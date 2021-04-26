Триумф советского футбола на фоне катастрофы. 35 лет аварии на Чернобыльской АЭС

Сразу после взрыва в Киеве гостил «Спартак», а через несколько дней «Динамо» взяло последний еврокубок в истории СССР.

Ровно 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, случилась одна из страшнейших трагедий в послевоенной истории Советского Союза — авария на Чернобыльской АЭС. По разным данным, её жертвами стали от двух до четырёх тысяч человек. Однако последствия катастрофы, так или иначе, коснулись около пяти миллионов граждан СССР.



Не обошла стороной трагедия и спортсменов. По удивительному стечению обстоятельств спустя всего неделю после аварии киевское «Динамо» выиграло Кубок обладателей кубков – последний трофей советских клубов на международной арене.

«Спартак» и «Динамо» играли в Киеве уже на следующий день после аварии

Долгое время факт взрыва на ЧАЭС тщательно скрывался и замалчивался властями. Массовые мероприятия не отменялись, в том числе и футбольные матчи. Уже на следующий день после аварии «Спартак» играл в Киеве с местным «Динамо» — в 150 км от Припяти. На стадионе собралось 82 тысячи зрителей!

Александр Бубнов бывший игрок сборной СССР, «Спартака» и киевского «Динамо» «Перед матчем с «Динамо» нас почему-то поселили в другой отель. Я тогда очень плохо спал — возможно, из-за радиации. И утром состояние было какое-то вялое».

Главный тренер киевлян Валерий Лобановский узнал об аварии одним из первых в республике. Правда, уже после матча с красно-белыми. Динамовцы выиграли его со счётом 2:1, а один из голов забил Игорь Беланов, по итогам 1986 года удостоенный «Золотого мяча».

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Лобановского уверяли: ничего страшного не произошло. Простых граждан о ЧП вовсе не оповещали. Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи случайно узнал об аварии, придя на вокзал за билетами для дублёров. «Думал, что шансов никаких и всё давно раскуплено. Оказывается, все поезда пустые, а почему — никто не знает», — рассказывал он нашему сайту.



Первая информация, по словам Хаджи, появилась лишь спустя неделю: по радио коротко сообщили об аварии, успокоив сограждан тем, что «радиоактивные тучи пошли на Европу». Красно-белые играли тогда на выезде с другим «Динамо», из Минска. Киевлянам же предстояла встреча с мадридским «Атлетико» — в финале Кубка обладателей кубков.

Фото: Getty Images

«Мы почти ничего не знали о случившемся»

Динамовцы спокойно готовились к матчу с «Атлетико». Олег Блохин, например, до последнего считал тревожные слухи «утками».

Олег Блохин бывший нападающий сборной СССР и киевского «Динамо» «В Киеве слухи о трагедии в Чернобыле поползли на следующий день после аварии. Я сначала не верил, и поэтому моя семья какое-то время оставалась там, в Киеве. Потом я поговорил с генералом КГБ, который жил в моём доме: он сказал, что в Чернобыле дело серьёзное. Сразу после этого я отправил своих в Миргород, к родственникам жены».

Финал Кубка кубков проходил во Франции. И пока в СССР о трагедии почти никто не знал, Европа уже догадывалась о случившемся. Бывший защитник киевлян Андрей Баль вспоминал, как команду встречали в аэропорту «Шарль де Голль». «Нас окружили журналисты и начали расспрашивать не про то, как мы собираемся играть с «Атлетико», а про взрыв на атомной электростанции. Мы почти ничего не знали о случившемся», — вспоминал он в интервью «Советскому спорту».

На футбольном поле киевляне катком проехались по мадридскому «Атлетико». Заваров, Блохин и Евтушенко забивали голы на любой вкус. Второй получился просто шедевральным: размашистая атака со сменой флангов, три передачи, и вот Блохин снимает все вопросы о победителе. Игорь Беланов сравнил тот гол с комбинацией «веер» из регби и признался, что они отрабатывали этот манёвр на тренировках. Отличный матч выдал вратарь «Динамо» Виктор Чанов. Сам он считал ту встречу пиком карьеры — брал всё, что летело в ворота.



Реального масштаба трагедии на родине не осознавал никто из триумфаторов Лиона. По словам Блохина, в одной из французских газет даже шутили по этому поводу: мол, киевляне наглотались радиации и благодаря этому выиграли Кубок кубков. В Киеве тем временем будто ничего не случилось – страна, как ни в чём ни бывало, отмечала майские праздники. Демонстрации и прочие мероприятия шли в плановом режиме – во избежание паники среди населения.

Фото: Getty Images

«Уже на своём этаже перед дверью я всё с себя снял, выкинул в мусоропровод и домой зашёл голым»

Об истинных размерах катастрофы динамовцы начали догадываться только по приезде с кубком домой. И тут же начали отправлять свои семьи подальше от Киева.

Владимир Бессонов бывший игрок сборной СССР и киевского «Динамо» «Сына и дочь вместе с женой сначала отправил к моим родителям в Харьков. Затем, на лето — к своему доброму другу, нападающему тбилисского «Динамо» Ревазу Челебадзе. У него был дом в Кобулети, он сам предложил: сказал, что там места хватит всем».

Сам Бессонов, несмотря на риск облучения, вместе с Сергеем Балтачой ездил в Чернобыль встречаться с ликвидаторами аварии. «Они пришли на встречу полусонными и дико уставшими. Когда уезжали оттуда, нас предупредили, что всю одежду придётся выбросить. Уже на своём этаже перед дверью я всё с себя снял, выкинул в мусоропровод и домой зашёл голым», — признался однажды Бессонов.



Александр Бубнов считает, что авария на Чернобыльской АЭС не прошла бесследно для Валерия Лобановского. Добило здоровье великого тренера восточное солнце ОАЭ и Кувейта, где он работал в 1990-е годы. Трагедия также коснулась Виктора Гончаренко — его отец Михаил был одним из ликвидаторов последствий аварии. В первую неделю он получил большую дозу облучения и скончался спустя 7 лет, в 1993 году, когда нынешнему главному тренеру «Краснодара» было всего 16.

Из непосредственных участников финала до наших дней не дожили двое: Виктор Чанов и Андрей Баль.