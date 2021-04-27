«Плевок в душу фанатам?» После провала в России Луческу заново покорил Украину. В 75 лет!

Лето 2020-го киевское «Динамо» встречало на расстоянии световых лет от «Шахтёра». Чемпионский титул киевляне проиграли с отставанием в 23 очка от вечного конкурента, в квалификации Лиги чемпионов не смогли пройти «Брюгге» – и даже в Лиге Европы не вышли в плей-офф, уступив «Мальмё» и «Копенгагену». Казалось, что в ближайшее время соперничества за титул не будет как такового: Евгений Селезнёв в интервью говорил, что «в УПЛ за чемпионство никто не борется. Есть только «Шахтёр», на лет 20–30 вперёд».

Тогда-то братьям Суркисам, управляющим «Динамо», и пришла идея, которая даже как сценарий для фильма выглядела бы слишком неправдоподобной, если не сказать — авантюрной. Мирча Луческу лето 2020-го встречал и без работы, и без внутреннего спокойствия: амбиций у него было, как всегда, хоть отбавляй, а вот интересных предложений — минимум. Украинские СМИ по традиции перебирали в качестве претендентов на пост тренера «Динамо» бывших игроков киевлян и тренеров из середняков украинской Премьер-лиги, пока пресс-служба клуба не шокировала лаконичным фото.

Игорь Суркис и Мирча Луческу Фото: fcdynamo.kiev.ua

«Шахтёр» изготовил памятник Луческу, но так его и не открыл

Понятия вроде «эффект разорвавшейся бомбы» в прессе девальвированы, так как упоминаются слишком часто – но это был именно тот случай. Против Луческу протестовали даже ветераны «Динамо»: например, Олег Блохин назвал это назначение плевком в душу фанатам. Про самих фанатов и говорить нечего: против братьев Суркисов даже во внеигровое время собирались целые митинги.

«Вы клоуны?» Киевские фанаты в гневе от назначения Луческу в «Динамо» Он 12 лет тренировал донецкий «Шахтёр».

Больший шок, чем в Киеве, испытали только в стане «Шахтёра». Мирча – с отрывом величайший тренер в истории клуба, который сделал горняков европейским топом, и до 2020 года он был легендой без всяких оговорок. К 75-летию тренера клуб хотел почтить его с размахом – памятником! День рождения румын отмечает 29 июля, и памятник на клубной базе уже был готов… Но за каких-то шесть дней до юбилея Луческу поставил автограф под соглашением с «Динамо».

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Клуб на это отреагировал предсказуемо: памятник так и не открыли, упрятав его в глубины базы. Сейчас кажется, что его не откроют никогда – согласием работать на главного и единственного конкурента Луческу сжёг все возможные мосты с горняцким клубом. Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин в ближайшем интервью сказал, что румынский тренер себя исчерпал – и это несмотря на 12 лет совместной (и очень продуктивной!) работы.

Где-то здесь нужно отметить: такой ход от братьев Суркисов заслуживал одобрения хотя бы потому, что существенно повысил интерес к чемпионату. Который год хиреющее первенство докатилось до того, что стало на очень много процентов деревенским. Команды аграриев из небольших населённых пунктов одна за другой выходили в элиту, тогда как легендарные «Днепр», «Черноморец», «Металлист» прекращали существование. За сражениями команд с такими провинциальными названиями («Ингулец», «Колос», «Минай», «Рух») было интересно наблюдать разве что их боссам – как вдруг главная легенда в истории «Шахтёра» возглавил главного соперника донецкого клуба.

Луческу омолодил команду, раскрыл талантов академии

Сам Мирча, по ощущениям со стороны, встретил бурю вокруг назначения спокойнее всех. После «измены» 2002 года его сложно было чем-то испугать: тогда Мистер прямо из «Галатасарая» переметнулся в «Бешикташ». Возможно, Мирче повезло с нерегулярным присутствием на матчах болельщиков (в Украине в целом и в Киеве в частности от месяца к месяцу то смягчаются, то ужесточаются карантинные нормы), но, в любом случае, он без единого выпада в адрес поливающих его людей приступил к работе.

А работать, как оказалось, было с кем. В «Динамо» к моменту назначения был целый ряд игроков в возрасте 20-25 лет – уже далеко не юниоров, но при этом готовых прогрессировать исполнителей. Академия «Динамо» по определению выпускает десятки талантов каждый год – за вычетом «Шахтёра», позиции которого сильно ухудшились из-за необходимости играть не в Донецке, футбольным талантам Украины просто некуда больше ехать. Как следствие, надо было «всего лишь» адаптировать звёздочек ко взрослому футболу – и Мирча с этим справился.

21-летний Виталий Миколенко при Луческу чередует матчи на фланге и в центре обороны, действуя одинаково зрело. 22-летний Денис Попов и 18-летний Илья Забарный вышли в центре обороны на все матчи группового раунда ЛЧ – и «Динамо» достойно смотрелось даже на «Камп Ноу». Николай Шапаренко в 22 года смог стать лидером команды, ну а 23-летний Виктор Цыганков просто продолжил им быть. Сейчас у «Динамо» хоть и требующая усиления, но очень перспективная, с конкуренцией почти на всех позициях, команда.

Принципиальное отличие ситуации с Луческу в «Зените», где он провалился, от динамовской – в Киеве основной состав команды был готов беспрекословно выполнять любые требования тренера. К 2020-му в клубе уже начали заканчиваться чемпионы Украины: вроде и прошло с предыдущего титула всего четыре года, но распродажа и омоложение состава привели к тому, что состав бело-синих составляли либо молодые украинцы без побед в карьере, либо легионеры невысокого уровня.

Мирча Михайлович на их фоне был не просто патриархом, а мэтром. Восемь чемпионских титулов, первые из которых, как и Кубок УЕФА, были выиграны во времена, когда почти все игроки этого состава «Динамо» были детьми. Насколько внимательнее слушаешь установку от такого специалиста? Особенно если результат идёт с первых же тренировок. Игроки «Динамо» признавались, что с каждым днём сами чувствовали прогресс.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Бывшие тренеры «Зенита». Где они сейчас После Рапопорта и до Семака у питерцев был всего один российский командир.

Первый после Сёмина иностранный тренер-чемпион «Динамо»

Луческу показал готовность меняться и в своём почтённом возрасте: это «Динамо» не имеет ничего общего с чемпионскими командами, которые он создавал в Донецке. Достаточно сказать, что в основной обойме нет ни одного бразильца: Сидиклей и Клейтон без шансов проиграли место в старте, от некоторых других клуб избавился ещё летом. Несмотря на то что «Динамо» после Юрия Сёмина тренировали исключительно украинские тренеры, оно давно не было таким украинским: безоговорочно основное место из легионеров имеет только поляк Томаш Кендзёра. Не похоже «Динамо» и по игровому стилю: эта команда не стесняется играть вторым номером, отдавая сопернику мяч.

Возвращение «Динамо» в топ было бы намного сложнее, не развались «Шахтёр». Команда Луиша Каштру сейчас рискует упустить даже второе место, постоянно теряя очки в матчах с преследователями. Но прогресс «Динамо» всё равно безусловен, и это показывают еврокубки. За три года, которые «Динамо» тренировали Александр Хацкевич и Алексей Михайличенко, команда не выходила в Лигу чемпионов ни разу. Луческу же умудрился за один сезон принести два сезона в ЛЧ: летом через квалификацию, осенью и весной – через победу в чемпионате.

Олег Блохин уже сказал, что эту тему не обсуждает.

О чём говорит эта победа Луческу? Конечно, это ещё один удар по критикам, измеряющим квалификацию тренера по цифрам в паспорте. Луческу разумом моложе многих начинающих коллег. Он по собственному желанию поселился на базе «Динамо», почти не присаживается на тренерское место во время матчей, и в дождь, и в снег дирижируя игрой своей команды. Но главное – он по-прежнему готов совершенствоваться и меняться, а успехами в этом сезоне Луческу заслужил право тренировать «Динамо» столько, сколько захочет.

Наверное, так и выглядит любовь к футболу.