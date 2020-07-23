«Вы клоуны?» Киевские фанаты в гневе от назначения Луческу в «Динамо»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после ухода из сборной Турции полтора года просидел без работы. Лишь в конце июля 2020 года он послушал совет своего старого знакомого Юрия Сёмина, который недавно в эфире украинского телеканала говорил: «Работать надо! Бери команду какую-нибудь. Без тебя скучно» — и вернулся в большой футбол.

Тем не менее место работы Луческу выбрал довольное своеобразное. Румынский тренер подписал контракт с киевским «Динамо».

Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»

Если вы вдруг ничего не знаете об украинском футболе, рассказываем: ранее Мирча отработал 12 лет в «Шахтёре». С донецким клубом он выиграл всё, что только можно на Украине, а заодно и Кубок УЕФА, и по праву стал легендой «Шахтёра».

В «Динамо» зовут 74-летнего тренера. Он уже работал в РПЛ Агент Мирчи Луческу рассказал о возможном назначении специалиста на пост наставника «Динамо». Подробности — в обзоре новостей дня.

А теперь подписал контракт с главным конкурентом дончан. Всё равно что главный тренер ЦСКА ушёл бы в «Спартак» и наоборот.



Неудивительно, что новость о заключении контракта «Динамо» с Луческу всего за несколько часов собрала тысячи гневных и язвительных комментариев. Ниже – самые огненные.

Павло Радченко: «Да вы там шо? …ть. …….сь в край?!»



Alotbetter: «Зеленский — президент, Луческу — тренер ДК. Лет пять назад в дурку можно было поехать за такую телегу».



Zzveruga: «У МЕНЯ СЛЕЗЫ, МЫ НЕ ПРОСТИМ ЭТОГО. ШАХТЁР ЧЕМПИОН».



lubik_7: «ВЫ КЛОУНЫ?».



Ярослав: «До ухода Луческу из «Динамо» у меня будет болеть сердце, но болеть за команду, за которую болел 50 лет — не смогу! Увы, я просто не буду даже смотреть матчи».



Никита Сергейчук: «23 года поболел. Хватит».

Space X: «А вообще это очень смешная ситуация, когда одинаково офигевшие и фаны «Динамо», и фаны «Шахтёра». Такого прецедента ещё не было».



Андрей: «По сравнению с тем, что произошло, лучшее, что мог сделать Суркис (Игорь Суркис – президент «Динамо» Киев. – Прим. «Чемпионата») для Динамо — это продать клуб Ахметову (Ринат Ахметов – президент «Шахтёра» — Прим. «Чемпоината») за символическую 1 гривну...».



Паша.Львiв: «Такого плевка от Суркиса еще не было. ДНО пробито!».



Андрей Лазко: «Суркис, теперь меняй название своего клуба на Динамо Бухарест или Динамо Донецк и вон из Киева!»



Вадим Радченко: «Это п… ц! он с головой вообще дружит?»



Dr. Goleador: «Донецкий троянский конь в Киеве».



M N: «Ну теперь перемалюем бело-голубые цвета в ржаво-черные — и будем называться «Динамо» Юзовка, ну чтоб Будулаю привычно было. Позор Суркису! Ганьба. Disgrace. Schande».



DinamoStels kazakov: «Ждем в течение пары недель пять шесть бразильцев в «Динамо» Киев»



Наташа Иванова: «Спасибо, Игорь Михайлович, за смачный плевок в лицо всем болельщикам «Динамо»! Идите н….р вместе с новым тренером».



Семён Пономарёв: «Я за этот клуб болеть не буду. Жду, пока эта нечисть покинет клуб. Есть понятие чести и достоинства, должны быть какие-то рамки. И не говорите про профессиональное отношение, что главное результат. После того, что мы натерпелись, получить такую пощечину. Какие бы ни были результаты, я не поддерживаю этого решения».



Вано1992: «Иностранец? Да! Не из сердечников? Да! Титулованный? Да!!! Кайфуйте, совы, Суркис всех переиграл».



Rhaegar: «Да придут легионы бразильские на земли киевские! Да упадут шапки вязаные на газоны зеленые! Да услышим крики громкие «БРАВО, ФЕДЕРАЦИЯ»! Да начнутся пресс-конференции на румынском, Спиридоном переведенные! С возращением, Мирча».

Roman 1991: «Горение всех и всего уже началось. Попкорна нужно будет много. Суркис лучшее, что есть в нашем футболе».



Алекс Neus: «Предатель».



osetr146 2.0: «Теперь не жди уважения к себе. Прошла любовь, завяли помидоры».



A. Litvin: «Знаю, кого не хватает в ДК для полного комплекта – Ярика (Ярослава Ракицкого. – Прим. «Чемпионата»)! Ждем еще один громкий трансфер этого лета».