Бывшие тренеры «Зенита». Где они сейчас

Продолжаем цикл статей о бывших тренерах ведущих клубов РПЛ. Ранее мы рассказали о судьбе экс-наставников «Спартака» и ЦСКА. На этот раз вспомним тех, кто в новейшей истории возглавлял «Зенит».
Юрий Морозов (1977-1982, 1991-1992, 2000-2002)
Морозов – культовая фигура для «Зенита». Трижды он возглавлял клуб, а в последний приход запустил в команду яркий питерский молодняк. Под началом Юрия Андреевича в «Зените» начинали свой путь и раскрылись Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев и Владимир Быстров. С Морозовым «Зенит» впервые в своей российской истории добрался до медалей чемпионата страны, а также вышел в финал Кубка.
Закончил Морозов с тренерством в 2003 году. А уже через два года Юрия Андреевича не стало. 70-летнего специалиста подкосило онкологическое заболевание.
Борис Рапопорт (2002)
Сменил Морозова на тренерском посту тогдашний спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт. На его счету уникальное достижение: ни одной победы в 9 матчах чемпионата России (4 ничьих и 5 поражений). В кубковых встречах команда смотрелась получше – 2 победы в 4 матчах.
Спустя пять месяцев Рапопорт уступил своё место Властимилу Петржеле, продолжив работу в качестве спортивного директора. До 2020 года Борис Завельевич возглавлял «Ленинградец», а сейчас числится в клубе советником генерального директора.
Властимил Петржела (2002-2006)
Восхождение «Зенита» многие связывают как раз с именем Петржелы. В сезоне-2003 питерцы заняли второе место, отстав от ЦСКА лишь на 3 очка. На тот момент это был наивысший результат «Зенита» в истории чемпионатов России – ранее к бронзовым медалям клуб приводил Юрий Морозов (сезон-2001).
Фото: fc-zenit.ru
Несмотря на очевидные успехи, вскоре Петржела покинул «Зенит». В клуб пришли большие деньги «Газпрома», началась перестройка, а класс Властимила амбициям нового руководства, видимо, не соответствовал. Позже он работал в «Нефтчи» и ряде клубов Чехии и Словакии. С 2018 года Петржела находится в творческом отпуске. Зато охотно комментирует новости «Зенита» и российского футбола в целом.
Владимир Боровичка (2006)
На два месяца команду подхватил Владимир Боровичка, который у Петржелы состоял тренером вратарей и ассистентом. Под его началом сине-бело-голубые одержали 2 победы в 4 матчах. Впоследствии Боровичка трудился на благо «Зенита» в качестве аналитика и скаута. Покинул клуб Владимир в 2017 году, когда руководство решило полностью сменить селекционный отдел.
Дик Адвокат (2006-2009)
Первые крупные успехи «Зенита» в новой истории пришлись на эпоху Дика Адвоката. Голландец за два года привёл сине-бело-голубых к победам в РПЛ, Кубке УЕФА и Суперкубке Европы. Однако летом 2009 года Адвокат покинул свой пост. Сказался неудачный старт сезона: к 16-му туру команда занимала шестое место, отставая от лидера на 7 очков.
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Кроме того, Дик открыто критиковал руководство клуба. В частности, он был недоволен работой Игоря Корнеева, занимавшего тогда в «Зените» должность спортивного директора. «Мне принесли список потенциальных новичков. Там был Розина, но я сразу сказал, что он нам не подходит. Были другие приоритеты – нужен был центральный нападающий. Такое чувство, что руководство слушает кого-то другого, а не меня. Я – главный тренер команды, и я знаю, какие футболисты нам нужны. Работать с Корнеевым я больше не хочу!», – заявил в июле 2009 года голландец. Затем случилось поражение от «Томи», после которого Адвоката и уволили.
В дальнейшем Дик неоднократно анонсировал свой уход из футбола и… всякий раз оставался в профессии. Сейчас 73-летний специалист возглавляет «Фейеноорд» и грозится уйти на пенсию по окончании текущего сезона. Теперь точно-точно. «Знаю, что говорил такое и раньше, но теперь всё будет именно так. Следующие месяцы будут последними в моей тренерской карьере», – заверил недавно Адвокат.
Анатолий Давыдов (1998, 1999-2000, 2009)
Легендарный для «Зенита» футболист 1980-х годов трижды возглавлял клуб. В 2009-м он спас сезон, так неудачно начавшийся под руководством Адвоката. Команда заняла третье место в чемпионате России и попала в квалификацию Лиги чемпионов. Позже Давыдов работал в молодёжке сине-бело-голубых и «Зените-2». Сейчас Анатолий Викторович возглавляет клубную академию.
Лучано Спаллетти (2009-2014)
Итальянец дважды приводил «Зенит» к чемпионскому титулу. Был близок Спаллетти и к третьему золоту РПЛ, но руководство клуба неожиданно отправило его в отставку. Злым гением для «Зенита» снова стала «Томь», с которой питерцы сыграли вничью в 20-м туре РПЛ (сезон-2013/2014). На тот момент сине-бело-голубые шли на втором месте, отставая от «Локомотива» всего на 2 очка.
Спаллетти покинул «Зенит», но ещё долго продолжал получать зарплату в клубе, равно как и его помощники. По данным ТАСС, с марта 2014 года по июнь 2015-го Лучано «заработал» порядка 4 млн евро, поскольку расторжение контракта и выплата неустойки могла создать «Зениту» проблемы при соблюдении финансового fair-play.
В январе 2016 года Спаллетти вернулся к тренерской практике, во второй раз возглавив «Рому». Позже он трудился в «Интере», но не добился в Милане больших успехов. С лета 2019 года Лучано находится без клуба.
Андре Виллаш-Боаш (2014-2016)
На смену Спаллетти пришёл Андре Виллаш-Боаш. Под его руководством питерцы взяли титул в сезоне-2014/2015. А вскоре после этого Виллаш-Боаш заявил, что хочет уйти. «В конце прошлого сезона мы встречались с руководством клуба. Мне предлагали новый контракт, но я ответил отказом. По окончании этого сезона я покину клуб, а пока мы продолжаем работать», – сообщил португальский специалист в сентябре 2015 года.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Через пару месяцев после ухода из «Зенита» португалец возглавил «Шанхай СИПГ», где проработал чуть больше года, после чего взял продолжительную паузу. Лишь летом 2019 года он вернулся к работе, приняв «Марсель», где и работает по сей день. С переменным успехом.
Мирча Луческу (2016-2017)
От прихода румынского Мистера в «Зенит» ждали ярких побед, причём как в России, так и на международной арене. Однако Луческу запомнился лишь тем, что слишком много жаловался и возмущался. Сам Мирча назвал «большой ошибкой» своё решение возглавить «Зенит». Луческу не смог вернуть клуб на вершину РПЛ, заняв только третье место в чемпионате России. В Лиге Европы «Зенит» под его руководством вылетел уже на стадии 1/16 финала. Всё это вылилось в увольнение румынского специалиста по окончании сезона-2016/2017.
Позже Луческу наставлял сборную Турции, где за полтора года одержал лишь 4 победы в 17 встречах. Летом 2020 года Мирча возглавил киевское «Динамо». В столице Украины у него получилось лучше, чем в Петербурге: вывел команду в Лигу чемпионов и на первое место в таблице УПЛ.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Роберто Манчини (2017 – 2018)
Ещё более неудачно сложилась судьба в «Зените» у Роберто Манчини. Если предыдущие тренеры добивались хоть каких-то успехов, будь то трофеи или как минимум медали РПЛ, то итальянец не выиграл вообще ничего. Сезон-2017/2018 «Зенит» закончил на пятом месте в чемпионате России, а в Кубке страны вылетел от питерского «Динамо».
Несмотря на это, Манчини почти сразу после отставки в Питере трудоустроился в сборной Италии. Там Роберто куда более успешен: 15 побед в 24 матчах. В отборе к Евро-2020 итальянцы и вовсе показали стопроцентный результат, выиграв все 10 матчей в своей группе. Очевидно, на родине итальянскому Мистеру комфортнее творить, чем на чужбине.
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