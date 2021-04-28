Акинфеев получил отличный шанс обогнать Максименко! А в 27-м туре были другие герои

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» возвращается с нашей постоянной рубрикой. Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 27-го тура.

Символическая сборная 27-го тура РПЛ. Версия Вадима Евсеева Всего три игрока «Спартака», несмотря на победу в дерби.

Слово Владимиру.



Не всем вратарям, попавшим в наш рейтинг в 27-м туре, удалось сыграть на ноль. Но даже те, кто не смог оставить свои ворота сухими, совершали ключевые спасения. Хотя большого количества суперсейвов в этом туре мы не увидели.

5. Юрий Дюпин, «Рубин»

Несмотря на то что «Рубин» проиграл и Дюпин пропустил гол, в ряде моментов вратарь действовал блестяще, до последнего сохраняя своей команде шанс уйти от поражения.



На 14-й минуте Вандерсон подхватил мяч после отскока у штрафной и с 18 метров нанёс мощнейший и очень точный удар под штангу. Дюпин сначала занимал позицию относительно того, как развивалась атака, но успел встать на две ноги, немного вышел из ворот, оттолкнулся и, вытянувшись в струнку, достал мяч кончиками пальцев.



Спустя три минуты Ионов забил гол после выхода один на один. Момент для вратаря очень непростой, Дюпин тут выручить не смог. У Ионова было много времени, чтобы исполнить удар, перед ним был открыт весь створ ворот. Юрию следовало среагировать на удар из нижней вратарской стойки, а не блокировать его. В итоге, так как расстояние между Дюпиным и Ионовым было достаточно большим, нападающий смог перебросить мяч через вратаря.



На 62-й минуте после навеса с углового Классон с линии вратарской пробил головой под перекладину, но Дюпин спас, а потом предотвратил добивание, вынеся мяч кулаком. Хотя этого эпизода могло бы не случиться, если бы вратарь сыграл на перехвате, выскочив на три шага на достаточно высокую подачу. В штрафной было не так много игроков, поэтому Дюпин мог без помех снять этот мяч в верхней точке. Но он принял решение остаться на линии. Не пропустил — значит, оказался прав. Через две минуты Вандерсон на краю штрафной скидывал мяч головой Классону, который пробил под опорную ногу вратарю. Дюпин успел сложиться и зафиксировал мяч намертво.

4. Антон Коченков, «Локомотив»

В гостях у «Тамбова» «Локомотив» пропустил два гола. Если второй мяч был неберущимся, то по первому к Коченкову есть вопросы: он потерял ворота, его позиция была недостаточно сбалансированной, чтобы среагировать на удар в ближний угол.



Тем не менее Антон выручал свою команду во многих моментах при том, что «Локомотив» на удивление не слишком надёжно действовал в обороне. Конечно, самый сложный эпизод — отбитый пенальти, пусть и при счёте 4:1. Коченков угадал направление удара, среагировал и отбил ногами мяч, летящий не совсем в угол.



На 59-й минуте «Тамбов» провёл размашистую, динамичную атаку, Карп вышел на ударную позицию с левого края штрафной и пробил низом в ближний угол. Во время таких веерных атак вратарю всегда сложно занять правильную позицию, Коченков перемещался параллельно линии ворот, не заходя слишком глубоко к ней, закрыл и ближний, и дальний угол и вытащил мяч. А буквально через минуту «Локомотив» забил третий гол — поэтому спасение получилось таким важным.

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3. Илья Лантратов, «Химки»

«Динамо» очень ярко и остро атаковало, имело 4-5 стопроцентных голевых шансов, но Лантратов забрал «сухарь». Илья в этой игре хорошо занимал позицию в критических ситуациях, поэтому мяч часто прилетал в него, даже когда соперники имели убойные моменты. Так произошло и на 23-й минуте, когда Игбун бил головой после навеса с фланга, и на 54-й и 87-й минутах после ударов Тюкавина по центру.



Самый сложный момент случился на 53-й минуте, когда всё тот же Тюкавин выскочил один на один после проникающего паса Захаряна. Лантратов вовремя вышел из ворот, сократил дистанцию и среагировал на удар в дальний угол ногой, отбив мяч на угловой. Конечно, были и эпизоды, в которых вратарь действовал не очень уверенно, но «Динамо» этими шансами не воспользовалось.

2. Матвей Сафонов, «Краснодар»

Сафонов давно не попадал в наш рейтинг, но в этом туре он сыграл на ноль в Казани. «Краснодар» провёл блестящий матч против «Рубина», да и Матвей был начеку. Вратарю всегда сложно держать концентрацию на протяжении всей игры, чтобы в нужный момент выручить свою команду, которая большую часть времени атакует.



Так и получилось — после 70-й минуты «Рубин» включился и был настроен уйти от поражения. На 78-й минуте после проникающего паса на край штрафной Деспотович в касание мощно пробил в ближний верхний угол. Сафонов не просто занял правильную позицию, но и молниеносно среагировал на удар с близкого расстояния, из-под штанги вытянув этот мяч.

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1. Сергей Песьяков, «Ростов»

В очередной раз Песьяков совершил ключевое спасение в матче и попал на первую строчку нашего рейтинга, принеся победу «Ростову» своими действиями. Сергей отбил пенальти от Бауэра в самом конце встречи с «Арсеналом» при счёте 1:0. Причём он не просто гадал, а пытался сыграть по мячу. Успел среагировать, сложиться и на вытяжку достал мяч, летящий в правый нижний угол, а дальше, чтобы не последовало добивания, очень оригинально вынес его ногами. Пенальти — это лотерея, поэтому реакция вратаря на удар с одиннадцати метров всегда вызывает восхищение.



В общем зачёте пока без изменений, но уже в ближайшем туре может состояться смена лидера: дисквалификация Максименко даёт отличный шанс Акинфееву вернуть себе первое место. Воспользуется?