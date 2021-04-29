Такое себе позволял только Златан.

«Закрой рот!» Футболист «ПСЖ» жёстко наехал на Гвардиолу во время полуфинала ЛЧ

Матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» получился насыщенным. Было много интересного, но мы решили отдельно разобрать момент, который случился во втором тайме. В одном из эпизодов хавбек «ПСЖ» Марко Верратти грубо ответил Хосепу Гвардиоле, главному тренеру «Манчестер Сити».

Осторожность Гвардиолы чуть не испортила «Сити» игру. Всё изменила ошибка Наваса Матч, в котором каждая из команд показала свои недостатки.

Что произошло?

Верратти грубо сыграл против одного из футболистов «горожан». Хосеп Гвардиола обратился к судье с просьбой показать итальянцу жёлтую карточку. Марко жёстко ответил главному тренеру «Манчестер Сити»: «Что ты хочешь? Закрой свой рот!»

Эту фразу отчётливо было слышно во время трансляции матча. Несмотря на призывы Гвардиолы, немецкий арбитр Феликс Брых, обслуживавший встречу, решил не давать Верратти жёлтую карточку.

Интересно, что Марко начал свою тираду на испанском языке, а закончил уже на итальянском. Об этом рассказал журналист Танкреди Палмери.

Как отреагировал Гвардиола?

В послематчевом интервью Хосеп говорил исключительно об игре своей команды. Но встреча проходила при пустых трибунах, и он вполне мог услышать то, что сказал ему Верратти. Тем более, что Гвардиола знает итальянский язык — будучи игроком, он три года провёл в клубах Серии А («Брешиа», «Рома»).

Парижане могут винить в поражении только себя: они вели в счёте, но пропустили два нелепых мяча за 10 минут и проиграли (1:2). А под конец встречи футболисты «ПСЖ» и вовсе начали откровенно грубить. Уже после второго пропущенного гола случилось удаление Гейе и жёлтая карточка Неймара.

Арсен Венгер Бывший главный тренер «Арсенала» «Во втором тайме «ПСЖ» только оборонялся и практически бросил атаковать. При счёте 1:1 они развалились. Игроки «ПСЖ» завелись, стали играть чересчур эмоционально и агрессивно. Может быть, это следствие восьми поражений в чемпионате. Они потеряли уверенность в себе, а «Ман Сити» получил психологический заряд, сравняв счёт»

«Ты трус, наложил в штанишки! Иди к чёрту!» Из-за чего поссорились Златан и Гвардиола Как вулкан и Моуринью разрушили «Барсу».

«Манчестер Сити» сделал уверенный шаг в финалу Лиги чемпионов — первому в истории клуба. Гвардиола же получил в лице Верратти нового врага. До итальянца так грубить Хосепу позволял себе только Златан Ибрагимович.