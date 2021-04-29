«Не надо было использовать столько геля для волос». Как Роналду забил гол в свои ворота

Криштиану Роналду устанавливает одно достижение за другим. Пока он планирует обновить мировой рекорд по количеству мячей за сборную, вспомним единственный автогол в карьере португальца.

Изящный автогол Роналду решил исход матча

В феврале 2013 года Криштиану в одиночку решил исход матча с «Гранадой». С первых же минут «Реал» захватил инициативу и создал несколько опасных моментов, однако поразить ворота соперника ему не удалось. Все рассчитывали, что результат сделает Роналду, но никто не думал, что получится это у него необычным образом. На 22-й минуте матча после подачи углового португалец выпрыгнул и срезал мяч головой в свои ворота. Видимо, сработали бомбардирские инстинкты, но в другом направлении.

У «Реала» было достаточно времени, чтобы поменять цифры на табло, однако мадридцам удалось создать всего один опасный момент у ворот соперника. Вышедший на замену Бензема не попал в пустой угол с нескольких метров. Роналду стал первым футболистом в истории, который забивал всем командам Примеры, включая собственную. Примечательный факт — «Гранада» была настолько вялой в атаке, что одержала победу, не нанеся ни единого удара в створ. За неё всё сделал португальский нападающий. Дебют нового тренера «Гранады» Лукаса Алькараса выдался на славу.

Впрочем, проигранный матч никак не сказался на турнирной таблице: «сливочные» заняли второе место в сезоне-2012/2013, проиграв «Барселоне» 15 очков. Зато сказался на будущих встречах. Вот уже семь лет «Гранада» неизменно проигрывает «Реалу»: столичный клуб одержал 11 побед с общим счётом 36:5.

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Реакция Моуринью

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью после матча отметил плохую игру своей команды, а автогол Роналду оставил без внимания. Скорее всего, с бровки португальскому специалисту показалось, что «Гранада» забила победный мяч своими усилиями.

«Я думаю, что результат справедлив. «Гранада» сделала своё дело, забила гол. Во второй половине встречи они защищались с сердцем и душой. У них новый тренер, новые игроки, и они показали отличный футбол. Соперник сделал всё возможное, чтобы добиться этого результата. Мы должны были забивать, но из-за сверхусилий, приложенных «Гранадой», не смогли этого сделать. Я считаю, что три очка достались команде, которая их заслужила», — сказал Жозе на послематчевой пресс-конференции.

Через полгода «Реалу» предстоял матч второго круга с «Гранадой. Нападающий Юссеф Эль-Араби оценил шансы своей команды на успех и понадеялся на ещё одну помощь от Роналду.

«Надеюсь, Криштиану забьёт ещё один автогол. У них великолепная команда, очень много индивидуально сильных игроков. Нам вряд ли стоит рассчитывать на ничью или победу. Нужно хорошо обороняться и стараться не терять мяч, потому что у «Реала» очень быстрые игроки», – заявил футболист.

«Гранада» проиграла, и с тех пор началась её кошмарная серия в матчах со «сливочными». Особенно памятной стала встреча весной 2015 года. Тогда «Реал» уничтожил противника со счётом 9:1, а Криштиану забил пять мячей.

Что касается автогола, то пользователи YouTube иронично отреагировали на это «достижение» Роналду.

MrBossForTheLoss: «Невероятный автогол. Дайте ему сразу «Золотой мяч».

Raptor Jesus: «Не надо было брать столько геля для волос».

Wade Boggs: «Он хотел сделать игру более интересной».

JoyStick: «Лучший гол в карьере Криштиану».

JelloSlot: «Он просто забыл, что угловой у ворот «Реала».

Принципиальный соперник Роналду – Лионель Месси в свои ворота ещё не забивал и вряд ли захочет сравняться по этому компоненту с нынешним футболистом «Ювентуса».