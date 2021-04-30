13 вопросов, на которые смогут ответить только настоящие знатоки!

Что вы знаете о первом сезоне АПЛ? Тест

С 1985-го по 1990-й английские команды отбывали еврокубковый бан за дебоши фанатов в международных матчах. За это время чемпионат стал слабее: «Ливерпуль» в Кубке УЕФА — 1991/1992 вылетал от «Дженоа», а «Арсенал» не проходил в групповой раунд Лиги чемпионов, проигрывая «Бенфике».

В такой ситуации лучшие английские игроки стали уезжать в другие лиги: Гари Линекер и Марк Хьюз перешли в «Барселону», Гленн Ходдл стал игроком «Марселя» – и даже «Бари» переманил Дэвида Платта. Появление АПЛ стало началом формирования нового мира – мира, в котором, наоборот, зарубежные звёзды стали мечтать об Англии.

Первый сезон Премьер-лиги стартовал в 1992 году – и мы решили задать вам 13 вопросов об АПЛ того времени.

Тест. Как у английских команд появились их прозвища? 10 непростых вопросов об истории английского футбола.

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