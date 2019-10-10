Германия и Аргентина встретились спустя 5 лет. Немцы сыграли без чемпионов мира

В их отсутствие команда Лёва упустила «железную» победу. Об этом и другом – в обзоре дня.

Сборная Аргентины сыграла вничью в матче с Германией, уступая в счёте 0:2



В товарищеском матче сборная Германии принимала национальную команду Аргентины. Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 15-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Германии Серж Гнабри. Через 7 минут хавбек Кай Хаверц упрочил преимущество немецкой команды в счёте. Во втором тайме, на 66-й минуте, нападающий сборной Аргентины Лукас Аларио сократил отставание гостей в счёте. В концовке встречи, на 85-й минуте, аргентинский полузащитник Лукас Окампос отправил мяч в ворота Марк-Андре тер Штегена и сравнял счёт.



13 октября сборная Германии сыграет с национальной командой Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, а Аргентина проведёт товарищескую игру с Эквадором.

В стартовом составе сборной Германии впервые за 5 лет не было чемпионов мира



В стартовом составе сборной Германии в товарищеском матче с национальной командой Аргентины не оказалось ни одного футболиста из числа тех, кто стал чемпионом мира в 2014 году.



Согласно информации Opta, это случилось впервые с момента победы подопечных Йоахима Лёва на мундиале, который проводился 5 лет назад в Бразилии.



Напомним, стартовый состав сборной Германии в матче с Аргентиной имел следующий вид: тер Штеген, Киммих, Клостерманн, Зюле, Хальстенберг, Джан, Кох, Гнабри, Хавертц, Брандт, Вальдшмидт.

Объявлены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России



Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка страны сезона-2019/20. Игры этой стадии турнира состоятся 30 и 31 октября.



30 октября (среда)



17:00 мск. «Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула)

18:00 мск. «Ахмат» (Грозный) — «Луч» (Владивосток)

19:00 мск. «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Шинник» (Ярославль)

19:00 мск. ЦСКА (Москва) — «Уфа» (Уфа)

20:00 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск)



31 октября (четверг)



16:00 мск. «Оренбург» (Оренбург) — «Химки» (Московская обл.)

19:30 мск. «Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград)

19:30 мск. «Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)



С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате».

Кубок даёт уникальные сюжеты и ответы. Нельзя не любить этот турнир Всё, как обычно, было лампово.

РПЛ перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров



Российская Премьер-Лига (РПЛ) перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров, сообщается на официальном сайте турнира.



Данные изменения были внесены в расписание турнира по просьбе клубов—участников групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и по согласованию с основным вещателем. Начало матча 14-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит» перенесено с 12:00 на 14:00 мск, а встреча ЦСКА — «Динамо» — с 14:00 на 16:30 мск. Игра 15-го тура РПЛ «Уфа» — «Локомотив» начнётся в 14:00 мск, а не в 11:30.



Встречи «Крылья Советов» — «Зенит» и ЦСКА — «Динамо» запланированы на 27 октября, а «Уфа» — «Локомотив» на 2 ноября.

Казань хочет подать заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году



Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что власти города хотят провести финал Суперкубка Европы в 2023 году. По словам Метшина, инициативу поддерживает Российский футбольный союз.



«Мы сейчас занимаемся с нашим президентом тем, чтоб привести в Казань Суперкубок УЕФА на 2023 год. Весь мир, вся бизнес-элита приезжает туда. И не придумаешь ни одного другого события, когда приезжают и все политики, и всё, что вокруг футбола крутится и вертится. Мы, дай Бог, когда победим, предопределим до 23 года приезд крупных компаний, спонсоров, которые миллиардными бюджетами обладают», — цитирует Метшина «Эхо Москвы».



«Казань-Арена» принимала матчи чемпионата мира 2018 года. Также в городе функционирует стадион «Центральный», но вряд ли он может принимать соревнования такого уровня. В 2021 году финал Лиги чемпионов будет принимать Санкт-Петербург. Также «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге получила право проведения матчей чемпионата Европы 2020 года.

Стадион, зарабатывающий не футболом. Казань спустя год после ЧМ-2018 «Казань-Арена» не пользуется особым спросом в дни матчей «Рубина», но популярна для других целей.

Хоккейный клуб «Гилдфорд Феникс» объявил о подписании экс-вратаря «Челси» Чеха



Бывший голкипер «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба «Гилдфорд Феникс», сообщает официальный сайт последнего.



Первый матч за новую команду экс-футболист сыграет уже в ближайшее воскресенье, 13 октября. «Я рад возможности сыграть за „Феникс“. Надеюсь, смогу помочь этой молодой команде достичь намеченных целей в сезоне и постараюсь выиграть с ней максимум матчей, когда буду получать шанс сыграть. После 20 лет в футболе это будет прекрасный опыт для меня сыграть в игру, за которой я люблю наблюдать и в которую играл, будучи ребёнком», — цитирует Чеха официальный сайт «Гилдфорд Феникс».



Напомним, большую часть профессиональной карьеры футболиста Чех провёл в «Челси». За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих он завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов. Последние несколько лет Чех провёл в «Арсенале».

Финал Лиги Европы – последний матч для Петра Чеха. Он провёл великую карьеру Уходит легенда.

Месси назвал лучших тренеров в своей карьере



Капитан «Барселоны», нападающий Лионель Месси назвал лучших тренеров, с которыми ему доводилось работать в ходе своей карьеры.

«Лучший тренер в моей карьере? Думаю, Хосеп Гвардиола и Луис Энрике максимально близки к этому определению.



Что касается игрока, с которым я бы никогда не хотел вновь оказаться в одной команде, то такого нет. Со всеми, кто когда-либо приходил в клуб, у меня были очень хорошие отношения. Не думаю, что кто-то из них может сказать обо мне плохо», — цитирует Месси Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

Гвардиола, в настоящий момент занимающий пост главного тренера «Манчестер Сити», возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Луис Энрике в свою очередь тренировал сине-гранатовых с 2014 по 2017 год.

«Милан» объявил о назначении Пиоли на пост главного тренера



«Милан» на своём сайте объявил о назначении Стефано Пиоли на пост главного тренера команды.



Соглашение между россонери и итальянским специалистом рассчитано на два сезона.



Пиоли в ходе своей тренерской карьеры, которая длится с 1999 года, возглавлял ряд итальянских клубов, среди которых «Парма», «Сассуоло», «Кьево», «Палермо», «Болонья», «Лацио» и «Интер». Последним местом работы Стефано была «Фиорентина», которой он руководил с 2017 по 2019 год.



Ранее пост главного тренера «Милана» покинул Марко Джампаоло, который возглавил команду минувшим летом и успел проработать с ней лишь 3,5 месяца.



Клуб после семи туров занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А с 9 очками в активе, находясь с 3 очках от зоны вылета. Отставание россонери от первой строчки, на которой располагается «Ювентус», составляет 10 очков.