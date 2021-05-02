Золото «Зенита» — приговор нашему чемпионату. У питерцев просто нет конкурентов

«Зенит» просто уничтожил «Локомотив» и в третий раз подряд стал чемпионом России. Сергей Семак оформил достижение, которое раньше покорялось лишь Олегу Романцеву. Только экс главный тренер «Спартака» до этого выигрывал три титула кряду.

«Зенит» берёт третье чемпионство подряд! Сегодня Питер гуляет Тот редкий случай, когда «Спартак» доволен победой «Зенита».

Свежий успех «Зенита» разительно отличается от прошлогоднего. И это повод грустно констатировать, что наш чемпионат становится всё хуже и хуже. Когда питерцы выигрывали чемпионат в 2020-м, их первое место было железобетонным и неоспоримым. Они ровно и мощно прошли почти весь чемпионат. Но в этом сезоне всё было по-другому. «Зенит» не выглядел командой, которая не даёт шансов остальным. Давали и в больших количествах! У «Зенита» было и поражение от «Динамо», и ничьи с «Ахматом» и «Арсеналом», и два проигрыша «Рубину». Подбирай своё – и беги к чемпионству! Но остальные клубы настолько погрязли в своих проблемах, что сами убили себя как конкурентов.



Самый яркий пример – ЦСКА. Армейцам было достаточно выиграть в Туле, чтобы потом дома, в случае победы над «Зенитом», выйти на чистое первое место. Чем всё закончилось, все помнят: поражение от «Арсенала», проигрыш питерцам и уход Гончаренко.



Великолепный по весне «Локомотив» приехал в Питер как надежда всей РПЛ, но с размаху сел в лужу, пропустив шесть голов. «Спартак» пытался бороться в течение чемпионата, но объявление Тедеско об уходе и глупые поражения от «Рубина» и «Уфы» не позволили красно-белым набрать и сохранить чемпионский темп. А «Краснодар», который перед началом чемпионата воспринимался как один из главных конкурентов питерцев, настолько погряз в болоте, что не борется даже за еврокубки. Только с приходом Гончаренко появилась надежда на то, что клуб Галицкого наконец-то придёт в себя.

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Всё это приводит к тому, что «Зенит» со всеми своими проблемами (потери очков и игроков, непонятная ситуация со спортивным директором и так далее) снова выигрывает чемпионат. Причём досрочно! И от этого становится максимально грустно.

«Пусть «Зенит» становится чемпионом — мы не заслужили титул. Почему именно «Зенит»? Остальные не заслужили», — сказал после дерби Леонид Федун, и это одновременно лучшая и худшая характеристика нашему чемпионату. И самое печальное, что руководители наших топ-клубов уже в межсезонье могут лишить интриги и следующий чемпионат. Поэтому хочется обратиться к ним с просьбами:



Леониду Федуну: не ошибитесь с новым главным тренером и поддержите его качественными трансферами;

Максиму Орешкину: поймите, как будет развиваться ЦСКА, и не сворачивайте с этого пути, поддержите Олича, если верите в него;

Сергею Галицкому: верьте в Виктора Гончаренко и не мешайте ему работать;

Александру Плутнику и Владимиру Леонченко: сохраните Николича и продлите всех игроков, которых он просит.



Лично я не хочу в следующем сезоне видеть чемпионский матч, в котором первое место разносит второе со счётом 6:1. Кому это интересно?