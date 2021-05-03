Штрафные для Месси проще, чем пенальти? Лидер «Барселоны» забил шикарный гол

В 34-м туре Ла Лиги «Валенсия» Дениса Черышева сыграла на «Месталье» с «Барселоной», которая борется за чемпионство с «Атлетико» и «Реалом». Правда, сам 30-летний российский полузащитник не попал в стартовый состав «летучих мышей». Матч для каталонцев не получился лёгким – команда Рональда Кумана чуть не выбыла из чемпионской гонки.

«Барса» приехала в Валенсию, понимая, что очередная неудача (в прошлом туре проиграли «Гранаде») может стоить команде очень дорого. В минувшую субботу «Атлетико» и «Реал» обыграли «Эльче» и «Осасуну», соответственно, оторвавшись от каталонцев в таблице. После этого Месси и его компании нужно было сказать своё слово.

В первом тайме «Барселона» владела преимуществом, но не сумела поразить ворота Яспера Силлессена. Вскоре после перерыва хозяева преподнесли команде Кумана неприятный сюрприз: на 50-й минуте счёт открыл защитник «Валенсии» Габриэл Паулиста, замкнувший подачу Карлоса Солера с углового.

Каталонцы вынуждены были отыгрываться, побежали в атаку и вскоре заработали пенальти. Тони Лато сыграл рукой в своей штрафной, и главный арбитр Хосе Санчес Мартинес показал на «точку». Месси нанёс несильный удар, который сумел вытащить Силлессен. Но аргентинцу всё же удалось сравнять счёт, добив мяч в сетку. Кстати, аналогичная ситуация произошла и в первом круге, когда команды сыграли вничью – 2:2. Тогда Лео тоже не забил пенальти при 0:1, тем не менее завершил эпизод голом.

Месси повторил рекорд Пеле по голам! Черышев тоже поучаствовал в этом матче Аргентинец забил так, как не забивал уже более трёх лет.

Ещё одна ничья «Барсу» точно бы не устроила, поэтому гости продолжили давление. Спустя пять минут Антуан Гризманн вывел каталонцев вперёд, оказавшись первым на добивании. Потом дубль сделал Месси: сине-гранатовые заработали штрафной, а аргентинец нанёс шикарный удар.

Казалось, что «Барса» уже спокойно доведёт матч до победы в Валенсии. Однако концовка получилась напряжённой. На 82-й минуте Карлос Солер сподобился на дальний удар, который не сумел отразить тер Штеген. Впрочем, на большее «Валенсию» не хватило, а Черышев так и не вышел на поле.

«Барса», одержав волевую победу, набрала 74 очка и сравнялась с «Реалом». Оба клуба отстают от «Атлетико» на два балла и продолжают погоню за лидером. Кстати, в следующем туре 8 мая каталонцы сыграют с командой Диего Симеоне на «Камп Ноу».