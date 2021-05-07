Фанаты «Зенита» (и не только) регулярно цитируют Цоя. А как он связан с футболом?

Новое чемпионство «Зенита» звучит под «Город золотой» Бориса Гребенщикова – так клуб вместе с фанатами раскрутил образ Петербурга после третьей подряд победы в РПЛ. Обращаться к музыкальным цитатам – обычная история для Питера, где на трибунах отмечают юбилей ленинградского рок-клуба и регулярно цитируют местного музыканта Виктора Цоя.

Фото: twitter.com/zenit_spb

Если вдруг не знакомы с творчеством Цоя и группы «Кино», вам хватит их характеристики от того же Гребенщикова: «По тонкости ничего равного песням Цоя я не знаю».

Футбольные фанаты по стране подтверждают: регулярно цитируют Цоя, находя в его песнях свободу, протест да просто актуальные для спорта слова.

🎙 Август, 2015 год. 25 лет со смерти Цоя. Фанатский «Вираж» исполнил «Звезду по имени Солнце».

Права на видео принадлежат НП «Российская футбольная Премьер-Лига». Посмотреть видео можно на Youtube-канале «Zenit Football Club».

🎙 Август, 2019 год. «Следи за собой, будь осторожен», – фанаты «Зенита» выступили против жестокости ОМОНа на стадионе после матча с «Краснодаром». Тогда же на трибунах исполняли «Песню без слов» группы «Кино», где есть такие слова: «Если есть шаг, должен быть след // Если есть тьма, должен быть свет».

Фото: twitter.com/landscrona

🎙 Август, 2020 год. 30 лет со смерти Цоя. «Смерть стоит того, чтобы жить. А любовь стоит того, чтобы ждать», – растяжка фанатов «Зенита» со строчкой из песни «Легенда».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

🎙 «И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст бельё и чай», – фанаты «Зенита» цитируют песню «Стук» на стикере и отправляются на выезд.

🎙 «Ты мог быть героем, но не было повода быть», – баннер уже фанатов «Шинника» со строчкой из песни «Подросток».

🎙 «Твоя ладонь превратилась в кулак», – строчкой из песни «Кукушка» фанаты «Динамо» отметили сотый сухой матч Антона Шунина в декабре 2020-го.

🎙 А за год до этого – в апреле 2019-го – динамовские фаны расписали стену Цоя в Москве словами «Перемен требуют наши сердца».

Фото: vk.com/ultrasdynamo_09

Футбольные фанаты уважают Цоя. А любил ли Цой футбол и спорт вообще?

О «Зените» пел Майк Науменко из группы «Зоопарк», близкий друг Цоя: «Летом я хожу на стадион. // Я болею за «Зенит», «Зенит» – чемпион!». Цой же упоминал футбол лишь однажды – в песне «Когда-то ты был битником» из дебютного альбома «45»:



«Ты готов был отдать душу за рок-н-ролл,

Извлечённый из снимка чужой диафрагмы.

А теперь – телевизор, газета, футбол,

И довольна тобой твоя старая мама».



Если коротко, то футбол Виктор не любил, ни за кого не болел и на стадион не ходил, хотя биограф певца и автор книги «Виктор Цой. Последний год» Виталий Калгин предполагает, что Цой как коренной ленинградец желал побед «Зениту», и вообще Цой был спортивным человеком.

Виктор Цой Фото: РИА Новости

В шахматы играть не умел, но держал форму и занимался восточными единоборствами. Учил его известный в Петербурге мастер кунг-фу Сергей Пучков, а во время гастролей группа «Кино» играла в настольный хоккей и в японскую игру «хаки-сак»: «бешеный мешочек» (в переводе с китайского), набитый крупой или пластиковыми пульками, при помощи разных частей тела надо было держать его на весу и не уронить.



«Дома же Цой часто крутил нунчаки или педали велотренажёра», – говорит Калгин и делится с нами «футбольной» историей.

Однажды с футбольного поля Цой попал в милицию

«Гитарист «Кино» Юрий Каспарян рассказывал, что однажды, году в 1985-м у барабанщика группы Георгия Гурьянова был день рождения. Каспарян с Цоем пришли к нему домой, а Гурьянов позвал их на футбольное поле за свой дом – он любил гимнастику и решил показать друзьям класс.

Фото: gruppa-kino.com

Повис на футбольных воротах, решил подтянуться, сделать выход силой, но рухнул вниз и довольно сильно травмировал лицо. Виктор с Юрием повели Георгия домой, но неожиданно из-за угла выехала милицейская машина. Вышедшим из неё сотрудникам милиции Гурьянов в шутку сказал: «Эти двое меня избили». Всех троих забрали в милицию до выяснения».

У Цоя есть посвящённая футболу картина

Виктор не только пел, но и с детства чувствовал себя художником: в середине 70-х учился в школе искусств; приехав в Москву подростком, сразу же побежал в Третьяковскую галерею; в 80-е принимал участие в советских и зарубежных выставках; а впервые его показали по телевизору не как исполнителя песен, а как резчика по дереву.



Вот работы Цоя из 80-х.

Фото: Рисунок Виктора Цоя

Фото: Рисунок Виктора Цоя

И картина «Футбол».

Фото: Рисунок Виктора Цоя

«Да, картина «Футбол» у Цоя действительно есть, – говорит Калгин. – Но, скорее всего, сюжет просто выдуман из головы».

Цой на стадионе: не на «Зените», болельщик в том матче погнался за судьёй и должен был заплатить штраф размером в две квартиры

В марте 1990 года – за пять месяцев до смерти Цоя – группа «Кино» гостила в Днепропетровске, где каждый день выступали во дворце спорта «Метеор». В своей книге Калгин рассказывает, что группа в полном составе ходила на футбольный матч, а техник группы Юрий Горошевский вспоминал его так: «Нам все кричали и хлопали, пожалуй, даже больше, чем футболистам».

Фото: gruppa-kino.com

По датам – это ответный матч четвертьфинала Кубка чемпионов «Днепр» – «Бенфика»: 21 марта 1990-го, после 0:1 в Португалии, перед игрой молчали по Льву Яшину, которого не стало днём ранее. В запасе у «Днепра» остался будущий игрок «Спартака» и сборной Игорь Ледяхов, «Бенфикой» в том матче руководил Свен-Ёран Эрикссон, на стадион пришли 33 тысячи зрителей.



«Днепр» проиграл 0:3 и вылетел, а матч всё равно запомнился. На 83-й минуте – при счёте 0:2 – болельщик «Днепра», а именно рабочий по фамилии Соловьев, выбежал на поле и погнался за боковым арбитром.

Зачем? «Судья на линии судил необъективно, вот я и не совладал с эмоциями, хотел объяснить судье жестами, что действует он неправильно», – объяснял Соловьёв местной прессе.

Фото: fc-dynamo.ru

УЕФА оштрафовал «Днепр» на 20 тысяч швейцарских франков (8 тысяч 120 рублей, то есть примерно на две однокомнатные квартиры в спальном районе Москвы) – а клуб вместе с народным судом Красногвардейского суда Днепропетровска переложил сумму на товарища Соловьёва. Что произошло дальше, выплачивал ли Соловьёв штраф и как вообще у него дела – мы не знаем. Но если у вас есть такая информация – обязательно напишите нам.

«Бенфика» вышла в финал, где со счётом 0:1 проиграла «Милану». Единственный мяч забил Франк Райкард.

А матч «Днепр» – «Бенфика» – единственный зафиксированный матч, на котором был Виктор Цой, и точно последний.

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Фото: РИА Новости

Следующий альбом группы «Кино» вышел 12 января 1991 года, через пять месяцев после смерти Цоя в автокатастрофе. Альбом без названия. Обложка – без рисунков и надписей. Только логотип группы.



Чёрный альбом.