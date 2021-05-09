Миранчук снова забил! Русский и украинец ведут «Аталанту» в Лигу чемпионов

«Аталанта» укрепилась на втором месте в Серии А и улучшила свои шансы в борьбе за Лигу чемпионов. В 35-м туре бергамаски крупно обыграли «Парму» – 5:2, а помогли в этом команде Джан Пьеро Гасперини игроки из стран бывшего СССР – украинец Руслан Малиновский и россиянин Алексей Миранчук.

Именно Малиновский открыл счёт в матче. Он вышел в основе «Аталанты» и на 12-й минуте нанёс точный удар из-за пределов штрафной. У украинца в 33 матчах Серии А уже семь мячей и 10 результативных передач.



На 58-й минуте на поле появился Миранчук, он заменил как раз Малиновского. Россиянин поучаствовал в третьем голе своей команды: отдал пас на Пашалича, который ассистировал Мурьелю. В компенсированное время Алексей отличился уже сам. Тот же Пашалич откровенно пожадничал, но мяч всё-таки дошёл до россиянина, и Алексей пробил с лёта — от перекладины мяч залетел в ворота.



Статистика Миранчука в матче с «Пармой»: 28 касаний мяча, один удар, два ключевых паса, 77% точных передач и три заработанных фола.



Гол Миранчука помог «Аталанте» установить историческое достижение в Серии А: впервые четыре мяча забили футболисты одной команды, вышедшие на замену по ходу матча. Помимо Алексея, поднявшись со скамейки, отличились Пессина и Мурьель (дубль). Это рекорд чемпионата Италии с момента перехода на современную систему начисления очков в сезоне-1994/1995.



Отметим, что в последний раз Миранчук забивал за «Аталанту» совсем недавно. Это случилось две недели назад во встрече с «Болоньей» (5:0). Тогда Алексей также вышел на замену. Всего же у Миранчука в этом сезоне 27 матчей, семь голов и одна результативная передача. Интересно, что четыре из семи мячей Алексея в «Аталанте» были забиты в концовках, когда счёт становился крупным в пользу бергамасков.

В запасе у «Аталанты» остался ещё один представитель бывшего СССР – украинец Виктор Коваленко. Он за бергамасков провёл пока лишь один матч. Но стоит отметить, что украинцы с россиянином неплохо прижились в «Аталанте». Осталось только дождаться, когда они все вместе будут играть в основе.