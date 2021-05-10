Последний финал Кубка СССР пытался сорвать телефонный террорист. «Спартак» это не смутило

В этот день 29 лет назад красно-белые взяли свой 10-й и заключительный Кубок Союза.

Последний розыгрыш Кубка СССР начался в одной стране, а закончился уже в другой – пришлось даже чуть изменить название, добавив к уже имеющемуся приставку «СНГ». Уже осенью 91-го начались первые неявки украинских и армянских команд на матчи, из-за чего по ходу турнира пришлось исключить «Арарат», «Днепр», донецкий «Шахтёр» и тернопольскую «Ниву». К весне Кубок потерял ещё часть клубов – одесский «Черноморец», харьковский «Металлист» и киевское «Динамо» отказались продолжать участие в розыгрыше, несмотря на выход в 1/4 финала.

«Спартак» мог стать последним чемпионом СССР вместо ЦСКА. Не хватило духа? 30 лет назад стартовал последний чемпионат Советского Союза по футболу. «Армейцев» действительно тянули к золоту?

10 мая 1992 года в «Лужниках» состоялся последний финал турнира, проводившегося с 1936 года. Кубок СССР исчез вместе с советским строем, но ушёл он громко и со своей особой историей.



Начался финальный матч с часовой задержкой – телефонный террорист позвонил в милицию и сообщил, что трибуны «Лужников» заминированы. Пока сапёры и специально обученные собаки прочёсывали стадион, народ прогуливался по аллеям прилегающего к арене парка – благо, позволяла погода. Специалисты ничего подозрительного не обнаружили, и болельщиков запустили на трибуны – со стартовым свистком, который чуть запоздал, «Спартак» и ЦСКА начали биться за кубок, изготовленный в далёком 1936-м по образу вазы-крюшонницы.

«Спартак» — ЦСКА – 2:0



«Спартак»: Черчесов (к), Хлестов, А. Иванов, Попов, Цхададзе, Чернышов, Онопко, Карпин, (Радченко, 80'), Пятницкий (Рахимов, 73'), Ледяхов, В. Бесчастных (Татаркин, 88')

Главный тренер: Олег Романцев



ЦСКА: Харин, Минько, Колотовкин, Быстров, Малюков, Колесников (к) (В. Иванов, 46'), Машкарин (Гришин, 50'), Поддубский, Сергеев, Крутов, Матвеев (Файзулин, 25')

Главный тренер: Павел Садырин



Голы: Бесчастных (22, 35).

ЦСКА начал матч с энергичного натиска, но защитники «Спартака» не допустили ни одной ошибки, которой могли бы воспользоваться армейцы. Колотовкин четырежды подавал угловой у ворот соперника, но каждый раз делал это настолько некачественно, что запал его товарищей по команде медленно иссяк. А когда на 22-й минуте Владимир Бесчастных забил первый гол, энтузиазм у игроков ЦСКА совсем пропал. Спустя 15 минут в ворота Дмитрия Харина залетел второй мяч. И если первый ему нельзя поставить в вину, то этот точно случился по его ошибке. Ледяхов, увидев рванувшего в штрафную Бесчастных, прострелил с фланга, да так своевременно и точно, что передача получилась просто изумительной. Нападающий «Спартака» не менее изящно завершил комбинацию, сыграв головой – мяч попал в перекладину, а потом отскочил прямо в ворота. 2:0.

На 45-й минуте арбитр встречи назначил пенальти за снос Колотовкина на краю штрафной площади. Момент был спорным, но решение главного рефери неоспоримым – одиннадцатиметровый в ворота «Спартака». В еженедельнике «Футбол» об этом моменте писали так: «Я уверен, что при счёте 0:0 ни один наш судья такой пенальти в финальном кубковом матче не назначил бы. Уверен потому, что помню по меньшей мере 20 аналогичных сносов, оставленных судьями «незамеченными». При счёте 2:0, да ещё и при таком неравенстве кадровых сил, мысль назначить пенальти внушил не кто иной, как бог футбола».

В последнем чемпионате СССР странные матчи играл даже чемпион. ЦСКА отличился в Киеве Эта игра стала последней в Высшей лиге для Михаила Ерёмина.

Когда стало понятно, что ЦСКА вышел на игру без основного и даже запасного пенальтиста, помогать команде с другого конца поля прилетел Харин. Вратарь армейцев был решительно настроен нанести удар по воротам Станислава Черчесова. Харин сделал короткий разбег, сильно ударил и… Мяч пролетел над перекладиной. Как оказалось после, этот момент стал кульминационным – армейцы совсем сдали и доигрывали уже словно по инерции.

Спустя 21 год «Спартак» выиграл Кубок СССР в десятый и последний раз.