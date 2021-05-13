Теперь у ЦСКА больше шансов попасть в Европу! Победа «Локо» в Кубке – на руку армейцам

«Локомотив», обыграв в финале «Крылья Советов» (3:1), не только взял девятый Кубок России в своей истории, но и гарантировал себе участие в Лиге Европы. После победы железнодорожников расклады для российских клубов, борющихся за попадание в еврокубки на следующий сезон, немного изменились. Теперь команда, которая займёт пятое место в РПЛ, тоже сможет сыграть в Европе.
«Спартак», 56 очков
Для красно-белых ситуация осталась прежней. Победа или ничья в матче с «Ахматом» в 30-м туре позволят им сыграть в Лиге чемпионов. А вот поражение в Грозном при победе «Локомотива» над «Уралом» отбросит команду Доменико Тедеско на третье место, которое в случае попадания «железнодорожников» в ЛЧ даёт право сыграть в Лиге Европы.
«Локомотив», 53 очка
Железнодорожники ещё не потеряли шансов на Лигу чемпионов. Но команда Марко Николича зависима от результата игры конкурента в Грозном. Даже если «Локо» не выиграет у «Урала» и опустится на четвёртое-пятое места в случае побед «Рубина» и «Сочи», то всё равно выступит в Лиге Европы благодаря завоеванию Кубка России.
«Рубин», 52 очка
Победа над «Ротором» в 30-м туре позволит казанцам сыграть в Лиге конференций. Ничья в игре с волгоградцами тоже устроит команду Леонида Слуцкого, так как по личным встречам она опережает и сочинцев, и армейцев. Главное, чтобы не случился худший из возможных сценариев: собственное поражение с победами «Сочи» и ЦСКА.
«Сочи», 52 очка
Южане тоже претендуют на участие в новом еврокубке. Команде Владимира Федотова нужно просто не проиграть в гостях «Химкам». В таком случае даже победа ЦСКА не помешает им попасть в Лигу конференций с пятого места, ведь «Сочи» имеет перевес над «армейцам» по личным встречам.
ЦСКА, 50 очков
Армейцы зависят от результатов «Рубина» и «Сочи». Если бы «Локомотив» уступил в кубковом финале «Крыльям Советов», то ЦСКА требовались бы поражения и казанцев, и сочинцев. Теперь же, если один из конкурентов проиграет, а команда Ивицы Олича победит на выезде «Динамо», то ЦСКА будет в Лиге конференций. По очным встречам армейцы уступают и казанцам, и сочинцам, и железнодорожникам, но благодаря победе последних в Кубке России красно-синим достаточно попасть в пятёрку.
- 13 мая 2021
-
03:12
-
02:27
-
02:25
-
02:23
-
02:20
-
00:51
-
00:50
-
00:40
-
00:27
-
00:21
-
00:20
-
00:13
-
00:10
- 12 мая 2021
-
23:59
-
23:52
-
23:44
-
23:36
-
23:33
-
23:29
-
23:24
-
23:20
-
23:20
-
23:16
-
23:16
-
23:15
-
23:12
-
23:11
-
23:07
-
23:04
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:53
-
22:52
-
22:46