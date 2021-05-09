«Сочи» рискует потерять большинство лидеров! Кто может уйти кроме Заболотного

Что будет с составом претендента на еврокубки – наши инсайды.

«Сочи» — главное открытие текущего сезона в РПЛ. Команда Владимира Федотова проиграла только один домашний матч – «Зениту». За тур до финиша южане сохраняют шансы на прорыв в Лигу конференций и, судя по всему, очень хотят туда попасть. Тем удивительнее сложившаяся ситуация с контрактами лидеров команды. У нескольких ключевых игроков команды они истекают уже этим летом, а официальных новостей про будущее футболистов нет. Рассказываем, кто из ключевых исполнителей покинет команду, а кто, скорее всего, останется.

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Антон Заболотный

Точно известно, что Заболотный по истечении контракта покинет команду. По нашей информации, форвард уже подписал контракт с ЦСКА. Соглашение вступит в силу по окончании текущего сезона. Таким образом, в новом сезоне «Сочи» лишится основного нападающего.

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Кристиан Нобоа

Руководство «Сочи» очень рассчитывает на Нобоа и сделает Кристиану предложение о продлении контракта. В клубе уверены, что эквадорец может выдать ещё один отличный сезон. Кстати, по нашей информации, вариант с подписанием Нобоа рассматривали в ЦСКА. Но на данный момент этот трансфер маловероятен.

Сослан Джанаев

Лидер и капитан «Сочи», с большой долей вероятности, останется в команде. В клубе понимают, что Джанаев – не только капитан на поле, но и лидер раздевалки. Во многом благодаря его уверенной игре команда претендует на попадание в еврокубки, и «Сочи» рассчитывает продолжить сотрудничество с ним. По нашей информации, желание остаться есть и у самого Джанаева.

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Жоаозиньо

У Жоаозиньо тоже заканчивается контракт, но он точно останется в команде. По нашей информации, в контракте полузащитника есть опция автоматической пролонгации на ещё один сезон.

Артур Юсупов

Юсупов набрал отличную форму. В 26 матчах с учётом Кубка у Артура 9 голов и 3 голевые передачи. В настоящее время он однозначно является ключевым игроком команды. Тренерский штаб полностью доволен его игрой. В «Сочи» рассчитывают сохранить игрока и сделают ему предложение по продлению контракта.

Эльмир Набиуллин

У Набиуллина тоже истекает соглашение, но как раз его лидером «Сочи» в этом сезоне назвать нельзя. Защитник сыграл всего пять полных матчей. По всей видимости, по окончании контракта Эльмир покинет команду.

Сергей Терехов

Терехов играет за «Сочи» на правах аренды от «Оренбурга». В арендном соглашении прописана опция выкупа игрока. Руководство клуба сделает всё, чтобы оставить Терехова в команде на следующий сезон.

Миха Мевля

Мевля – основной защитник «Сочи». В клубе хотели бы его сохранить, но всё упирается в финансовые запросы словенца. Миха хотел бы сохранить ту зарплату, которая есть у него сейчас, но клуб платить её не готов. Из-за этого первое предложение о продлении соглашения Мевля отклонил. Ровно по этой же причине он отказал «Рубину». Ситуация остаётся открытой.

Ибрагим Цаллагов

Тренерский штаб «Сочи» очень доволен Цаллаговым. Игру команды сложно представить без связки Ибрагима и Нобоа в центре поля. Поэтому руководство «Сочи» планирует продлить контракт с полузащитником.

Кирилл Заика

В слуае с Заикой всё просто: клубу очень нравится, как играет футболист. С высокой степенью вероятности соглашение будет продлено.

Максим Барсов

В «Сочи» планируют вознаградить Барсова за его упорство в восстановлении после тяжелейшей травмы. Ему предложат новый контракт в надежде на то, что форвард отплатит за это результативной игрой в новом сезоне.