Многие удивились невызову Гильерме в сборную на Евро. Но у него, похоже, не было шансов

Маринато Гильерме не попал в сборную и не сыграет на чемпионате Европы. С одной стороны, это не самый значимый момент в составе, с другой – он всё равно удивляет, потому что весной Гильерме в полном порядке. Пусть осень у 35-летнего вратаря вышла скверной, да и в целом последние полтора года он показывал средний уровень надёжности, но мы ведь, когда примеряем игрока к национальной команде и крупному турниру, прежде всего оцениваем его текущий уровень готовности, а не предыдущие успехи или неудачи.



«Имена в футбол не играют» — один из принципов, который постоянно повторяет сам Черчесов. И старые ошибки в футбол не играют тоже.

Пролетели мимо Евро. Кого Черчесов не включил в расширенный состав сборной России Кокорин, Чалов и Кутепов посмотрят Евро зрителями. Даже в резервном списке им места не нашлось.

Черчесов объяснил решение матчем с «Зенитом», но это сомнительный аргумент

— Гильерме был в сборной, все это знают, — объяснил на пресс-конференции главный тренер. — Можно сказать, что играл он не совсем удачно. Рестарт чемпионата ему удался, но предпоследний матч с «Зенитом» он провёл не так хорошо. Мы вынуждены констатировать, что в важном матче Гильерме не дал результата. Лунёв, Дюпин и Шунин были на последнем сборе, у них хорошая конкурентная среда, они дополняют друг друга. Плюс возвращается Сафонов, который выбывал из-за травмы. Сейчас у нас будут длинные сборы. Хочется оценить и протестировать Сафонова, как и других игроков молодёжки. Сделать так, чтобы они чувствовали себя лучше.



То есть ключевые тезисы, если отбросить политкорректность, следующие: 1) Гильерме неудачно играл за сборную в свой последний период, поэтому и покинул её; 2) матч с «Зенитом» показал Черчесову, что голкипер может провалиться в важный момент и «не дать результата»; 3) опытные Лунёв, Дюпин и Шунин уже сформировали вратарскую бригаду – и в неё Гильерме не вписывается.



Здесь в одну кучу свалено несколько объяснений, и, на мой взгляд, второй пункт вообще лишний. Я уверен, что матч с «Зенитом» вообще ни на что не влиял. Возникло ощущение, что Станислав Саламович попросту для себя всё давно решил, он очень не хотел брать Гильерме, а сейчас просто искал повод. И повод этот нашёлся.



На самом деле ничего страшного в матче с «Зенитом» не случилось — выпущенный из рук мяч состоялся уже при 0:4, «Локомотив» в целом плыл в том матче — и вряд ли вратарь мог помочь команде. Гораздо важнее то, как Гильерме смотрелся в целом на весенней дистанции. Важных матчей на ней было много, а не один.

Цифры говорят, что Гильерме – один из лучших вратарей страны весной

На весенней дистанции Гильерме — второй по надежности вратарь с очень высоким процентом отраженных ударов в 83,64% и положительным показателем предотвращённых голов (разница ожидаемых голов и реальных). Выше Wyscout котирует только Дюпина. А Сафонов и Максименко вообще залезли в минус. По красивым характеристикам а-ля выходы или ввод мяча в игру Гильерме тоже явно не за пределами топа.

Осенью эти же цифры были у натурализованного бразильца скромными, он сильно проседал по ним, да и количество ошибок было значительным. Но тогда в Гильерме, наоборот, верили – а сейчас перестали.

«Говорил с Акинфеевым. Он не готов нам помочь». Черчесов — о составе сборной России Главный тренер сборной подробно объяснил выбор расширенного списка для подготовки к Евро.

Что на самом деле могло повлиять на выбор Черчесова

Думаю, ключевыми стали два момента.



Во-первых, сам тренер до сих пор испытывает внутри себя разочарование относительно Гильерме. Сначала Станислав Саламович в него до последнего верил, защищал на публике, закрыл глаза на несколько просчётов в «Локомотиве» и сборной. Он несколько раз объяснял: важнее тот факт, что Гильерме прошёл с командой весь отборочный этап Евро-2020 – и был в порядке. А потом наступил внутренний разлом. После 0:5 в Белграде Черчесов окончательно разочаровался – и сейчас ему, как бы он ни старался, сложно оценить вратаря свежим, незамыленным взглядом.



Во-вторых, впереди у сборной уже не какие-то отборочные игры и не микроцикл Лиги наций, а финальный этап крупного турнира. Многие тренеры убеждены, что вратарям в таких случаях не нужна реальная конкуренция. Уже должно быть чёткое понимание у каждого: ты едешь основным, а вы двое – вторым и третьим. Так футболистам проще готовиться, они не дёргаются, держат себя в адекватном эмоциональном состоянии.

Вот состав сборной России на чемпионат Европы. Какие могут быть вопросы к Черчесову? В расширенном списке не нашлось места ни Максименко, ни Гильерме.

Гильерме мог бы нарушить этот столь ценимый многими тренерами баланс. Бразилец находится в слишком хорошей форме по сравнению с Шуниным, это чувствуют сами вратари. Даже если бы Гильерме сделали вторым, Антону психологически всё равно было бы непросто.

Поэтому, полагаю, Гильерме и не имел никаких шансов попасть в сборную перед Евро. Его текущее состояние не имело никакого значения – даже если бы он не пропустил ни гола, выбор скорее всего оказался таким же. Объяснения Черчесова слегка натянуты и выдуманы – про матч с «Зенитом» можно было бы вообще ничего не говорить. Можно было бы просто сказать честно, что «лишняя конкуренция во вратарской бригаде нам не нужна, мы уже давно определились».



Вряд ли это настолько уж критический момент в составе, всё равно нет уверенности ни в одном из вратарей, да и в Гильерме её бы не было. Просто Станислав Саламович такими решениями рушит свои же логические цепочки, которые вроде бы складывались годами.