Не смотрите на результаты «Барселоны». Работа Кумана важна другим

За четыре дня «Барселона» дала повод для небольшого биполярного расстройства. Сначала в максимально унылом стиле проиграла «Хетафе» в чемпионате, причём проиграла по делу. Счёт 0:1 идеально отражает происходившее на поле. «Барселона» уступила по количеству ударов и явных голевых моментов, по данным Opta, и не смогла конвертировать огромное преимущество во владении мячом в серьёзную остроту. А уже в следующем матче каталонцы весело разбомбили «Ференцварош» в Лиге чемпионов со счётом 5:1. Причём два гола хозяева забили после того, как остались в меньшинстве.

Какой из матчей точнее показывает состояние команды? Какой результат случайный, а какой логичный? Резкий разброс результатов (до этих матчей были ничья с «Севильей» и разгром «Сельты») неизбежно вызывает сомнения в реальных возможностях команды. Но есть две причины не рассматривать ни поражение от «Хетафе», ни победу над «Ференцварошем» как маркер состояния «Барселоны». И вообще поменьше обращать внимание на результаты.

Первая причина – слишком разный класс соперников. Победу над «Ференцварошем» не стоит переоценивать. Соперники такого уровня топ-клубам встречаются довольно редко, но и эта победа была менее простой, чем кажется из счёта. Честный «автобус» гостей работал в первом тайме, а редкие контратаки заканчивались опасными моментами. Помогло умение «Барселоны» выжимать максимум из полумоментов, а во втором тайме «Ференцварош» стал смелее раскрываться (особенно, когда остался в большинстве) и сразу обнажил недостаток класса. Убедительная победа, но очень многое в ней решил первый гол.



Поражение от «Хетафе» тоже не маркер. «Хетафе» — одна из самых неприятных команд в Испании, у которой локти расставлены по всему полю. Пепе Бордалас научил своих футболистов на топ-уровне не давать соперникам играть. Стиль «Барселоны» с постоянным владением мяча – тем более вот этой «Барселоны», далёкой от своей идеальной формы и играющей в пас медленно – это идеальная мишень для команды, которая прессингует примерно всё время, что находится на поле.



Подробно о том, почему «Барселона» выглядела против «Хетафе» настолько беспомощно, смотрите в видеоразборе Кирилла Хаита. В нём главные матчи уик-энда: поражения «Барселоны» и «Реала», разгром «Аталанты», тактические эксперименты Гвардиолы и упущенная победа «Тоттенхэма».

Вторая причина, на мой взгляд, ещё важнее. Работу Роналда Кумана вообще не нужно измерять результатом, особенно на этом этапе. Он начал в команде масштабные перемены, которые не могут и не должны дать быстрый результат, а сработают только со временем. Но даже если не сработают и Куман уйдёт до конца сезона, его фундамент пригодится другому тренеру.

Что Куман меняет в «Барселоне»

В прошлом сезоне количество пасов Лео Месси ещё немного подросло и достигло цифры в 60 пасов в среднем за матч. Пугающий показатель: он догнал Самуэля Умтити, что для игрока группы атаки не совсем нормально. С одной стороны, команда максимально использовала креативность Месси, с другой – потенциал остальных игроков серьёзно страдал. Месси сам начинал атаки и сам заканчивал, но в то же время ни одна атака не обходилась без участия Месси, даже когда в процессе были более выгодные адресаты для паса. В худших матчах «Барселона» уровнем мессизависимости напоминала сборную Аргентины.

«Барселона» — мечта Кумана. Но его уже подставили Сливы в прессу, скандалы и суд. Но и сам Куман пока только усугубляет конфликт.

Куман не стал с этим мириться. Он вообще против того, чтобы у кого-то было особое положение, и предупредил об этом Месси в первой же встрече. Он не освобождает аргентинца от участия в прессинге (пока получается с переменным успехом) и убрал его с привычной позиции. Сейчас Лео играет ложную «девятку». Цель этих перемен очевидна – его пытаются убрать из подготовительной фазы атаки.



Нельзя сказать, что идея прямо работает. В матче с «Хетафе» Месси дисциплинированно ждал мяча впереди и сделал всего 42 паса (это действительно немного, если учесть, что «Барселона» владела мячом 73% времени). Зато с «Севильей» набрал дикие 66 передач. Но «не работает» ещё не значит, что это неудачная идея. Хорошая структура позиционных атак необходима «Барселоне» хотя бы для того, чтобы быть самой собой, не говоря уже о том, что 33-летнему игроку, даже гению, лучше не заниматься всем сразу.



Талант Месси проявляется во всех фазах игры, но и ему, и команде будет только лучше, если диапазон его задач сузится. Это решит сразу две задачи: позволит Месси больше отдыхать во время матчей и начнёт естественным образом снижать зависимость от него хотя бы в организации атак. Кризис «Реала» после ухода Криштиану Роналду даёт ясное представление о том, что значит для команды потеря великого завершителя атак, а ведь для «Барселоны» спектр мессизависимости не исчерпывается ударами голами.

Кто нужен «Барселоне», чтобы вернуть титул Список длинный.

Куман перешёл на игру в двух опорников: это попытка встроить в игру Френки де Йонга, которому нужна свобода передвижения и не помешает подстраховка, но заодно это улучшает организацию атак. Ну, в теории. На практике тот же де Йонг в первых турах чемпионата мало чем напоминает себя образца «Аякса». Хотя его блестящий голевой пас в матче с «Ференцварошем» намекает на прогресс.

Смена схемы и перевод Месси в центр нападения – важные решения не только для билд-апа и улучшения пасовой структуры. Любой игрок на позиции правого вингера прессингует лучше Месси и чаще даёт ширину атаки. Плюс смена схемы на 4-2-3-1 помогла разместить на поле на одного атакующего игрока больше.

Антуан Гризманн – один из тех, кому Куман попытался помочь перестановками. Сразу после назначения он сказал, что де Йонг и Гризманн до него играли не на своих позициях, и он это исправит. И действительно исправил. Гризманн в трёх матчах играл правого вингера – знакомая для него позиция, а против «Хетафе» вышел в центре нападения.

Важное уточнение. Да, я в курсе, что Гризманн ужасен. На самом деле, он даже ужаснее, чем кажется по нереализованным выходам один на один. В конце концов, Гризманн никогда не был топ-бомбардиром, зато всегда топово работал на команду. Так вот, в четырёх стартовых турах у него ноль пасов под удар. Ноль, ужас.

Гризманн должен снизить зависимость от Месси. Рассказываем как И что может ему помешать.

То есть получается, что перестановки Кумана как минимум спорные. Результаты хромают, Гризманн не реанимируется, разве что де Йонг медленно начинает играть более важную роль. А Месси в пяти матчах забил два гола, и оба с пенальти. Ну и?

Если изменения не работают, зачем они нужны?

Проблемы, которые Куман пытается решить, возникли не летом и не весной. «Барселона» давно страдала от разбитого прессинга, плохой структуры атак и стереотипной зависимости от Месси и ещё пары игроков (Альбы, Суареса, Бускетса), что мешало встраивать новичков. Я сейчас говорю не о новичках, вроде Андре Гомеша, а о новичках, вроде Коутиньо и Гризманна. Тех, кто по индивидуальному уровню достоин основы «Барселоны», но кому по умолчанию не было места на поле, потому что их сильные стороны не были востребованы.

Коутиньо – заложник своей цены. Он не нужен, но его нельзя усадить в запас Вальверде так и не придумал, что с ним делать.

Решать эти проблемы в любом случае придётся, и способ только один: менять команду так, чтобы новые игроки имели возможность проявить свои главные качества. Коутиньо, Гризманн и де Йонг втроём стоили «Барселоне» 350 млн евро. Колоссальные деньги, а у клуба огромные финансовые проблемы. Так что лучше: забыть об этих футболистах, раз у них не получилось сразу, или всё-таки попробовать создать для них идеальные условиях на поле?



Гризманн пока проваливается. Зато Коутиньо почти не передерживает мяч, здорово разбрасывает атаки на фланги и уместно финтит. Ансу Фати разрывает пространство за спиной у защитников (как же давно у «Барселоны» не было вингера, который может постоянно делать рывки за спину!) и осваивается в основе и даёт результат. Даже Педри уже забил в Лиге чемпионов. Кстати, в этом матче сразу два гола забили игроки младше 18 лет. Вы вообще помните, когда такое было в последний раз?

Жизнь Ансу Фати – триллер. Война, коммунизм в испанском селе, запрет на футбол, три агента Неизвестные детали: от попрошайничества отца до особенностей контракта.

Ладно Педри. Даже Усман Дембеле пригодился. Серьёзно, это же достижение. Речь об игроке, который за последние пару лет: а) не забил четвёртый гол «Ливерпулю» с известными последствиями б) не играл из-за травм с сентября 2019 года до августа 2020-го в) стал анекдотом из-за регулярных опозданий на тренировки г) должен был уйти, но его просто не смогли никому продать. Куман пару недель назад на вопрос о Дембеле ответил так, что не понять невозможно: «Если я выпускаю Педри, значит, он заслужил этого больше, чем другие. Тринкау тоже заслуживает играть. Фати тоже опережает его. Я не знаю, счастлив он или нет. Если недоволен, пусть скажет, я с ним не разговаривал». Короче говоря, Дембеле не играл год и не нужен тренеру. Но и он эпизодически полезен.



Тринкау, Фати, Дембеле, Педри, де Йонг – если все эти игроки не станут частью новой «Барселоны» в ближайшие годы, то как минимум и не превратятся в токсичные активы, от которых невозможно избавиться. Потому что они играют, привлекают внимание, они в деле. Кстати, Сержиньо Дест даже на неродном левом фланге играет достойно. А с возвращением Жорди Альбы у клуба будут сразу два сильных в атаке фулбека.

Наконец-то отличный трансфер «Барселоны»! Дест вместо Семеду – похоже на идеальную сделку Чем Дест лучше Семеду.

Все эти фамилии и есть ответ на вопрос, нужны ли перемены, которые затеял Куман. Нужны, даже если они не дают результата. Они дают фундамент. Возможно, спортивный, но может и финансовый – рано говорить. Ценность работы Кумана хотя бы в том, что в отличие от Кике Сетьена и позднего Эрнесто Вальверде мы снова постоянно видим в команде новые лица. Это тоже результат.