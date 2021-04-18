Месси исполнил шедевр (с помощью де Йонга). Куман взял трофей

Марселино великолепно начал в Бильбао: после поражения от «Барселоны» в первом матче, одержал пять побед подряд. Но весной команда развалилась: в последних шести матчах во всех турнирах не было ни одной победы. В том числе он потерял очки с «Эйбаром», «Алавесом», худшими командами чемпионата. Таким образом, финал кубка с «Барселоной» стал для «Атлетика» чуть ли не последним шансом на еврокубки. Тем более что позитивный опыт игры против «Барселоны» за трофей был совсем недавно: в матче за Суперкубок. Правда, сейчас всё прошло совсем по-другому.

В январском матче за Суперкубок, который «Барселона» проиграла, каталонцы владели мячом около 70% времени. Зато после первого тайма финала кубка у них было больше 80%. При Роналде Кумане так «Барселона» ещё не доминировала. Хотя, возможно, «доминирование» и не совсем точное слово.



В билд-апе «Барселона» регулярно оставляла на двух игроков больше: к тройке центральных защитников спускался Бускетс, против них играли два форварда «Атлетика». За исключением яркого дебюта остроты у ворот Симона не хватало, зато и опасных контратак «Атлетика» мы не видели – вернее, видели, но только одну. То есть своим владением «Барселона» скорее снижала риски в защите.



Свои лучшие моменты в тайме «Барселона» создала на первых минутах. «Атлетик» не был готов к тому, что в развитии атаки не только Альба и Дест открывались в первой линии атаки, но и Мингеса поднимался в полуфланг в полузащиту. Педри, Гризманн, де Йонг и Месси смещались в глубину и обратно в атаку – получалась максимально подвижная структура, и у «Барселоны» проходили атаки через центр.

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«Атлетико» ответил максимальной компактностью и ещё более радикальным отказом без мяча – отсюда и набрались 83% на 17% владения. В центре образовалась толпа, в которой застревал даже Месси. Взламывать такую оборону можно быстрой сменой флангов, но как раз этот аспект игры работал не лучшим образом. Хотя Альба и Дест открывались высоко, команде не хватало скорости паса, поэтому сами переводы получались достаточно медленными и предсказуемыми, чтобы «Атлетик» успевал сместиться.



План Марселино – человека, который в любой непонятной ситуации предпочитает автобус – вызывал вопросы, даже когда работал. Давление «Барселоны» было огромным, а «Атлетик» совершенно не имел передышек, так как сидел в глубокой обороне весь тайм. Заморозить игру в такой точке трудно. Можно было ждать, что с первых минут второго тайма «Атлетик» попытается сушить игру подальше от собственных ворот, а может и прессинговать средним блоком, но тайм начался по-другому: с навала «Барселоны».



Куман исправил проблему, которая мешала в первом тайме. «Барселона» перестала мельчить в центре и начала больше использовать фланги. За пять минут могла забить дважды, оба раза с участием фулбеков. Особенно показательный момент был на 48-й минуте, когда Дест вывел Гризманна на удар с трёх метров.

У «Барселоны» с начала года новая схема. Месси она подходит А 18-летний Педри становится всё более важным игроком.

«Барселона» могла забить два-три гола за 15 минут. Не забила, и «Атлетик» даже в какой-то момент отодвинул игру от своих ворот и потрогал мяч на чужой половине поля. И пропустил быструю атаку. Час позиционного давления каталонцев не закончился ничем (хотя это просто везение их соперников), но первую же опасную быструю атаку в матче они реализовали. Де Йонг подключился по флангу, а Гризманн на этот раз с нескольких метров не промахнулся.

«Барселона» забила второй гол сразу после первого – и снова хорошо поработали фланги. Де Йонг снова ушёл на правый фланг и оттуда отдал в центр на Педри, мяч дошёл до Альбы, а Альба подал в центр вратарской, куда своевременно забежал де Йонг. Быстрый перекат с фланга на фланг – этого не хватало до перерыва. В защите басков образовались сразу два разрыва: за спиной де Йонга мог замыкать ещё и Дест, который тоже был один.

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При счёте 0:2 «Атлетику» пришлось раскрываться, Марселино сделал три замены сразу, а команда сразу потеряла свою суперкомпактность. Игра стала для «Барселоны» простой. Теперь можно было проходить и через центр.



Третий гол «Барселоны» — шедевр. Всё началось с того, что Дест сделал пас пяткой. Месси получил мяч на своей половине поля, протащил его по бровке мимо двух соперников, а потом разыграл с де Йонгом две стенки подряд. Френки сделал голевой пас, классно запустив Месси в зону по флангу, но самое классное его действие – пауза перед пасом. Он стянул двух соперников, сделал ложный замах, дождался, когда Берчиче и Мартинес на него выбросятся и освободят коридор – и только потом пробросил в этот коридор мяч. Ну и сам гол: Месси получил мяч далеко от ворот и под острым углом. К тому же между ним и воротами был защитник. Но Месси как во дворе убрал Нуньеса на противоходе и положил под дальнюю штангу. Потрясающий гол. А де Йонг – герой эпизода почти в той же степени, что и Месси.

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Последний гол, кстати, тоже особенный. Все знают, что будет делать Альба, когда получит пас на ход от Месси и прорвётся по левой бровке. Он отдаст обратно, сделает диагональ назад под удар на набегающего Месси. Всегда. Это тянется из года в год и по-прежнему работает.



Работа Кумана по-прежнему неоднозначна, у него очевидные проблемы в матчах с топ-клубами. Но теперь к важной работе на будущее (он интегрирует в состав молодёжь в огромном количестве, причём эффективно) добавился ещё и трофей.

Не смотрите на результаты «Барселоны». Работа Кумана важна другим Забивает даже Дембеле.

«Барселона» перестроилась по ходу сезона, обрела стабильность – а ведь это безумный сезон, который начался с конфликта между Месси и Жозепом Бартомеу, а продолжился войной экс-президента за свою должность и слухами о грядущем банкротстве клуба. Учитывая такой информационный фон, а также то, что Куман явно не был самым очевидным кандидатом на пост тренера, сезон уже нельзя назвать неудачным – независимо от того, выиграет «Барселона» чемпионат, или нет.