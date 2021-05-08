«Атлетико» остановил Месси фолами. И больше в «Барселоне» было некого останавливать

В важнейшем матче второго круга Рональд Куман выставил привычный по последним турам состав и привычную схему 3-5-2. Педри и де Йонг по бокам от Бускетса дают подвижность полузащите и второй темп атаке, тройка защитников нужна, чтобы замаскировать их слабые места, а Месси и Гризманн номинально в атаке.

«Атлетико» в последнее время чередует расстановки 3-4-3 и 3-5-2 – Диего Симеоне выбрал 3-5-2, причём без мяча Корреа смещался на правый фланг полузащиты и трансформировал схему в 5-4-1. В атаке Коке отвечал за выбор фланга (и за быструю смену), а Карраско поднимался в линию с Корреа и Суаресом.

Обе команды отказались от стартового высокого прессинга. «Атлетико» при потерях сразу откатывался, а «Барселона» встречала только в центре поля. Средний блок – нетипичное решение для Кумана, который в основном полагается на высокий прессинг и коллективный отбор сразу после потерь, видимо он выбрал такой вариант, чтобы снизить риск контратак «Атлетико». Но если такой расчёт и был, то он не сработал.



Чуть ли не каждая потеря «Барселоны» приводила к контратаке. Некоторое время контратаки гасились тактическими фолами, но потом почему-то хозяева от них отказались.



Первый удар по воротам Облака был нанесён на 29-й минуте. Первый опасный момент – на 40-й, и он не был следствием командного взаимодействия. Просто Месси взял мяч, протащил через толпу соперников и с линии штрафной нанёс классный удар, с которым справился вратарь. К этому моменту «Атлетико» мог забивать уже раза три, включая заблокированную попытку Корреа, удар Суареса и эпизод, когда Карраско включил режим Месси. Плюс был момент с офсайдом Карраско, которого не было – если бы Льоренте забил, ВАР должен был вмешаться.

Настолько мощное преимущество гостей по моментам сложилось из нескольких обстоятельств. Выше я упомянул тактические фолы, от которых отказалась «Барселона», так вот, «Атлетико» от них не отказывался. 11 фолов за 35 минут – то есть одно нарушение каждые три с небольшим минуты. Аномальный показатель, высокий даже для двух команд (это 30 фолов за матч) – и тем более аномальный для одной команды. Тем удивительнее, что почти такой же уровень частоты фолов продержался весь матч. Фолами гости остановили Месси (на нём нарушили правила девять раз), а остальные игроки «Барселоны» не представляли угрозы.

Ещё одно обстоятельство, которое негативно повлияло на «Барселону» — травма Бускетса. С ним на поле хозяева хотя бы владели мячом 72% времени. То есть даже при плохом контрпрессинге контратак было не очень много из-за тотального преимущества по владению. Но после замены Бускетса мяч перестал держаться: с 30-й минуте и до конца тайма владение выровнялось: 50% на 50%. На этом отрезке мадридцы не только не уступили по владению, но и почти в три раза превзошли хозяев по владению в опасной зоне (пасы в атакующей трети – 13-34).



Пассивность Гризманна – последний фактор, определивший ужасную игру «Барселоны» в атаке. Гризманн сейчас в отличной форме (5+1 в последних пяти матчах), наверное, поэтому Куман не стал его снимать, но конкретный матч ему не удался. Всего одно касание в чужой штрафной в первом тайме, всего три за матч, два удара (ни одного опасного), и одна подача под удар с углового – вклад Гризманна был минимален, поэтому игра постоянно сводилась к тому, что Месси придумает в одиночку.

Месси исполнил шедевр (с помощью де Йонга). Куман взял трофей Этот переходный сезон уже точно не стал неудачным.

В перерыве Куман убрал Мингесу, которого уничтожал Карраско (вышел Араухо), а в середине второго тайма тренер «Барселоны» раскрыл игру, выпустив Дембеле и Роберто вместо Деста и Педри. Педри страховал бровку, а Дембеле играл третьего нападающего. Он был активен и несколько раз оказался в центре внимания: когда бил головой после навеса Альбы и когда неточно отдал пас после интересной комбинации с участием Месси и Мориба.

Куману удалось изменить сценарий игры: теперь уже «Барселона» чаще била и больше контролировала мяч на чужой трети поля. Контратаки «Атлетико» не утратили остроту, но их стало меньше, в первую очередь из-за улучшившегося контрпрессинга. Во втором тайме у всех полевых «Барселоны», кроме Дембеле и Роберто есть успешные отборы либо перехваты – косвенный показатель, но важный, если учесть, что «Атлетико» владел мячом больше, чем до перерыва.

Забыли про «Атлетико» в Лиге чемпионов. Но как они с таким футболом выиграют чемпионат? Суарес перестал забивать – «Атлетико» остановился.

Если в первом тайме «Атлетико» был ближе к голу, то во втором на гол скорее наиграла «Барселона» — по крайней мере, было достаточно полумоментов, чтобы гол не выглядел совсем нелогично. Но Месси со штрафного пробил чуть неточно, Дембеле опять не попал с нескольких метров, а с ударом Пике справился Облак.

По меркам Кумана и этого сезона «Барселона» провела неплохой матч против топ-соперника. По стандартам «Барселоны» последних 10 лет – ужасный матч, в котором команда не только не создала кучи моментов, но даже набрала привычных показателей по владению. Во втором тайте преимущество каталонцев минимально: 52% на 48%, явно недостаточно, чтобы вести позиционные атаки.

Гонка в Испании: 4 команды борются за трофей, качество игры ничего не значит Но, кажется, у «Реала» есть небольшое преимущество.

Логичные 0:0 на «Камп Ноу». Не получается сказать, что ничья в пользу «Атлетико», но именно сдерживающие решения Симеоне, такие как постоянные фолы против Месси плюс пятерка защитников, стали главными факторами, определившими стиль игры. Кажется, для него важнее было не проиграть, чем выиграть.