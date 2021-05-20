«Пожалуйста, уберите его из клуба». Автогол Регилона вошёл в историю АПЛ

«Тоттенхэм» кое-как доезжает до конца сезона. Жозе Моуринью ушёл, но глобально мало что изменилось. В 37-м туре АПЛ команда выдала мучительный матч с «Астон Виллой» и проиграла на своём поле — вряд ли сейчас этим кого-то удивишь.

Самый яркий момент матча случился на 20-й минуте. На тот момент «Тоттенхэм» вёл 1:0 и замечательно себя чувствовал. Но тут что-то пошло не так: совершенно безобидная и не слишком точная подача игрока «Астон Виллы», Серхио Регилон нерабочей правой ногой пытается вынести мяч куда подальше, однако играет как нападающий топ-класса и стреляет по своим. Уго Льорис явно не ожидал, что его так подставят — голкиперу удалось лишь чуть коснуться мяча рукой.

Вряд ли Регилон хотел войти в историю АПЛ именно так: автогол защитника «Тоттенхэма» стал 1000-м в истории турнира. 10 483 дня назад, в далёком августе 1992-го, игрок «Ноттингем Форест» Марк Кроссли первым после ребрендинга чемпионата Англии забил в свои ворота. Автогол Регилона стал знаковым и для самого испанца – раньше он забивал только соперникам.

На этом «геройства» Регилона не прекратились. Спустя 20 минут он привёз ещё один гол, дважды не сумев вынести мяч. Первый тайм стал для него настоящим кошмаром: ни выигранных единоборств, ни подключений к атаке, ни подач – только активное участие в голах в свои ворота.

Реакция болельщиков «Тоттенхэма» на автогол Регилона

В клубных соцсетях «Тоттенхэма» царит атмосфера обречённости и разочарования. Фанаты болезненно реагируют на неудачи своих любимцев и мимо автогола Регилона, конечно же, не прошли:



«Продайте Регилона. Пожалуйста, уберите его из клуба», — один из самых залайканных комментариев.



«Этот момент — краткий пересказ всего сезона», — подытожил другой болельщик.



«Искренне поздравляю с очередным статистическим достижением», — издевается фанат над автором 1000-го автогола в АПЛ.

«Тоттенхэм» останется без еврокубков?

Поражение от «Астон Виллы» произошло в самый неподходящий момент. Сейчас в АПЛ развернулась серьёзная борьба не только за выход в Лигу чемпионов, но и за попадание в Лигу Европы. У «Тоттенхэма» теперь 59 очков и один серьёзный матч впереди – в гостях с «Лестером», который рвётся в главный еврокубок и не имеет права терять очки. По итогам тура «Тоттенхэм» рискует опуститься с шестого места на седьмое и повиснуть на границе еврозоны. Для этого свой матч должен не проиграть «Вест Хэм», у которого столько же очков, но хуже дополнительные показатели. Ниже поджимают «Эвертон» (тоже 59 очков) и «Арсенал» (58).

Чтобы точно попасть в Лигу Европы, «Тоттенхэм» должен побеждать «Лестер»: по разнице забитых и пропущенных мячей «шпоры» не оставляют шансов прямым конкурентам. В случае ничьей или поражения «Тоттенхэму» придётся надеяться на осечки остальных.