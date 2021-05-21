Мир только раз видел слёзы Барези. Один из самых пронзительных моментов в истории футбола

Франко Барези всю карьеру был верен «Милану». В составе красно-чёрных и сборной Италии кучерявый защитник собрал гору разнообразных трофеев и медалей. «Милан» навечно закрепил за ним шестой номер — при том, что попал он в клуб по счастливой случайности.

Барези подростком потерял родителей. Его не приняли в академию «Интера»

Франко родился в небольшом итальянском городке Травальято и с 10 лет занимался футболом. Мальчик рано потерял родителей — когда Франко было 11, умерла мать, а спустя три года отец разбился в авиакатастрофе.

Братья Франко и Джузеппе Барези с детства любили футбол и однажды решились вместе сходить на отбор в академию «Интера». Джузеппе приняли, а Франко услышал жёсткий отказ: «Слишком маленький и худой. Приходи через год». Позже спортивные журналисты выдвинут версию, что худоба футболиста была связана с долгой депрессией и потерей аппетита после смерти матери.

На счастье Франко, на просмотр в «Интере» случайно заглянул скаут «Милана» Итало Гальбьяти. Он уже прощался с коллегами, как вдруг зацепился взглядом за Барези. Чем-то худощавый паренёк его подкупил. Гальбьяти и привёл Барези в клуб, ставший для Франко родным домом.

Франко Барези бывший защитник «Милана» «Смерть мамы сделала меня более закрытым. Мне повезло, что в 14 лет я попал в новую семью».

В сезоне-1977/78 Барези провёл всего три матча за «Милан». Для защитника он был действительно маленького роста и недостаточной комплекции. Но Франко не сдавался и упорно работал над физикой. А свои недостатки старался компенсировать чтением игры, игрой на опережение.

Спустя год Барези уже был в основе, отбегал все 30 матчей чемпионата, а «Милан» впервые за 11 лет завоевал скудетто.

На долгие годы братья Барези стали соперниками по миланскому дерби и союзниками в сборной Италии.

Барези пережил с «Миланом» два вылета из Серии А за три года

В 1980 году из-за скандала с договорными матчами «Милан» отправили в Серию В. Спустя год красно-чёрные вернулись, но в сезоне-1981/1982 снова с треском вылетели.

У молодого Барези было множество предложений из Серии А, но он остался верен «Милану». Спустя годы Франко признался в интервью, что ему до сих пор непонятно поведение многих звезд итальянского футбола, бросивших «Милан» в беде.

Франко остался в клубе и даже съездил на победный для Италии ЧМ-1982. Правда, посмотрел его со скамейки запасных. В 22 года он стал капитаном «Милана». С уходом Колловати в «Интер» Барези остался последним чемпионом-1979 в команде, поэтому решение тренерского штаба выглядело естественным и справедливым.

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Из-за конфликта с Сакки Барези едва не ушёл в «Интер». Но именно Арриго сделал «Милан» лучшим клубом мира

В 1986 году «Милан» приобрёл успешный бизнесмен Сильвио Берлускони. Он сразу поставил перед собой цель сделать команду лучшей в мире.

Франко Барези бывший защитник «Милана» «Никогда не забуду, как Берлускони презентовал команду после своего прихода в «Милан». Его вертолёт подобрал нас на базе и доставил на арену в центре Милана — под музыку из «Апокалипсиса сегодня». Тот полёт лишил нас дара речи. К его словам, что «Милан» станет лучшей командой мира, мы отнеслись со скепсисом, но Берлускони всё знал наперёд. Он первым понял необходимость длинной скамейки, правильного питания и подбора игроков с учётом совместимости характеров».

Спустя год в «Милан» пришёл тренер Арриго Сакки. Процесс взаимной притирки оказался крайне непростым для Франко. Его друг Альберто Коста тогда написал в Corriere della Sera: «Франко хочет покинуть «Милан».

Сакки извёл игроков записями матчей «Пармы»; он велел Барези играть, как Джанлука Синьорини, который почти всю жизнь провёл в третьей лиге. Позже Арриго утверждал, что «Милан» должен подражать не самой успешной «Болонье».

«Франко не нравились мои идеи, он отвергал их. Тогда я попросил: «Дай мне два месяца». Мне удалось его переубедить», — писал Сакки в книге «Тотальный футбол».

Франко Барези бывший защитник «Милана» «Сначала мы просто умирали после тренировок Сакки, приходили домой — и валились на кровать, не в силах пошевелиться. Но потом поняли, что благодаря такой работе превратились в очень опасную команду. Арриго учил всегда следить за мячом, держаться вместе и оказывать давление».

Под руководством Сакки, а затем Фабио Капелло «Милан» стал лучшим клубом Италии, Европы и мира. За 10 лет красно-чёрные взяли пять чемпионских титулов, три Кубка чемпионов, четыре Суперкубка Италии, три Суперкубка Европы и два Межконтинентальных кубка.

Эксперты называли залогом побед «Милана» феноменальную линию обороны во главе с Барези. Четверка Барези, Костакурта, Тассотти, Мальдини до сих пор считается лучшей в истории футбола.

Всего за «Милан» Франко провёл 21 сезон, сыграл в 791 официальном матче и забил 31 гол.

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Слёзы Барези после финала ЧМ-1994 – один из самых эмоциональных моментов в истории футбола

Со сборной Италии Барези выступил на трёх мировых и двух европейских первенствах. Но ключевой для себя за «скуадру адзурру» защитник назовёт игру с Бразилией на ЧМ-1994.

В матче группового этапа с Норвегией 34-летний Барези травмировал мениск, ему требовалась срочная операция.

«Это было чудо. Капелло хотел, чтобы его оперировали в Италии, но я сказал: «Франко, твои шансы — один процент. Но если успеешь выздороветь, а мы выйдем в финал, я выпущу тебя. Так что мы расстроимся, если ты полетишь на операцию домой», — писал Сакки в автобиографии.

Через 20 дней Франко восстановился и прямиком из больницы отправился на финальный матч против Бразилии.Он безукоризненно действовал в обороне и заработал девять баллов от Gazzetta dello Sport.

Увы, для победы этого не хватило. Именно железный Барези смазал первый удар в серии пенальти, запустив мяч над перекладиной.

Франко Барези Бывший защитник «Милана» «Выпуская меня, Сакки не знал, сколько я продержусь на поле, но проявил львиную смелость, и я выдал лучшую игру в карьере — как минимум в составе сборной. Но в финале кто-то должен был бить первым, поэтому я решительно пошел к «точке». Увы, в последний момент я передумал бить влево, ворота для меня стали крошечными, вратарь Таффарел – огромным, и удар не получился».

В тот день мир впервые увидел слёзы великого капитана. Этот матч стал для Барези последним в национальной сборной.

Жизнь после футбола. Где сейчас Франко Барези

Бареззи был женат на Мауре Лари, дочери известного владельца ресторана Piccolo Alleluja. За ужином в ресторане он познакомился и с будущей супругой.

Маура пережила несколько выкидышей и родила первенца в 1991 году — сына Эдоардо.

«Мы очень хотели, чтобы у Эдоардо был братик, — признавался футболист. — Но бог не давал нам его. В 1996 году мы усыновили двухлетнего мальчика в Москве, дав ему имя Джанандреа (при рождении — Андрей. — Прим. «Чемпионата»)».

Завершив игровую карьеру, Барези ещё 6 лет работал в тренерском штабе «Милана». Теперь он изредка играет за ветеранов и активно ведёт социальные сети.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

«Твиттер» Барези на 80% состоит из репостов записей официального аккаунта «Милана», а в остальные 20% помещаются личные твиты и воспоминания из футбольной карьеры.

«28 октября 1997 года! Я помню каждый момент этого дня. Спасибо навсегда!» — написал Барези о прощальном матче. Футболист, которого считали физически слабым для мужского футбола, доиграл до 37 лет и вошёл в историю символом преданности одной команде. Респект вам, синьор Барези.