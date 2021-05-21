«С Жирковым был на «вы». В неполные 18 лет Захарян попал в главную сборную России

Сборная России по футболу сейчас в Новогорске – там продолжается подготовка к Евро-2020. Волноваться нам пока не о чем – главный врач команды Эдуард Безуглов после тренировки рассказал, что с игроками всё окей. Завтра сборная улетит в Австрию, а пока с журналистами пообщались несколько футболистов – 34-летний Фёдор Кудряшов и новичок Арсен Захарян, которому 26 мая исполнится 18.

Фёдор подошёл к журналистам «на опыте» – в сборной его вряд ли что-то может удивить. Сначала защитник по традиции сказал о том, что сбор будет тяжёлым, что о новом клубе пока не думает. А вот дальше стало чуть интереснее – спросили о молодёжи:

– Приняли Мухина и Захаряна абсолютно нормально. У нас все ребята общительные, отличный коллектив. Никто из молодых отдельно не держится. Даже Станислав Саламович сказал вчера, чтобы такого не было. Раньше было, что молодые как-то обособленно держались, это не слишком правильно.

– Над кем взяли шефство?

– Только над собой, ха-ха. Но если серьёзно, то, скорее всего, над Андреем Мостовым.

Я ведь не один такой, кто давно в сборной. Возможно, к другим молодые подходили и что-то спрашивали. Но главное, что нельзя делать молодым в сборной — тренироваться спустя рукава.

После Кудряшова к журналистам вышел Арсен Захарян. Было заметно, что новичок немного стеснялся и вместе с тем отвечал по-взрослому, уверенность в его словах чувствовалась.

– Я очень горд появлением в сборной, – начал Захарян, – это моя мечта, тем более перед чемпионатом Европы. С Черчесовым лично ещё не говорил, но мы понимаем, что надо подойти к матчам в оптимальной форме, ответственно готовимся.

– Твоя жизнь за последние несколько месяцев кардинально изменилась. Успеваешь всё принимать?

– Спокойно расцениваю перемены– это футбол. Показываешь хорошую игру – и всё идёт вверх. Это моя профессия.

– В сборной есть люди, которые сильно старше тебя. Например, Жирков. С Юрием на «ты» или на «вы»?

– Приняли отлично – поздравили с вызовом. В сборной коллектив хороший. Я сам немного волновался сначала: «Как всё пройдёт?» С Жирковым был на «вы», но в процессе работы стало спокойнее.

– Перешли на «ты»?

– Да (улыбается).

– С Дзюбой успел поговорить? Он на правах капитана мог уже и совет дать, и подшутить.

– Он подошёл, поздравил с вызовом. Артём создаёт хорошую атмосферу, шутки его я уже оценил, ха-ха. А в рабочем процессе всё серьёзно.

– Что отметил бы в тренировках?

– Тут совсем другой уровень – всё быстро, интенсивно. Я стараюсь адаптироваться, пока здесь только второй день. Но через время адаптируюсь и буду на таком же уровне. Спустя рукава никто не тренируется, а я тем более. Мне как молодому и работать надо в два раза больше.

Удивительно, но Захаряна в сборной России могло и не быть. В марте, во время молодёжного чемпионата Европы, его отец говорил, что пока не знает, за какую команду в будущем будет играть сын – Россию или Армению. И вот в мае вопрос всё-таки решился:

– Было два предложения, но я поехал в молодёжную сборную и отыграл на Евро, – объяснил свой выбор сам Арсен, – потом сразу вызвали в основную. Всё произошло так быстро, что и выбирать не пришлось. Ключевой момент – игровая практика и перспективы сборной? Конечно. Я надеюсь помочь команде.

Попадёт ли Арсен в финальную заявку России на турнир – вопрос открытый. И сам футболист это прекрасно понимает, но на вызов всё равно рассчитывает:

– Почему нет? Я буду работать, а решит всё тренерский штаб. Да, даже если не попаду в заявку, вызов – это большой опыт. Я тут буду десять дней, пойму уровень и требования.

Но для меня цель – попасть на Евро.