8 легионеров из РПЛ уже точно поедут на Евро. Ещё четверо — под вопросом

Сезон в европейском футболе завершается, совсем скоро — Евро-2020. Многие сборные уже объявили свои составы на турнир, остальные обязаны сделать это до 1 июня (дедлайн от УЕФА). Уже сейчас ясно, что от РПЛ на чемпионате выступят от 8 до 12 легионеров. Ниже — поимённый список.

Оливер Абильдгор («Рубин», Дания)

Шансы поехать на Евро: низкие.

Датчанин провёл хороший сезон в казанском «Рубине»: 28 матчей в РПЛ (все — в старте), 2 голевые передачи. Абильдгора заметили в национальной сборной — в ноябре он дебютировал в товарищеском матче со Швецией. Однако с тех пор его в сборную не вызывали. В поездку Абильдгора на чемпионат Европы верится с трудом, ведь в центре поля у датчан есть такие классные ребята, как, например, Томас Дилэйни («Боруссия» Д) и Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм»). Окончательный состав сборной Дании на Евро объявят 25 мая.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Квинси Промес («Спартак», Нидерланды)

Шансы поехать на Евро: средние.

С ноября не было в сборной и Квинси Промеса — Франк де Бур не вызывал его после скандального нападения с ножом на родственника. Тем не менее Квинси попал в расширенный список оранжевых чемпионат Европы и вполне может рассчитывать на попадание в заявочный лист. Из конкурентов Квинси по позиции можно выделить Стивена Бергвейна («Тоттенхэм»), хотя в последних матча слева в атаке у голландцев играли Дониелл Мален (ПСВ) или Мемфис Депай («Лион»).

Тонни де Вильена («Краснодар», Нидерланды)

Шансы поехать на Евро: низкие.



Попал в расширенный список сборной Нидерландов и другой представитель РПЛ — Тонни де Вильена из «Краснодара». Но его не было в национальной команде уже два с половиной года. Последний раз Вильена выходил на поле в составе сборной 19 ноября 2018 года (против Германии, 2:2). У голландцев качественный состав, и центр поля здесь не исключение: де Йонг («Барселона»), Вейналдум («Ливерпуль»), де Рон («Аталанта»), Классен («Аякс»), ван де Бек («МЮ»). Есть и молодые таланты — Копмейнерс («АЗ Алкмар») и Гравенберх («Аякс»). Де Вильена на их фоне выглядит, мягко говоря, запасной опцией.

Алекс Крал («Спартак», Чехия)

Шансы поехать на Евро: высокие.

Спартаковец пропустил последние матчи своей сборной из-за травмы, но его попадание в заявку на чемпионат Европы вопросов практически не вызывает. Последние два года Крал железно основной в команде Чехии. Вместе с Соучеком они составляют пару опорных полузащитников. Среди конкурентов — Владимир Дарида («Герта») и Томаш Холеш («Славия»). Чехи объявят свой состав на Евро 25 мая.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Никола Влашич (ЦСКА, Хорватия)

Хорваты уже объявили свою заявку на Евро, и в ней ожидаемо оказался армеец Никола Влашич. За последние полгода он пропустил всего один матч: с Турцией (3:3) остался в запасе. Влашич забивал в ворота сборных Швеции и Франции, отдал результативную передачу в игре с Португалией. Ключевым игроком клетчатых Николу назвать пока нельзя, но он уже играет в ней довольно важную роль. Влашич претендует сразу на три позиции — в центре полузащиты и на обоих флангах. Из конкурентов армейца за место в основе можно выделить Марио Пашалича («Аталанта»), Ивана Перишича («Интер») и Мислава Оршича («Динамо» Загреб).

Деян Ловрен («Зенит», Хорватия)

Вместе с Влашичем на Евро поедет и Ловрен. Защитник «Зенита» сыграл два из трёх матчей в отборе к ЧМ, и его смело можно назвать основным на своей позиции в сборной. Среди конкурентов Ловрена — Домагой Вида («Бешикташ») и Дуже Чалета-Цар («Марсель»). Кто-то из этой троицы в итоге и составит пару центральных защитников на Евро у хорватов.

Джордан Ларссон («Спартак», Швеция)

Несмотря на успешный сезон в РПЛ, шансы Ларссона поехать на Евро до последнего времени были невелики. Всё изменила травма Златана Ибрагимовича, из-за которой форвард «Милана» чемпионат Европы пропустит. Джордан едет на свой первый крупный турнир в составе сборной, где за место в основе ему предстоит бороться с нападающим «Реала Сосьедад» Исаком и бывшим игроком «Краснодара» Маркусом Бергом.

Маркус Берг («Краснодар», Швеция)

Хоть Берг и покидает «Краснодар», не включить его в наш список мы не могли. Маркус провёл два хороших сезона в РПЛ и по праву оказался в заявке сборной Швеции на Евро-2020. В последних матчах он выводил свою национальную команду на поле с капитанской повязкой. Скорее всего, в отсутствие Ибрагимовича именно Берг будет основным нападающим у шведов.

Маркус Берг Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Виктор Классон («Краснодар», Швеция)

В 2018-2019 годах Классон был ведущим игроком сборной Швеции, но тяжёлая травма выбила его из колеи. В конце 2020-го он вернулся в сборную и уже успел отметиться двумя голами — в ворота Франции (2:4) и Грузии (1:0). За место в старте на чемпионате Европы представитель «быков» поборется с Эмилем Форсбергом («РБ Лейпциг») и Деяном Кулушевски («Ювентус»).

Кристоффер Олссон («Краснодар», Швеция)

Олссон не всегда проходит в основу «Краснодара» — зато в сборной он, по сути, незаменим. За последние полгода он провёл 7 из 9 матчей, из них 6 — в стартовом составе. Среди конкурентов Олссона за место в основе Альбин Экдаль («Сампдория»), Маттиас Сванберг («Болонья») и капитан сборной Себастьян Ларссон (АИК).

Мацей Рыбусь («Локомотив», Польша)

На Евро точно поедет защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь — он попал в окончательную заявку сборной Польши на турнир. За место в основе Рыбусь поборется с защитником «Кротоне» Аркадиушем Рецой. В последних матчах они меняли друг друга на левом фланге обороны.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гжегож Крыховяк («Локомотив», Польша)

А вот другой железнодорожник — Гжегож Крыховяк — является твёрдым игроком основы. Последние пять матчей за сборную Польши он начинал в стартовом составе. Скорее всего, Крыховяк будет основным и на чемпионате Европы.