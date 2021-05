Евро-2020: реально ли купить билеты и куда можно поехать? Краткий гид по турниру

Совсем скоро нас ждёт месяц большого футбола (даты проведения чемпионата Европы по футболу — 2021 11 июня–11 июля). Коротко рассказываем, что с билетами и куда можно поехать.

Гимн

Главную песню турнира записали диджей Мартин Гаррикс и рок-группа U2. Называется она We Are The People («Мы — люди»).

«Мартин обожает футбол, поэтому это была для него очень важная работа, он тщательно выбирал соавторов. Гаррикс потратил месяцы, работая над этой песней, чтобы сделать её идеальной, и как только Боно и Эдж согласились, она достигла новых высот», — цитировал близкого к диджею источника The Sun.

Билеты

Сейчас уже купить билеты нереально: только если на перенесённые матчи, но там первоочерёдное право на приобретение имеют болельщики, у которых на руках были билеты на игры в Дублине и Бильбао.

В остальном — билетный портал закрыт, а УЕФА уже провел жеребьёвку и аннулировал часть билетов: таким образом организация рандомным образом отсеяла тех, кто не попадал в разрешённую властями каждой страны квоту.

100% зрителей готов пустить Будапешт, но со строгими правилами входа на арену;

50% от вместимости трибун – Санкт-Петербург и Баку;

25-33% – Амстердам, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Рим и Севилья;

25% – Лондон;

22% – Мюнхен.

❗️Обращаем ваше внимание, что билеты на матчи Евро покупать можно только на официальном портале. Сейчас в интернете можно найти много сайтов-зеркалок, предлагающих билеты на матчи сборной России, но заходить на них и уже тем более что-то покупать не стоит.

Матчи в Санкт-Петербурге

12.06. 21:00. Россия – Бельгия

14.06. 19:00. Польша – Словакия

16.06. 15:00. Россия – Финляндия

18.06. 16:00. Швеция – Словакия

21.06. 21:00. Финляндия – Бельгия

23.06. 19:00. Швеция – Польша

1/4 финала (2 июля)

Для болельщиков станет действовать бесплатный проезд на общественном транспорте, а также будут работать три фан-зоны: на Конюшенной площади и у дворца спорта «Юбилейный» площадки откроются 11 июня, а место для просмотра матчей на Дворцовой площади – 2 июля. На сегодняшний день принято решение, что в фан-зонах тоже будут действовать ограничения в числе посетителей в 50% от их вместимости.

Куда можно поехать

Это всё ещё остаётся сложным вопросом. Точно можно будет добраться до Венгрии – власти страны отменили карантин для приезжающих иностранцев при условии наличия двух негативных тестов на коронавирус.

Власти Румынии тоже отменили обязательный карантин для болельщиков при наличии негативного теста на коронавирус и пребывании в стране не более трёх дней.

В Англии собираются ослабить меры (сейчас там действует карантин по приезде), но пока точной информации нет. При этом визу получить можно.

Дания, где сыграет сборная России, не ослабила меры для обладателей билетов. На данный момент въезд в страну ограничен, а из некоторых стран вообще запрещён.

Италия уже разрешила въезд иностранцам из шенгенской зоны и стран Европейского союза, а также гражданам Великобритании и Израиля. По России обещали решить летом, но итальянское консульство уже сейчас продлевает визы россиянам при соблюдении двух условий: последний шенген был выдан ими же, а срок действия закончился либо в 2020-м, либо в этом году.

Германия относит Россию к «зоне риска», поэтому россиянам при въезде в Баварию нужно предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более 48 часов назад, или же сделать тест в течение 48 часов после прибытия.

Россия открыла въезд иностранным гражданам, которые принимают участие в турнире: участники официальных делегаций УЕФА, персонал, который задействован в подготовке и проведении турнира, участники матчей, волонтёры и представители СМИ смогут оформить визу в упрощённом порядке, а обладатели билетов — пересечь границу по паспорту болельщика.