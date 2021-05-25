Зобнин уйдёт из «Спартака» ради Европы? Отвечает сам полузащитник

Сборная России продолжает подготовку к Евро в австрийском Нойштифте. Утренняя тренировка принесла сразу несколько позитивных новостей: к команде присоединился Денис Черышев, а Мостовой и Фернандес вернулись в общую группу. Отдельно от команды занимался только Александр Соболев, но его повреждение несерьёзного характера. Тренировка была разгрузочной. После двух тяжелейших дней игрокам дали чуть-чуть отдохнуть.

После тренировки с журналистами пообщался один из самых опытных игроков сборной – Роман Зобнин.



«Смена поколений в сборной чувствуется, команда стала моложе, – оценивает команду Зобнин. – Много новых ребят, мы должны им передавать тот настрой, который был на чемпионате мира. Для футболиста хорошо, когда он может играть на разных позициях. Для меня это не проблема, я могу подстроиться под любую. Понятно, что Черчесов хочет видеть меня в центре, но если надо будет сыграть справа, слева или где-то ещё – я готов, позиции знаю. Но у нас достаточно таких людей. Не только я должен быть примером для молодых, а все, кто долго находится в команде. На тренировках должны показывать, на матчах, чтобы все видели. Сборная-то готова к такому успеху, как на чемпионате мира, но есть много нюансов: кто будет в строю, будут ли травмы. Мы хотим повторить тот результат. Задачи должны быть постепенными, сейчас – хорошо подготовиться, потом тяжелейший матч с Бельгией.



Высказался Зобнин и о новом тренере «Спартака».



«О Витории узнал, как и все – посмотрел ролик с шахматами. Там был португальский флажок – понял, что его назначат. Оценивать его никак не могу – я ведь в сборной, надо здесь успешно выступить. А когда попаду в «Спартак», можно будет говорить. С Джикией не обсуждал это – мы же в сборной, мысли вообще о другом. «Спартак» не обсуждаем здесь.

Но больше всего всех волновали утренние новости, в которых говорилось о том, что Зобнин устал от судейства в России и хочет любой ценой уехать играть в Европу.



– Я читал, что из-за судейства хочу уехать в Европу, ха-ха. То, что написано, – это неправда.

– А готов уехать туда?

– Наверное, да. Всё зависит от предложения, я миллион раз это говорил. Плюс интересы клуба, нюансов много.



– Но если оно будет – ты этого хочешь?

– Опять же важно – какое предложение.



– К тебе есть интерес в Италии. Готов там поиграть?

– Давайте не будем об этом, хорошо? Как вариант – да, конечно.



– В материале сказано, что поехать в Европу – это твоя мечта. Так можно сказать?

– Я об этом говорил, от своих слов не отказываюсь. Большое желание поиграть в Европе у меня есть.



– А если это будет средний клуб, как «Аталанта»?

– Для меня это топ-клуб. Они играют в Лиге чемпионов.



– Произошедшее с Кузяевым, который бесплатно не уехал, тебя не подрубило?

– Не знаю, какая у него ситуация. Поэтому рассуждать сложно. У меня сейчас другая ситуация, у меня ещё долгий контракт со «Спартаком» – предложений нет ещё, надо хорошо выступить на Евро, чтобы они были.



– До какого года контракт?

– Не могу это уточнить, узнавайте у пресс-атташе «Спартака».



– Когда ты был ближе всего к Европе?

– Когда мы чемпионами стали и после чемпионата мира, но клубы не могу сказать. Это команды из Германии.