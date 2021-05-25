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Руй Витория возглавил «Спартак», из-за Заремы Салиховой тренера жалко уже сейчас, мнение

Нового тренера «Спартака» уже жалко. Репутацию Витории прибили ещё до его назначения
Максим Пахомов
Нового тренера «Спартака» уже жалко
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Постаралась жена владельца клуба Зарема Салихова. В сплочение «Спартака» вокруг португальца верится с трудом.

Эпопея с новым тренером «Спартака» наконец-то закончилось – клуб официально объявил о назначении Руя Витории. Но сделать это спокойно не получилось: уже несколько дней португальца сильно критикуют. Смешно (хотя для болельщиков красно-белых должно быть грустно), что больше всего ругает тренера жена владельца клуба Зарема Салихова. В интервью «СЭ» она обвинила тренера в том, что тот не смог посмотреть игру «Спартака» с «Локомотивом», отсутствии амбиций и погоней за деньгами за из-за работы в Саудовской Аравии.

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К словам Заремы придраться сложно – футбольная Саудовская Аравия ведь действительно считается «кладбищем для кораблей», только для тренеров или возрастных футболистов. Логичны и претензии к тому, что Витория не смог подготовиться ко встрече с тогда ещё возможным работодателем. Да и отсутствие других кандидатов для совета директоров вызывает вопросы. Но всё это – внутренняя кухня клуба. Подняв такие вопросы глобально и во всеуслышание, Салихова нанесла огромный удар и по своей репутации, и по репутации Витории, и по репутации всего клуба.

Слова Салиховой обсуждают не только болельщики в соцсетях (там они уже разделились на два лагеря, и очень многие уже сейчас против прихода португальца), но и ветераны клуба. Дойдут эти слова и до игроков, и до самого тренера. И я бы точно не хотел оказаться на месте Витории – ты приходишь в клуб, зная, что жена владельца вообще была против твоего назначения, обвиняла в погоне за деньгами и, если называть вещи своими именами, настраивала против тебя болельщиков и руководство. И ведь она может продолжить делать это и дальше. Причём посыл про то, что у тренера нет мотивации и он только и хочет зарабатывать деньги, – один из самых больных для болельщиков. Когда в клуб назначали Доменико Тедеско, многие говорили про нехватку опыта, но такое воспринимается легче. А вот когда иностранец едет за наживой – это повод посерьёзнее. За деньги, пусть и не свои, у нас принято переживать как-то особенно.

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Ситуация, когда выбором тренера довольны не все фанаты или даже не все в руководстве клуба, – нормальная. Тедеско ведь тоже не нравился и экс-гендиру клуба Шамилю Газизову, да и Дмитрий Попов хотел отпустить его ещё зимой. Но всё это оставалось внутри. В итоге клуб вообще оказывал Тедеско максимальную поддержку, вписывался за своего тренера даже в не самых однозначных ситуациях (например, после матча с «Сочи»), короче говоря –поддерживал немца не только на словах – и это принесло результат: «Спартак» занял второе место и сыграет в квалификации ЛЧ.

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Руй Витория начинает с обратного. Он ещё не успел заслужить критику или похвалу от болельщиков, а его уже критикуют. И теперь в «Спартаке», где давление на тренера и так огромно (а после успеха Тедеско оно будет только больше), первый же провал воспримется ещё больнее. Когда немец уходил из клуба, то я боялся, что огромная любовь к нему может сыграть злую шутку с новым тренером. Теперь к этому добавился ещё и удар изнутри – воспринимать Виторию в отрыве от слов Салиховой будет просто невозможно. И после поражений или неудачных серий вы точно услышите: «А вот Зарема была права!»

С важными словами поддержки, конечно, выступил Федун. Клуб должен сплотиться вокруг Витории. Но в такое сплочение, как вокруг Тедеско, уже не верится. Как минимум потому, что один из важнейших людей в «Спартаке» в тренера не верит от слова совсем. Виторию жалко уже сейчас! Интересно, он сам уже понял, куда попал?

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Как под таким давлением поведёт себя тренер, сейчас не скажет никто. В «Бенфике» ведь давления было не меньше. Но португальцу точно будет не просто хуже, чем Тедеско, когда тот приезжал в Россию. Ему будет гораздо хуже. Добро пожаловать в «Спартак», Руй!

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