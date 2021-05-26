Сульшер вернул магию и камбэки. «МЮ» не достал «Сити», но ещё может взять трофей

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2019/2020 неоднозначно. С одной стороны, команда не проигрывала в АПЛ с февраля, а после возобновления сезона в июне одержала шесть побед в девяти матчах. С другой — запрыгнуть на третье место получилось только в последнем туре благодаря победе над «Лестером», а путь к первому трофею под руководством Уле-Гуннара Сульшера в полуфинале преградил «Челси».

Формально сезон-2020/2021 не сильно отличается от предыдущего: очередное место в четвёрке (не так уж важно: второе или третье), очередное поражение на стадии 1/2 (только теперь не в Кубке Англии, а в Кубке лиги). Да, «МЮ» всё ещё может завоевать трофей, но победа в Лиге Европы имеет чисто символическое значение. Болельщики соскучились по чемпионствам и рассчитывали на гонку за титул, а команда так и не напрягла оторвавшийся ещё в первом круге «Манчестер Сити».



Однако на самом деле между прошлой и нынешними кампаниями «Ман Юнайтед» множество различий. Клуб всё ещё далек от первого чемпионства с 2013 года, но было бы ошибкой считать, что под руководством Сульшера вторая команда Англии топчется на месте. Мы выделили самые яркие моменты напряжённого сезона «МЮ» — вероятно, самого успешного после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона.

Сульшер эффективно избавился от ненужных игроков

Уже за первые полтора года работы Сульшера во главе «МЮ» стало понятно, что он разгружает состав намного энергичнее, чем Луи ван Гал и Жозе Моуринью. Норвежец осуществил перестройку, которая напрашивалась ещё пять лет назад. Конечно, он и сам признаёт, что для борьбы за титул понадобится несколько новичков, но, чтобы усилить команду, обязательно нужно избавиться от тех, кто удерживает её на месте.

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Летом и осенью 2020-го Сульшер и боссы клуба продолжили работу в этом направлении. Смоллинг на постоянной основе ушёл в «Рому», почти не игравшие Рохо и Фосу-Менса — в «Бока Хуниорс» и «Байер» соответственно. Андреаса Перейру отдали в аренду «Лацио», Диогу Далота — в «Милан».



Раньше «МЮ» поражал раздутым составом, но в заявке не хватало футболистов, которые действительно соответствовали статусу клуба-гиганта. Сейчас он действует на рынке намного более организованно. Способные принести пользу игроки получают опыт и практику в других командах, а те, на кого тренеры не рассчитывают, уезжают навсегда. Конечно, для любого правила существует исключение, и в составе «Манчестер Юнайтед» по-прежнему топчется Фил Джонс, но Сульшер избегает хаотичной ротации — в этом сезоне хрустальный англичанин провёл ноль матчей за основу.

В команде появились новые лидеры

Трансформацию «МЮ» во втором круге прошлого сезона связывали с трансфером Бруну Фернандеша: португалец вдохновлял одноклубников, забивал, ассистировал, разгонял контратаки, вселял уверенность и рисковал. Топ-команда не может держаться на одном футболисте, и в этом розыгрыше чемпионата «Ман Юнайтед» наверняка провалился бы без новых лидеров. К счастью для Сульшера, таких нашлось сразу двое: перешедший на правах свободного агента Эдинсон Кавани и защитник Люк Шоу. От обоих не ждали многого — уругвайский ветеран в последние годы слишком часто травмировался, а английский защитник уже давно превратился в призрак таланта, который перешёл из «Саутгемптона» в 2014-м.



Оба превзошли даже самые оптимистичные ожидания. Кавани поразил партнёров профессионализмом и самоотдачей, превратился в ментора для Гринвуда и Рэшфорда, не грустил из-за статуса запасного в начале сезона и по полной использовал каждую минуту игрового времени. Четыре гола в двух матчах ЛЕ против «Ромы» и чудо-парашют за спину Ареоля в 37-м туре АПЛ против «Фулхэма» — всего лишь очередное наглядное подтверждение того, насколько полезен Матадор для «Ман Юнайтед». «У него учатся все — от самых юных игроков до самых опытных, — признался Поль Погба. — Ребята видят, как усердно работает парень, который и так уже всего добился. Он даёт нам позитивную энергию и правильный настрой».

То же касается Шоу, которого мотивировали рождение сына и трансфер конкурента по позиции Алекса Теллеса. Раньше тренировавший «МЮ» Жозе Моуринью критиковал защитника за неуверенность и слабую психологию. Болельщики замечали, как Шоу размяк и набрал лишний вес из-за травм. Его преображение под руководством Сульшера — особенно в этом сезоне — идеальная мотивация для всей команды. К 25 апреля Шоу создал в чемпионате Англии 50 моментов и превзошёл по этому показателю всех остальных футболистов лиги. Гол в дерби против «Ман Сити» и звание лучшего игрока сезона по версии одноклубников — наглядные доказательства триумфа Шоу.

Несмотря на слабый сезон Антони Марсьяля, травму Поля Погба и мучительную адаптацию Донни ван де Бека, «МЮ» больше не выглядит командой одного игрока. Впрочем, магия Бруну по-прежнему никуда не делась. Он не только реализует пенальти и подставляется в штрафной, но и переворачивает игры одним пасом, чётко оценивает расположение партнёров и отрабатывает в обороне. Выдающиеся перфомансы Кавани, возрождение Шоу и форма Фернандеша — результат не только индивидуальных качеств, но и кропотливой работы Сульшера по сплочению состава.

Сульшер объединил команду, зарядил игроков позитивной энергией и возродил дух того самого «МЮ»

Нельзя сказать, что «Манчестер Юнайтед» Сульшера превосходит команду времён Моуринью в плане результатов. Например, в сезоне-2017/2018 «Юнайтед» Жозе набрал 81 очко, а в этом сезоне у клуба не получилось даже приблизиться к отметке в 80 баллов. Правда, в тот раз «Манчестер» отстал от выигравших чемпионат соседей на 19 очков, а в этот — лишь на 12. Впрочем, главное положительное впечатление от сезона связано не со статистическими показателями, а с атмосферой в команде.



В начале мая колумнист The Telegraph Люк Эдвардс извинился за критику Сульшера и отметил, что при норвежце «МЮ» выглядит намного счастливее: «Моуринью породил негатив и оставил печальную раздевалку. Сульшер оптимистичен и популярен среди игроков. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, посмотрите на разницу в выступлениях команды в первом и втором таймах в этом сезоне. Если бы матчи длились 45 минут, «Юнайтед» занимал бы 13-е место, но по результатам вторых таймов они удерживают уверенное лидерство».

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Основная заслуга Сульшера в том, что в этом сезоне в АПЛ вернулся тот самый «МЮ», которого болельщики не видели со времен Ферги. Норвежец возродил победный менталитет — теперь «Манчестер» не бросает играть даже при счёте 0:2, хотя раньше, наоборот, часто разваливался и упускал преимущество. Под руководством грозного шотландца команда регулярно возвращалась в безнадёжные поединки и отыгрывала отставание на последних минутах.

Нынешний «Ман Юнайтед» действует так же благодаря позитивной атмосфере и внедрённому Сульшером драйву. В этом сезоне команда набрала 31 очко в матчах, по ходу которых проигрывала. «МЮ» доминирует по данному показателю — идущий вторым «Лестер» в аналогичной ситуации заработал лишь 20 очков. Конечно, можно рассуждать, что «Манчестеру» приходится отыгрываться только из-за слабых выступлений в первых таймах, но неуступчивость и сила воли — фирменные качества 20-кратного чемпиона Англии.



Умение «МЮ» приходить в себя после неприятностей проявилось не только в отдельных матчах, но и по ходу всего сезона. За первые шесть матчей команда потерпела три домашних поражения (1:3 от «Кристал Пэлас», унизительные 1:6 от «Тоттенхэма» и 0:1 от «Арсенала»), зато быстро оправилась и выдала две беспроигрышных серии из 13 матчей, между которыми уместился провал против «Шеффилда».

«У нас в команде много сильных личностей, раздевалка стала громче, — отметил прогресс Сульшер. — У нас есть опытные игроки: Хуан Мата, Неманья Матич, Кавани. Фернандеш хочет, чтобы команда претендовала на титулы. У нас больше игроков, которые умеют цепляться за результат. Менталитет изменился, и это очень важная новость для меня».



«Ман Юнайтед» стал более безжалостным: «Лидс» и «Рому» разгромили со счетом 6:2, против «Саутгемптона» повторили рекордный для АПЛ результат (9:0). Раньше команда часто останавливалась после одного или двух голов, теперь старается закрепить успех и улучшить разницу голов.



Чтобы оценить трансформацию «МЮ», достаточно обратить внимание на настроение Погба. Конфликтовавший с Моуринью француз расцвёл при Сульшере: отрабатывает в обороне, меняет позицию по требованию тренера и реже тянет игру на себя. Слухи о скором трансфере утихли, зато появились новые — о продлении контракта, а снимки с улыбающимся Полем появляются после каждой тренировки. Счастливый Погба — символ ренессанса «Юнайтед», который пока не выносит всех в АПЛ, но намного больше предыдущих версий соответствует наследию клуба.

Несмотря на прогресс, слабые места по-прежнему очевидны: мешают короткая скамейка и отсутствие идей против автобусов

Несмотря на второе место в Премьер-лиге, неплохую кубковую кампанию и возможную победу в Лиге Европы, сезон «МЮ» нельзя считать безупречным. Команда слишком часто проваливалась против аутсайдеров. Сульшер традиционно мощно противостоял топ-соперникам (победы в разных турнирах над «ПСЖ», «Лейпцигом», «Ливерпулем», «Сити» и «Тоттенхэмом», ничьи с «Челси» и тем же «Ливерпулем») но перечеркнул шансы на плей-офф ЛЧ и борьбу за титул АПЛ тусклыми выступлениями в матчах с более слабыми командами.



Формально «МЮ» опустился на третье место в еврокубковой группе из-за поражений в ответных матчах против «ПСЖ» и «Лейпцига», но на самом деле испортил удачный старт ещё раньше — слишком расслабился и уступил в Турции «Башакшехиру». Если бы команда Сульшера выиграла тот матч, неудачи в последних турах уже не имели бы никакого значения для выхода в следующую стадию.



В Премьер-лиге «Ман Юнайтед» по-прежнему часто не хватает фантазии и изобретательности, чтобы вскрывать автобусы: одно очко в двух матчах против «Пэлас», поражение от «Шеффилда» (худшей команды сезона), ничьи с «Фулхэмом» и «Вест Бромвичем», упущенная на последних секундах победа над посредственным «Эвертоном». Всего «МЮ» потерял против вылетевших по итогам сезона команд семь очков — непозволительная роскошь для претендента на чемпионство.

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При Сульшере «Юнайтед» роскошно атакует на свободном пространстве за счёт скорости Рэшфорда и Гринвуда, напора Кавани, подключений Шоу, изобретательности Погба и Фернандеша. Однако команда, как и во времена Моуринью, не умеет раскатывать андердогов, запирающихся в штрафной. Если норвежский коуч рассчитывает привести «МЮ» к чемпионству, ему необходимо поработать в этом направлении.



К тому же состав «МЮ» всё ещё кажется слишком маленьким для громких достижений. У Тухеля на три места в атаке претендуют Вернер, Хадсон-Одои, Пулишич, Абрахам, Жиру и Хаверц, у Гвардиолы такой же богатый выбор: Стерлинг, Марез, Жезус, Торрес, Фоден, Бернарду и Агуэро. В других линиях ситуация не хуже, а длинная скамейка помогает компенсировать потери лидеров: Лапорт всегда готов заменить Диаша или Стоунза, а Силва и Гюндоган тащили «Сити», пока лечился Де Брёйне.



У «Ман Юнайтед» некоторые футболисты по-прежнему незаменимы. Страшно представить, как отреагирует команда, если Бруну вылетит на несколько месяцев. Недавнее повреждение лодыжки Магуайра оголило оборону и повлияло на результаты: без капитана «МЮ» набрал одно очко в трёх матчах и пропустил семь голов. Сульшер допустил, что клуб может купить летом нового нападающего, несмотря на продление контракта Кавани. Это правильная стратегия — одного игрока на позицию недостаточно, чтобы претендовать на титул.

Ещё одна неоднозначная тенденция этого сезона — появление двух претендентов на место в воротах. В последние месяцы Сульшер активно ротирует Давида Де Хеа и Дина Хендерсона, а игроки чередуют гениальные перфомансы с провалами. Вечно так продолжаться не может: суматоха с голкиперами смущает защитников, а конкуренты нервируют друг друга. Летом клубу придётся решить, кто главный, а кто запасной. Возможно, проигравший в гонке за звание основного вратаря и вовсе покинет «Олд Траффорд».



Неоднозначная ситуация с составом не портит впечатление от сильного сезона «МЮ». Команда впервые за последние восемь лет прошла чемпионат на стабильно высоком уровне и с декабря не опускалась ниже второго места. Конечно, чтобы держаться на вершине и напрягать «Сити», нужно выступать намного сильнее, но за последний год «Манчестер» уже добился многого: сплотился, превзошёл большинство конкурентов и вернул негласный титул короля камбэков.