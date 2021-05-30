Лучший бомбардир советского футбола уже 7 лет не тренирует. Куда пропал Олег Блохин

В советском футболе было множество ярких талантливых личностей, но даже на общем фоне выделялся Олег Блохин. Он чаще кого-либо входил в тройку лучших футболистов СССР (девять раз), застал две великие плеяды киевского «Динамо», которые в 1975 и 1986 годах взяли Кубок кубков, вторым в Союзе после Льва Яшина взял «Золотой мяч» Европы.

В послужном списке Блохина ещё немало рекордов и достижений (№1 в списке бомбардиров за всю историю чемпионатов СССР!), но в последние годы о нём практически не слышно. Больше семи лет легендарный форвард никого не тренирует, хотя возглавлял и сборную Украины, и родное «Динамо». Где же Олег Блохин сейчас? Вспоминаем его карьеру и рассказываем, как дела у лучшего бомбардира советского футбола сейчас.

Начало карьеры. Блохин так быстро бегал, что его хотели переманить в спринт

Родился Олег в спортивной семье. Отец — бывший военный и ветеран Великой Отечественной войны, увлекался пятиборьем, а мать и вовсе была мастером спорта СССР по лёгкой атлетике.

Благодаря им Блохин полюбил спорт и… чуть не разминулся с футболом. Мальчик так быстро бегал, что его хотели переманить в лёгкую атлетику. «Тренер Валерия Борзова (двукратного олимпийского чемпиона в беге на 100 и 200 метров. — Прим. «Чемпионата») очень долго предлагал мне поменять футбол на спринт», — вспоминал Блохин.

Незадолго до дебюта во взрослом футболе 16-летний Блохин на районных соревнованиях пробежал стометровку за 11 секунд. В лёгкой атлетике за такой норматив дали бы первый разряд. На поле Блохин также был быстрее многих и легко уходил от соперников. Виктор Маслов, возглавлявший тогда киевское «Динамо», звал его за скорость «сквознячком».

Первые успехи с «Динамо». В 23 года Блохин получил «Золотой мяч»

В 20 лет Блохин стал основным игроком «Динамо». Тогда же получил вызов в сборную СССР. Но карьера нападающего могла сложиться совсем по-другому, ведь за пару лет до этого его звали в «Спартак». «Бесков говорил нам с Буряком: «Вы у меня в «Спартаке» до сорока лет играть будете!» — рассказывал Блохин в интервью Дмитрию Гордону.

Блохин остался в «Динамо», а вскоре команду возглавил Валерий Лобановский. При нём киевляне два года подряд становились чемпионами СССР (1974-1975). С приходом Лобановского раскрылся и сам Блохин: он стал больше забивать, трижды признавался лучшим футболистом СССР, а в 1975 году, после побед динамовцев в Кубке кубков и Суперкубке УЕФА, удостоился «Золотого мяча»!

В голосовании киевлянин опередил таких звёзд, как Франц Беккенбауэр и Йохан Круифф. При этом Блохин набрал рекордное количество голосов — 122. Только через десять лет его рекорд побьёт Мишель Платини (127).

Олег Блохин Бывший игрок сборной СССР и киевского «Динамо» «О победе я узнал за неделю до Нового года. Мне позвонили из редакции «Советского спорта» и сказали, что я выиграл «Золотой мяч». Сначала подумал, что это предновогодняя шутка. Проверить информацию я тогда не мог — все динамовцы были в отпуске, а мобильных ещё не было. Но когда следом стали раздаваться звонки от разных людей — коллег, друзей и журналистов — сразу понял, что это не розыгрыш».

«Золотому мячу» Блохина предшествовал триумф «Динамо» на европейской арене. Команда Лобановского выиграла Кубок кубков, разгромив в финале «Ференцварош» (3:0). Блохин отдал одну из голевых передач на Владимира Онищенко, а позже отличился и сам. Гол вышел породистым: обыграв защитника и вратаря, киевский левша отправил мяч в пустые ворота.

Однако решающим фактором в победе Блохина стал Суперкубок УЕФА, где киевляне в двухматчевом противостоянии разнесли мюнхенскую «Баварию» (общий счёт — 3:0). Блохин забил все три мяча. Первый его гол на выезде — шедевр, который вспоминают до сих пор. Не остановил Блохина даже Франц Беккенбауэр. «Нет такого защитника, которого нельзя обойти», — написал Блохин в своей автобиографии «Футбол на всю жизнь».

Фото: РИА Новости

Третий еврокубок и переезд в Европу

Карьера Блохина уникальна для своей эпохи. Он играл на самом высоком уровне до 35 лет и практически не получал травм. Конкуренты Блохина за «Золотой мяч» 1975 года — Беккенбауэр и Круифф — уже в 32 года отправились на заработки в США. Советский футболист примерно в этом же возрасте помог обновлённому «Динамо» взять второй Кубок кубков.

В составе киевлян образца сезона-1985/1986 Блохин был старше всех как минимум на 5-6 лет. Несмотря на это, он оставался достаточно быстрым для того, чтобы регулярно терзать оборону соперника. В розыгрыше Кубка кубков того сезона 33-летний нападающий забил пять мячей (столько же записали на свой счёт 25-летние Беланов и Заваров).

Финал Кубка кубков 1986 года проходил на фоне трагедии, которая случилась на Чернобыльской АЭС. «Я сначала не верил [в аварию], и поэтому моя семья какое-то время оставалась там, в Киеве, — вспоминал Блохин. — Потом я поговорил с генералом КГБ, который жил в моём доме: он сказал, что в Чернобыле дело серьёзное. Сразу после этого я отправил своих в Миргород, к родственникам жены». В решающем матче динамовцы обыграли «Атлетико» со счётом 3:0, а один из мячей забил ветеран Блохин.

В 35 Блохин уехал в Европу. Теоретически он мог это сделать и раньше — как минимум дважды (в 1973 и 1982 годах) им интересовался «Реал». Но только теоретически. Советский футбол, как и вся страна, ещё находился за железным занавесом.

В итоге Блохин перебрался в скромный австрийский «Форвертс». Получал он там, по собственным признаниям, всего тысячу долларов — не так много для Европы, но больше, чем в «Динамо». «Приехал в Австрию, как неандерталец: не знал, как заправлять машину, как пользоваться карточкой. Всему пришлось учиться», — рассказывал Блохин.

В Австрии он не задержался и уже через год уехал на Кипр. Там обладатель «Золотого мяча» отыграл один сезон и в 38 лет завершил карьеру, после чего начал другую карьеру — тренерскую.

Успешным тренером Блохин не стал. Он мерил футболистов по себе

Валерию Лобановскому принадлежит цитата: «Если хочешь стать тренером — забудь, каким ты был игроком». Блохину, кажется, это сделать так и не удалось: он часто мерил футболистов по себе и искренне недоумевал, почему они неспособны выполнить то или иное упражнение на тренировке, не говоря уже о каких-то ситуациях во время матча.

Всё это наложилось на сложный характер Блохина, из-за чего он и не смог приблизиться к тем вершинам, до которых добрался игроком. На тяжёлый характер Олега Владимировича жаловался, в частности, Артём Милевский.

Артём Милевский Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» «С ним невозможно было разговаривать. У него звёздная болезнь. Он до сих пор остаётся с «Золотым мячом» — даже на тренировки с ним ездил. У Блохина везде только: «Я, я, я». Элементарный пример: на тренировке идёт подача на нападающего, тот бьёт и промахивается. Блохин тут же: «А я бы забил». Все ребята смеялись над ним».

В первом для себя клубе — «Олимпиакосе» — Блохин даже устраивал пари с футболистами. Он, ещё недавно игравший в футбол сам, всячески пытался раззадорить подопечных. «Иной раз поставлю ребят и говорю: «Кто у меня выиграет забег на 30 метров, тот тренироваться уже сегодня не будет», — вспоминал Блохин. — Они в ответ: «Нет, тренироваться будем — потому что вас обогнать невозможно».

В одном из интервью Блохин признался, что к тому моменту просто ещё «не наигрался». Видимо, поэтому он и не добился больших успехов с «Олимпиакосом»: за три года под его руководством команда так и не стала чемпионом Греции, взяв только Кубок страны.

В Греции Блохин практиковал до 2002 года. Осенью 2003-го он вернулся к тренерской работе, возглавив сборную Украины. При нём команда впервые в своей истории вышла из группы на чемпионате мира и дошла до четвертьфинала (ЧМ-2006). После этого Блохин без особых успехов руководил «Москвой» и был спортивным директором одесского «Черноморца».

Весной 2011-го специалист вернулся в сборную Украины, но через полтора года ушёл, получив выгодное предложение от киевского «Динамо». По условиям контракта он получал 1,5 млн евро в год (без учёта бонусов), но вернуть титул в столицу так и не сумел: дважды его забирал «Шахтёр». Мало того, динамовцы оба раза выпадали из первой двойки, дававшей право выступать в Лиге чемпионов: в первом сезоне пропустили вперёд «Металлист», а через год и вовсе скатились на четвёртое место.

Фото: РИА Новости

Где сейчас Олег Блохин

В апреле 2014 года Олег Блохин был уволен из киевского «Динамо» и с тех пор больше никого не тренировал. Сам Блохин обозначал желание вернуться к работе в хорошо знакомой ему Греции. Были предложения из Китая, но договориться между собой не смогли стороны.

Последние годы Блохин занимает должность сопредседателя Совета стратегического развития профессионального футбола в Украинской ассоциации футбола. «Занимаюсь детским футболом вместе с Белановым. Пытаемся привлечь детей к футболу, отвлечь их от улицы», — так охарактеризовал свою работу Блохин.

О возвращении Блохина в большую игру речи давно не идёт. «У Олега со здоровьем плохо, — сообщил «Чемпионату» в 2017 году агент Шандор Варга. — Ещё в «Динамо» он слёг в больницу с микроинсультом. Последние полгода в тяжёлом состоянии руководил командой. Умирать, как Лобановский, на скамейке, наверное, красивее, чем в постели, но кому это надо? Тем более когда у тебя новая семья, маленькие дети. Не думаю, что Олег когда-нибудь вернётся на тренерскую скамью. Здоровье дороже».

Блохин, по своему обыкновению, резко ответил агенту: «Пускай Шандор Варга занимается своей работой и не рассказывает, какое у меня здоровье. Я Шандора не видел уже три года. Или он экстрасенс, чтобы определить, какое у меня здоровье? Желание работать у меня не иссякло».

Только с возможностями это желание никак не совпадёт. По нашей информации, в последнее время Олега Владимировича серьёзно беспокоит спина. Он редко появляется на людях, почти всё время уделяя семье. После развода со знаменитой гимнасткой Ириной Дерюгиной Блохин женился повторно. У великого бомбардира три дочери, все — взрослые девушки. Старшей, Ирине, 38 лет, младшей, Екатерине, — 19.