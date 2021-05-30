Эта ЛЧ – драма для «Зенита» до конца. «Челси» отнял у чемпиона РПЛ место в первой корзине

Состоявшиеся на этой неделе финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов внесли больше ясности в список участников ЛЧ будущего сезона и окончательно сформировали состав первой корзины для жеребьёвки группового этапа. С кем могут сыграть представили России в главном еврокубке – «Зенит» и «Спартак»? Рассказываем о потенциальных соперниках команд Сергея Семака и Руя Витории.
С кем сыграет «Зенит»?
Уже известны 26 команд, которые выступят на групповом этапе Лиги чемпионов. У «Зенита» была неопределённость с тем, в какой компании он окажется при жеребьёвке. В случае победы «Манчестер Сити» в этом розыгрыше ЛЧ в первую корзину попадали чемпионы семи сильнейших лиг по рейтингу УЕФА, а также «Вильярреал», выигравший Лигу Европы. В случае победы «Челси» места в первой корзине доставались клубу Романа Абрамовича, «Вильярреалу» и чемпионам шести топ-лиг. Российская Премьер-Лига как раз седьмая в рейтинге УЕФА, поэтому Санкт-Петербург болел за «Ман Сити». «Зенит» ждала либо первая, либо третья корзина.
К сожалению для Семака и болельщиков сине-бело-голубых, победил «Челси». Вся эта Лига чемпионов – сплошная драма для санкт-петербуржцев. Команда неудачно выступила на групповом этапе, а теперь ещё и потеряла место в топ-8.
Участники группового этапа Лиги чемпионов
«Челси», «Вильярреал», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Лилль» и «Спортинг» будут в первой корзине.
«Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Севилья» и «Боруссия» Дортмунд – во второй корзине.
«Порту», «Аякс», РБ «Лейпциг», «Аталанта», «Зенит» – в третьей корзине.
«Бешикташ», «Динамо» Киев, «Брюгге» – в третьей или четвёртой.
«Милан» и «Вольфсбург» – в четвёртой.
Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов пройдёт 26 августа.
С кем сыграет «Спартак»?
Остальные шесть мест на групповом этапе Лиги чемпионов достанутся командам, которые успешно пройдут квалификацию. Четыре путёвки отданы участникам «Пути чемпионов», две – участникам «Пути представителей лиг». Во второй группе и находится вице-чемпион России «Спартак», стартующий с третьего отборочного раунда.
Команда Руя Витории узнает своих соперников 19 июля, причём жеребьёвка третьего раунда состоится ещё до матчей второго (20-21 и 27-28 июля). Сами же красно-белые первый матч проведут 3 или 4 августа, а ответный – 10 августа.
«Спартак» будет в числе несеяных команд вместе с «Генком», а также победителями пар с участием ПСВ и пражской «Спарты». В третьем раунде красно-белые попадут либо на «Бенфику», либо на «Монако», либо на победителя пары с участием «Селтика». Теоретически шотландцам могут достаться «Рапид», «Галатасарай» или «Мидтьюлланн». Понятно, что противостояния с лиссабонцами и монегасками лучше избежать, а с остальными можно сражаться на равных. К слову, среди сеяных есть ещё «Шахтёр», но УЕФА разводит российские и украинские команды, так что спартаковцы точно не встретятся с «горняками».
Если команда Витории завоюет путёвку в раунд плей-офф, то сыграет 17-18 и 24-25 августа. Жеребьёвка этой стадии запланирована на 2 августа. В раунде плей-офф сеянными будут победители пар «Шахтёра» и «Бенфики», а несеянными – победители пар «Монако» и «Селтика».
В случае выхода на групповой этап текущий рейтинг «Спартака» не оставляет иных вариантов, кроме попадания в четвёртую корзину при жеребьевке.
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