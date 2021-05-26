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В сеть слили стратегию «Спартака» на 2020-2024 годы, разбор

«Миссия – быть самым умным клубом». Новый слив из «Спартака»
Полина Куимова
Слили стратегию «Спартака» на 2020-2024 годы
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На этот раз в сеть попал проект стратегии клуба.

Телеграм-канал Black Mirror продолжает вскрывать архивы Леонида Федуна и Заремы Салиховой, а точнее – публиковать документы с почт руководителя «Спартака» и его спутницы. За несколько предыдущих публикаций нам показали документы:

– по созданию аффилированного агентства по работе с футболистами, анализу зарплат и трансферных кампаний сезона-2019/2020;

Панамское досье по-спартаковски. В интернет слили письма Федуна и Заремы Панамское досье по-спартаковски. В интернет слили письма Федуна и Заремы

– с зарплатными ведомостями тренерского штаба и футболистов и письмо со списком претензий Салиховой к Шамилю Газизову;

13 претензий Заремы Салиховой к Шамилю Газизову. Спартаковское досье — 2 13 претензий Заремы Салиховой к Шамилю Газизову. Спартаковское досье — 2

– проекта вертикали «Спартака», с трансферным бюджетом на сезон-2020/2021 и справкой о зарплате Газизова.

«Не нужно показывать его Федуну». Новая порция сливов про «Спартак» «Не нужно показывать его Федуну». Новая порция сливов про «Спартак»

Одна из последних публикаций Black Mirror, связанная со «Спартаком», содержала в себе файл некой стратегии развития клуба – как позже выяснилось, её составили и прислали руководству энтузиасты, ведущие телеграм-канал про селекцию. Те, кто успел напрячься от описанных там планов, быстро успокоились – тревога оказалась ложной.

В этот раз BM опубликовали другой проект стратегии- на 2020-2024 годы*, который направили Федуну в июне прошлого года (а он переслал его Зареме). «Если всё же принимать кадровые решения, стоит её заслушать», – написали владельцу «Спартака». На всякий случай мы проверили, что письмо пришло не от каких-то людей со стороны: на приложенном к файлу письме был указан исходящий почтовый адрес с доменом pa.fund, принадлежащим АО «Частные активы» – компании, которой на пару с Вагитом Аликперовым владеет Леонид Федун.

Так что давайте изучать.

*Мы не знаем, финальная ли это версия. Это лишь проект, в который впоследствии могли внести существенные или не очень правки.

Философия клуба

На втором слайде указаны две миссии клуба: внешняя – «увлекательно и технологично присутствовать в жизни болельщиков каждый день»; внутренняя – «быть самым умным клубом». И если с первым всё плюс-минус понятно, то вот второе может вызвать вполне логичный вопрос: что это вообще значит?

Глобально – это симбиоз нескольких важнейших факторов (в стратегии они указаны с приставкой smart), которые в совокупности влияют на клуб, делая его прибыльным, перспективным и привлекательным как для болельщиков, так и для спонсоров. Составители проекта отнесли к ним:

– «умное управление активами», что подразумевает использование анализа объективных данных для увеличения стоимости игроков;

– «умную коммерцию», то есть увеличение прибыльности бизнеса за счёт применения детальных знаний о нём;

– «умного тренера», который будет побеждать за счёт использования передовых технологий и объективных данных;

– «умного 12-й игрока», то есть достижение лояльности большей части своей аудитории за счёт глубокой проработки знаний о ней.

Организационная структура (на лето 2020 года)

Тут из интересного – бюджет на фонд оплаты труда каждого из отделов.

Команда: 4,6 млрд рублей со спортсменами и 900 млн рублей без.
Управленческий отдел: 200 млн рублей.
Инфраструктура, аудит, СБ и фонд «Спартак детям»: 200 млн рублей.

Стратегические цели к сезону-2023/2024

В основном они, конечно же, связаны с финансами, потому что прибыльность заложена в ядро философии клуба.

• На первом месте в пирамиде стоит операционная безубыточность. Если говорить простыми словами, то для достижения этой цели нужно оптимизировать процессы и структуру так, чтобы избежать лишних затрат и увеличить показатель рентабельности бизнеса (он показывает эффективность экономических вложений, если грубо – получилось ли вернуть инвестиции и в каком объёме).

• Далее следует положительная акционерная стоимость клуба. Само по себе понятие акционерной стоимости предполагает совокупный доход акционеров.

• Следующая цель – увеличение операционного результата коммерческого блока на 70% (>5 млрд руб). Аналитики подсчитали и пришли к выводу, что достичь этого можно при условии, что:

– выручка от матчдей с еврокубками вырастет в два раза (>2,5 млрд руб), а без – на 50% (>2 млрд руб);
– доход от внешних спонсоров увеличится на 80%;
– прибыль до налогообложения и прочих амортизационных выплат (EBITDA) от продаж в ритейле (например, атрибутики) вырастет в 4 раза – до 400 млн рублей (то есть на тот момент она была всего 100 млн рублей, что не особо впечатляющая цифра для такого большого клуба);
– EBITDA стадиона – +80%, или же больше 2 млрд рублей;
– средний показатель посещаемости, который на тот момент составлял 53%, увеличится минимум до 75%;

Операционная прибыль – это разница между прибылью от основной деятельности и расходами, на неё понесёнными.

– база CRM (туда попадают те, кто зарегистрировался на сайте, приобрёл билет/абонемент/клубную карту/атрибутику) увеличится с 600 тыс человек до 6 млн;
– суммарное число подписчиков в социальных сетях вырастет в три раза (до 8 млн человек), а число подписчиков на медиасервисы (видимо, «Спартак» собирался или собирается оформить платную модель на свои сервисы, иначе как-то сложно трактовать наличие этого пункта) – с 0 до 250 тыс человек;
– число установок приложения с 10 тысяч возрастёт до 800 тыс;
– эффект от технологический инноваций (интересно, что это) будет оцениваться в больше, чем в 1,2 млрд рублей.

Почему последние четыре пункта тоже важны? Подписчики и установки приложения = доходы от коммерческих спонсоров. Чем их больше, тем дороже можно продавать рекламу.

Все перечисленные выше планы звучат очень бойко, но некоторые ожидаемые увеличения в нынешних реалиях кажутся чем-то сказочным. Тот же рост базы СRM за четыре года в 10 раз – расклад с о-очень большой натяжкой, потому что это подразумевает и существенное увеличение аудитории. Прогноз по EBITDA выглядит ещё более нереальным, а уж эффект от технологический инновации вообще кажется чем-то аморфным.

• Идём дальше. Цель – лимит убытка спортивного блока на 60%. На первом месте тут стоит сокращение фонда оплаты труда команд со 134% до 55% от доходов и формирование >30% ФОТ в привязке к результату (выиграл = получил деньги). Кроме того, сюда же заложено увеличение доходов от соревнований в три раза, до более чем 900 млн руб, чего достичь можно только одним способом – победами.

Ниже представлены целевые финансовые показатели клуба. Выручка клуба, которая с сезона-2017/2018 падала, с сезона-2021/2022 резко должна вырасти сначала на 1,5 млрд, потом на 838 млн, потом – на 1,12 млрд. EBITDA в 2022-2023 гг. должна совершить скачок вниз на более чем 1 млрд, а к 2024-му и вовсе выйти в плюс. При этом чистая прибыль даже к 2024 году не выйдет из минуса.

Все перечисленные выше цели кажутся реальными в достижении, скорее, на отрезке в 6-7 лет, а не за четырё года, так как клуб и в 2020-м, и сейчас был убыточным. Исправить ситуацию за намеченный срок поможет только совокупность всех указанных факторов: если что-то где-то сломается, то и успех вряд ли будет возможен.

Билеты и абонементы

Отдельным блоком вынесены проблемы билетов и абонементов, ниже – полная цитата:

«– Низкая посещаемость на уровне 50-55%, плохая ТВ-картинка, неидеальная атмосфера.

– Огромные скидки на сезонные абонементы до 40-45%, реестр бесплатных билетов с рыночной стоимостью около 100 млн руб.

– Несбалансированная система ценообразования, в результате чего часть секторов перепродана, а другие пустуют.

– Неспособность управлять пиковыми нагрузками, что приводит к очередям и жалобам.

– Слабая интеграция партнеров в атмосферу матча, архаичная предматчевая торговля, негибкий кейтеринг.

– Неумение управлять загрузкой стадиона маркетинговыми, ценовыми и прочими инструментами».

Далее вполне резонно указывается, что от процента посещаемости зависит не только билетная выручка, но ещё и доходы от продажи атрибутики и еды, при этом привычка ходить на стадион есть у небольшой части болельщиков «Спартака» – и это как раз нужно менять. Глобальная цель – увеличить общую посещаемость матчей РПЛ до 75%, а использование абонементов – с 70% до 90%. При этом указано, что неликвидные места (те, что не заполняются) стоит использовать для вовлечения новых групп болельщиков (школьников, воспитанников футбольных академий, студентов и пенсионеров), а последующий рост посещаемости позволит сократить скидки на абонементы до 10-15%.

Всё это ради глобальных целей: «роста эмоционального вознаграждения болельщика» и «праздника вне зависимости от результата».

«Спартак»
«Спартак»
стратегия клуба

Клуб должен быть одновременно как бутиком, который даёт ощущение индивидуального подхода и высочайшего сервиса, так и высокотехнологичной медиа-компанией, вовлекающей широкие массы фанатов в свою жизнь.

Что клуб собирается делать? Повышать цены на ложи и премиальные пакеты, ввести лист ожидания на покупку билетов туда; снизить реестр бесплатных билетов и скидку на абонементы.

Кейтеринг, спонсоры и торговля: интересное

• В проблемы предматчевой торговли и кейтеринга среди прочего вынесено отсутствие детального анализа потребительских предпочтений (иначе говоря, клуб не знает, что продавать болельщикам, чтобы получать наибольшую выгоду и возможности продавать пиво, а также присутствие торговых точек фанатского сообщества. Последнее может смутить болельщиков, но логика «Спартака» тут понятна: магазин принадлежит не им, и прибыль генерирует не для них, а площадь занимает клубную.

• В блоке о медиаправах и спонсорах одна из целей – «минимизировать объём прав, передаваемых РПЛ и, как следствие, увеличить объём прав продаваемых напрямую». Иначе говоря, «Спартак» хочет транслировать свои матчи в клубном приложении – судя по всему, по подписке. Второй важный момент касается контракта с Nissan: судя по проекту, в планах было изменить условия контракта на предоставление машин в лизинг. Третий – привлечение пивного спонсора.

• В блоке торговли из интересного: перемещение флагманского магазина в центр Москвы; выход на полки «Спортмастера» и Nike за пределами Москвы; более гибкий договор с техническим спонсором (а то сейчас спортивный экипировщик может легко запретить выпускать одежду не под их брендом); борьба с контрафактной продукцией (если вы, например, откроете свой магазин, где будете продавать кружки и шарфы с эмблемой клуба, то вас могут за это наказать); интеграция в маркетплейсы (например, «Озон»).

Спортивный блок

Основные проблемы, которые необходимо решить:

– ФОТ, содержание команды и тренеров, система подготовки, медицина, трансферы и пр. обходятся клубу в 7 млрд рублей ежегодно (второй результат в РПЛ по затратам на этот блок) – для покрытия такого убытка выручка должна быть не менее 10-12 млрд, что невозможно, учитывая все остальные вводные, даже при постоянной игре в Лиге чемпионов; ну, а если с этой проблемой не справиться, то добиться операционной безубыточности будет нереально;

– клуб покупает игроков дороже, чем продаёт: это говорит об отсутствии системности поиска недооцененных футболистов, неумении раскрывать их потенциал; сюда же – нерыночная зарплата;

– игроки теряют в цене: у клуба один из антирекордов РПЛ – за десятилетний период трансферная стоимость футболистов, пока они были в клубе, упала более чем на 50 млн;

– на фонд оплаты труда тренеров и футболистов уходит 134% коммерческих доходов при рекомендуемых УЕФА 49%. «Только выход в 1/8 Лиги чемпионов может сбалансировать бюджет ФКСМ – такая бизнес-модель делает клуб зависимым от постоянных вливаний акционера;

– при этом ФОТ игроков почти не зависит от участия в еврокубках, что снижает их мотивацию – свои внушительные миллионы они получат и так, и так.

Как хотят это решать:

Приложение

То приложение, которое сейчас существует, должно стать суперплощадкой, основным каналом взаимодействия с болельщиками и прямой монетизации фанатской базы. Чтобы этого добиться, нужно ввести подписку, покупка которой предоставит доступ к уникальному контенту и даст некие преференции. Например, трансляции матчей «Спартака» с возможностью даже выбрать комментатора, общение по видеосвязи (видимо, с футболистами), участие в жизни клуба (вплоть до выбора дизайна автобуса), и др.

В «Спартаке» заявили, что это один из вариантов стратегии, разрабатывавшихся старым менеджментом клуба, но он не был реализован.

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Теги Футбол РПЛ ФК Спартак •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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