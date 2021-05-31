«На Евро нельзя обосраться». Откровенный Дивеев

До первого матча сборной России на Евро-2020 осталось всего ничего. Уже 12 июня сыграем с Бельгией. По сравнению с командой образца трёхгодичной давности, которая входила в историю на ЧМ, в актуальном составе довольно много молодых игроков. Один из них – Игорь Дивеев. Мы поговорили с лидером обороны ЦСКА о сборной, Черчесове, Дзюбе и обсудили самый неудачный сезон красно-синих за 20 лет.

Во время сборов Дивеев готовится ещё и к защите диплома

— Видно, что тренировки очень тяжёлые. Еле доползаете до кроватей?

— Такого нет. Тренировки как тренировки, работаем усердно. Все понимают, какие перед нами стоят задачи: выход в плей-офф Евро. Да, тяжело, но надо перебороть себя и всем выложиться



— Но это самые тяжёлые сборы?

— Да, 100%. Паузы маленькие, когда играем двусторонки 3 на 3, тебе дают полторы минуты отдохнуть. Но, пока отдыхаешь, понимаешь, что тебе ещё несколько раз так носиться. Так себе удовольствие (улыбается). Но лучше так, чем бегать шесть раз по 1000 метров, я это прямо не люблю. Здесь азарт, тебе легче проявлять себя, улучшаешь качества: лучше становится отбор, игра один в один. Нам предстоит чемпионат Европы, против нас будут топ-игроки. Мы работаем над скоростной выносливостью. Много упражнений в формате «рывок-стоп». Это поможет противостоять такому. Тебе надо успевать за игроками соперника.



— Главное впечатление за эти дни?

— Как раз упражнение «рывок-стоп». Я раньше так не особо много тренировался, не замечал, что это так тяжело. Я люблю бегать монотонно: если рывок на 70 метров, то бежим 70. А здесь ты больше устаёшь, совсем другой тренировочный процесс. Надо было делать так и раньше.



— Время после тренировок как убивается?

— Либо сплю, либо читаю. У меня скоро защита диплома в университете. Надо готовиться. Высшее образование очень важно, я это понимаю. Не дай бог какая травма — и всё. Мне отец всегда это говорил. Главное, чтобы тебе было интересно.



— Когда защита?

— 23 или 26 июня. Сказал родителям, чтобы поговорили с деканом, решили вопрос с датой, ведь буду занят. Защищаю работу по сердцу: какие нагрузки можно давать игроку от 14 до 18 лет, как выстраивать тренировочный процесс. Что-то читаю, что-то понимаю, но со многим не согласен. Я же знаю, как тренируюсь. Для футбола не может быть поблажек. Если человек здоров, то должен бегать с пульсом под 180-190.

Кто кричит громче Черчесова

— Три слова, которыми можешь описать Черчесова?

— Требовательный, настойчивый и позитивный.

— В чём проявляется позитив?

— Когда в кругу собираемся, любит пошутить. Но требовательность — это главное. Это самый требовательный тренер пока в моей карьере. Постоянно подсказывает. Всегда именно не скажет, а крикнет. Стоит тебе чуть заснуть: к примеру, линию не поджал, сразу идёт подсказ: «Дивей, быстрее! Дивей, нападающий!». Моментально просыпаешься. Очень громкий голос. Но есть человек, который кричит ещё громче.



— Кто?

— Газизов в раздевалке. Там без шансов. Если не доиграл, единоборства испугался, то всё. На тебя так наорут… Но ты с этим соглашаешься, потому что понимаешь — всё по делу. В плане ора Камилович покруче Станислава Саламовича.



— Видно, что атмосфера в сборной огонь. За счёт чего она создаётся?

— У любого спроси – ответ будет один: Дзюба. Только приехали, сразу шутки начались. Больше всего меня вынесло, когда он шутил над Дюпой в автобусе. Припоминал ему, что тот лучший по xG. Но шуток очень много. На одной из тренировок Артём кричал, что кто-то бегает медленнее Игнашевича. Очень ценно, когда у команды такой капитан. Он объединяет коллектив моментально, это очень круто.



— На твоё сравнение с Лукаку он сразу шуткой ответил.

— Да, реакция моментальная. Даже здесь смог со смехом ответить. Очень позитивный человек. Но по фактуре они один в один. Мне показалось даже, что Лукаку чуть поменьше Артёма. На тренировках мы с ним иногда оказываемся друг против друга. Мне интересно с ним играть. Я не люблю маленьких нападающих. Того же Беришу из «Ахмата» я вообще недолюбливаю. Все позвонки тебе выкрутит, потом у докторов месяц сидеть откручивать их обратно. Поэтому мне лучше против Дзюбы, Рондона, Деспотовича.

— Ты уже говорил, что если выйдешь против Лукаку, то придётся справляться. Есть понимание как? Он же реально машина.

— А смысл выходить, если бояться его? Я в дебютном матче за «Уфу» попал под Дзюбу. Артём тогда не забил. Ну будет там Дзюба, будет Роналду, будет Месси, будет Лукаку. И что теперь? У него тоже две ноги, две руки, одна голова. Это чемпионат Европы, ты должен биться за Россию, выкладываться. А после 90 минут ты увидишь результат. Главное понимать, что ты отдал всего себя.



— Ты рассказывал, что выводил Озила на поле во время матча России и Германии. Тогда тебя затрясло. Если выйдешь на Бельгию, затрясёт?

— Первое время — да. Это огромный шанс проявить себя. На тебя будут смотреть миллионы. Ты должен не обосраться. А чтобы не обосраться, ты должен вывалить из себя всё, чему тебя научили. На Евро в каждом матче надо выдавать лучшую игру. Мандраж будет, но два касания сделаешь, точную передачу отдашь, единоборство выиграешь – дальше уже всё спокойно.

Почему провалились на молодёжном Евро

— Пять лет назад во время Евро в сборной были стычки, драки. Сейчас клубные дела обсуждаются? Стычки формата Джикия-Оздоев возможны?

— Конфликты всегда могут быть. Драки в любой команде – это ненормально, всегда можно словами всё решить. Клубы мы обсуждаем, вспоминаем события сезона. У Бары недавно спрашивал, почему они так плохо сыграли с «Зенитом». Дима ответил: «Ну так получилось». Поэтому здесь всё нормально, атмосфера супер.



— Почему так провалились с Данией на молодёжном Евро?

— Мы сами не ожидали, но датчане намного сильнее французов. Просто в разы. Эта Дания будет в полуфинале и финале, вот стопудово. В плане тактики они идеальные. Мы не знали, что делать. В перерыве нам подсказали, потом у нас начало что-то получаться, но сил уже не было. Что-то пытаешься сделать, обостриться, а не получается. Их как будто было больше. Они предложили нам игру, которой мы ничего не смогли противопоставить. Вот мы контролируем мяч, перекатываем от правого защитника до левого, а толку?

Обострять не получается, а на табло уже 0:2. Пытаешься отдать длинную передачу — накрывают. Обостряешь – накрывают. Они вообще не дали нам зон. Из-за этого мы проиграли. Было очень обидно. Больше не из-за того, что проиграли, а потому что был прекрасный коллектив, классный тренерский состав, административный. Ты понимаешь, что для тебя это последний молодёжный Евро. Все хотели выйти в плей-офф, у всех глаза горели. Грустно было осознавать, что больше такой сборной не будет.



— Цель уехать в Европу есть?

— Конечно. Я знаю, когда хочу это сделать, но не буду уточнять. Это мои планы. Хочется поиграть в Италии или Англии. Может быть, Испания, но мне их футбол не особо нравится из-за контроля мяча. Йокич из «Уфы» играл за «Вильярреал». Он мне рассказывал, каково играть против «Барселоны»: «Дивей, это вообще ужас. Начинаешь матч и 40 минут мяч вообще не трогаешь. Там Хави, Бускетс, Иньеста – они по 300 касаний мяча сделали, а ты дай бог раз тронул. А если тронул, то когда аут кидал. Ты бегаешь против них, засыпаешь, а потом бам — и гол». После такого описания в Испанию не особо хочется (улыбается).



— На понижение в зарплате готов ради Европы?

— Естественно. Вообще не проблема, даже не обсуждается. И мысли не было, что не готов.

Какой поступок Гончаренко не понял

— Как описать сезон ЦСКА?

— Провал. Не попасть в Лигу чемпионов, Лигу Европы… Для ЦСКА это за гранью. Все хотели пройти в еврокубки, хотели выиграть у «Динамо», но не получилось. Мы очень много очков потеряли с командами из второй восьмёрки: «Урал», «Химки». Сами виноваты.

— Самый тяжёлый момент сезона?

— Лично у меня момент даже не этого сезона, а прошлого. Матч Кубка со «Спартаком». Очень запомнилось. После той игры я понял, что любой вратарь может вынести мяч от ворот до ворот, как нефиг делать. Как я упустил в том моменте Ларссона… Что-то в поле нашёл и упал.



— Какие выводы сделал?

— Что засыпать нельзя. Макси просто вынес мяч метров на 70. Я что-то смотрел, смотрел — бам — и гол. Было неприятно, тем более это Кубок. Там не должно было быть ошибки. Она очень детская. После этого мне братья Березуцкие и Гончаренко хороших пистонов выписали.



— Что Гончаренко сказал?

— «Ещё одна такая ошибка, больше играть не будешь». Но я с ним согласен. Такое недопустимо.



— А команде что тяжелее всего далось?

— Домашнее поражение от «Зенита» в этом сезоне. Выигрывали 1:0, проиграли 2:3. Да, чемпион России, но мы могли. На них был бешеный настрой. У меня прямо всё кипело. Во-первых, они чемпионы, во-вторых, я ещё ни разу не выигрывал у «Зенита». Сколько играл, ни разу не получилось. Для меня это был челлендж. Все настраивались, потому что сколько уже можно? И 0:4 получали, в Питере обидно проигрывали. И вничью играли, когда Бийола удалили.



— Уход Гончаренко для тебя что-то особенное?

— Для меня — да. Виктор Михайлович пригласил меня в большой футбол. Когда он ушёл, я ему написал, поблагодарил за всё, пожелал удачи. Сейчас играли с «Краснодаром», увиделись, поговорили обо всём моём.



— Обидно, что у него всё так закончилось с ЦСКА?

— Это жизнь. У каждой команды когда-то будет новый тренер. Михалыч ушёл, теперь повеситься? Не надо зацикливаться. Немного обидно, но сейчас полная концентрация на работе с Оличем.



— Ты понимаешь, почему всё так развалилось?

— Нет. До сих пор. Наверное, нефарт в плане игры и результата.



— Как отреагировал на его метания после 0:4 с «Зенитом» и отъезд в Минск?

— Я этого вообще не понял, но это его действия. При этом я был уверен, что он вернётся. Все понимали, что он просто взял себе выходные. Нам ничего про это не говорили, но у нас была такая уверенность.



— Ты уже понимаешь, в какой футбол хочет играть Олич?

— Контроль мяча, агрессия от всех: нападающих, защитников. Мы должны не бояться терять мяч. Во всех матчах мы контролируем мяч около 60% времени. Не всегда это приносит плоды, но мы прибавили. С Ивицей комфортно работать. Нет такого, чтобы он смотрел косо. К каждому игроку подходит и подсказывает. После игры на следующий день ты приходишь, он говорит: «Пойдём наедине посмотрим моменты, вместе разберём. Сам показывает видео, разбирает, где ты недоработал». У меня был с ним разговор, когда он мне сказал, как я должен действовать при обороне: не бояться, выдёргиваться, поджимать линию, играть один в один, идти в единоборства.



— ЦСКА при нём стал сильнее?

— Да. Так можно говорить. Следующий год будет показательным.



— Уход Василия Березуцкого — болезненный момент?

— Вася ушёл, Лёха пришел – теперь он главный. Будто и не уходил, один человек и там, и там (смеётся).



— Что они дают как тренеры?

— В плане обороны они подсказывают очень круто. У них громадный опыт: Лига чемпионов, чемпионат мира, чемпионаты Европы. Всегда подскажут, дадут ценный совет, пошутят.

— Главный совет какой от них получил?

— Именно от них – игра на стандартах. Вася на сборах много мне про это говорил. Да, я огрызался на него. Но на сборах ты кипишь, месяц никуда не выезжаешь. Отсюда такая реакция.



— Как огрызался?

— «Да я уже понял! Хватит орать, отстань». Но я потом извинялся: «Вась, ты же понимаешь, что это эмоции».



— У Дзагоева и Набабкина заканчиваются контракты. Если уйдут, это потеря?

— Это две легенды команды. У Набы тяжёлый период из-за травмы. У нас сейчас вообще любая травма – это хана. Наба сломан, Мага сломался, у Васина передняя травмирована. Со «Спартаком» четыре человека на лавке сидело. Это вообще дичь. Наба для коллектива такой же, как и Дзюба. Дзага тоже. Его танцы с «Локомотивом» были великолепны.



— Как мы должны сыграть на Евро, чтобы ты сказал: «Я сделал всё, что мог. Я доволен»?

— Первая задача – выйти с Бельгией и выиграть. Это главная цель для каждого футболиста на сборе. Выходить с Бельгией, Данией, Финляндией и выигрывать. Только так.