Финальный состав сборной России на Евро-2020. Кого отцепит Черчесов?

Сегодня к полуночи по центральноевропейскому времени сборная России отправит в УЕФА финальную заявку на чемпионат Европы. Станислав Черчесов наверняка определился с фамилиями тех, кто не убедил на сборе в Австрии. Вечерний матч с Польшей может на что-то повлиять (особенно если кто-то получит травму), но вряд ли глобально изменит настроение главного тренера.

Изначально Черчесов вызвал на девятидневные тренировки 30 футболистов. В финальную заявку войдут 26. Захарян избавил тренера от дополнительных размышлений, заболев ангиной, и почти со стопроцентной вероятностью пролетит мимо Евро-2020. Получается, отпустить на курорты нужно ещё троих: вратаря и двух полевых футболистов.

Обычно инсайдеры или здравый смысл заранее дают ответ, кто в сборной лишний. Перед ЧМ-2018 всё было куда очевиднее: Сослан Джанаев явно уступал тогда ещё стабильному Андрею Лунёву и несменяемому Игорю Акинфееву, а место Георгия Габулова считалось неприкасаемым. Константин Рауш и Роман Нойштедтер, несмотря на опыт, откровенно не тянули, а Чалов оказался слишком молодым.



В нынешней сборной нет аутсайдеров. Даже во вратарской линии. Я внимательно посмотрел все видео со сборов, пообщался с коллегами, которые наблюдали за происходящим там лично, но так и не получил ответа, кого же отцепит Черчесов. Даже те, кто давно знает Станислава Саламовича, удивлялись: каким телескопическим зрением надо обладать, чтобы разглядеть потенциал под Евро на фоне тренировок под дикими нагрузками.



Понятно, что Черчесов не поедет на турнир с четырьмя вратарями. А ещё неизвестно, получит ли Шунин статус, схожий с акинфеевским. С одной стороны, тренер проявил максимальную лояльность, не вызвав Гильерме, с другой – на тренировках часто нахваливал Сафонова, который вытаскивал мёртвые мячи. Единственный, кто в этом квартете не парится – Дюпин. Понимает, что при раскладе «основной-второй-молодой», он лишний. Всё-таки у Лунёва позади ЧМ-2018, Черчесов его дольше знает и больше доверяет. Сафонов, скорее всего, поедет третьим. А у Дюпина освободится время под переговоры с «Зенитом».



В обороне, с одной стороны, всё тоже понятно: в списке центральных – Джикия, Дивеев, Семёнов и запасной Евгеньев, правый фланг – Фернандеса с подстраховкой в лице Караваева, а вот слева три кандидата – Кудряшов, Жирков и Самошников. Первые двое поедут точно, а вот зачем брать третьего – вопрос. 23-летний игрок «Рубина» не провёл ни одного матча за сборную, и странно, если дебютирует в такой важный момент.



По нападению кандидатов на выход из состава нет – на ЧМ-2018 Черчесов ехал с двумя форвардами, о чём, возможно, пожалел. Теперь у него их три. И, как любит повторять главный тренер, все они разные. Значит, пригодятся.



Остаётся вопрос с полузащитой. И там есть несколько кандидатов на выбывание – 19-летний Мухин, 23-летний Макаров и его ровесник Мостовой. Последнего на сборах хвалил Черчесов, поэтому вряд ли его отцепит, ведь зенитовец – ещё одна хорошая опция в атаке. Макаров же впервые попал в сборную, а все мы помним, что с чистого листа там никто не играет. Плюс справа могут выйти Ионов, Жемалетдинов, Кузяев. У Мухина тоже мощная конкуренция – на место в опорной зоне претендуют Баринов, Фомин, Зобнин, Оздоев. Не исключено, что Черчесов отцепит двух полузащитников сразу в пользу одного защитника.



А кого отсеяли бы вы? Голосуйте и пишите в комментариях.