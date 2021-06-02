После финала Лиги чемпионов Гвардиола поцеловал серебряную медаль. Почему?

После финала Лиги чемпионов случился один эпизод – незначительный, но раскрывающий больше деталей о человеке, чем целый биографический фильм. Во время церемонии награждения первыми идут проигравшие: они получают серебряные медали и проходят мимо кубка чемпионов. Многие снимают медали, так как не считают серебро наградой. Но Хосеп Гвардиола не только не снял свою, но и поцеловал. Эпизод занял меньше секунды, многие его просто не заметили. Но он заслуживает внимания.

Никто не радуется серебряной медали. Это просто не принято. Можно испытывать удовлетворённость от проделанной работы, можно знать, что достиг своего потолка и довольствоваться этим. Но разве можно испытывать сентиментальные чувства по отношению к предмету, ставшему плодом поражения? Можно гордиться вторым местом в Лиге чемпионов (например, «Тоттенхэм» и «Монако» точно гордятся, и правильно делают) – но целовать медаль проигравшего? Это странная и как будто нелогичная эмоция.



Так почему Гвардиола, один из самых титулованных тренеров в мире, это сделал?



Один жест иногда значит больше длинного объяснения на пресс-конференции. Но всё-таки Пеп сказал кое-что после матча, что даёт понять его мотивацию. «Жаль, что проиграли в финале, мы могли быть лучше в первом тайме. Но мы в финале впервые. Есть команды, которые выиграли этот трофей пять, шесть раз». Намёк на то, что для «Сити» по историческим меркам и финал Лиги чемпионов – это достижение? Да, видимо. Но это только часть мотивации.



Гвардиола постоянно говорит, что ценит победу в чемпионате выше победы в Лиге чемпионов. В последний раз сказал как раз перед финалом. И он объясняет почему: потому что чемпионат показывает силу команды на дистанции, а в Лиге чемпионов удачный год от неудачного может отделять один плохой матч или даже один случайный гол.



Для Гвардиолы процесс не то чтобы важнее результата, но является его неотъемлемой частью. Он из тех тренеров, которые могут хвалить свою команду после поражения и критиковать после победы – потому что не обращает внимания на результат, если тот случаен.



Это разумная и взвешенная позиция. Но одно дело – декларировать её после одного матча из 38, в котором ничего глобального не решилось, и совсем другое – сразу после поражения в самом важном матче сезона, преодолевая разочарование. Это сильный поступок.

Фото: David Ramos/Getty Images

«Сити» провалил финал во многом из-за самого Гвардиолы, чей план подставил команду. Можно сказать, что он и сам признал это, так как через час игры вернулся к базовому футболу. Но финал, пусть и провальный – это только один матч. А путь «Сити» в турнире был гораздо больше: это и первое место в группе с разницей голов 13:1, и шесть побед подряд до финала. «Сити» на этом пути не был командой, которая сметает соперников, напротив, это был путь преодоления (например, в ответном матче с «Боруссией» Д и первом с «ПСЖ»).



«Манчестер Сити» провёл в Лиге чемпионов 13 матчей и проиграл только один. Достойный результат? Да, как ни посмотреть. Не случайный результат, потому что он заработан усилиями на дистанции.

Конечно, с точки зрения болельщиков последний неудачный матч в Лиге чемпионов перечёркивает предыдущие 12 матчей. Кстати, это отмечал и Кевин Де Брёйне ещё перед финалом – и тоже был не согласен: «Выиграешь финал, и ты герой, проиграешь – и считай, неудачник. Считаю достижением то, что мы так далеко забрались, но, конечно, не хочется испытывать разочарование после матча». Значит, хотя бы один лидер «Сити» разделяет философию тренера.



С точки зрения Де Брёйне – и Гвардиолы – 12 матчей по дороге в финал всё-таки перевешивают. Количество вложенного труда не меняется от одного выигранного или проигранного матча, не меняется и от цвета полученной медали. Значит, цвет и не имеет значения. Это в любом случае награда за усилия по ходу сезона, а не за один матч. Если получили серебряную, значит, это и есть награда. Не нужно обесценивать свои усилия из-за одного неудачного матча.



За 12 лет карьеры Гвардиола выиграл 31 трофей. Кроме собственно кубков, это также означает и 31 медаль жёлтого цвета. Целовать после такого медаль другого цвета – сильный поступок.