«Россия с Бразилией в каком туре играет?» Что надо знать про нашу сборную во время Евро

Помните чемпионат мира по футболу в России? Во время игры с Испанией за нашу команду не переживал только человек, забывший оплатить интернет. А это значит, что число болельщиков сборной России за считаные дни выросло в десятки раз.



Специально к Евро-2020 мы совместно с Pringles подготовили ответы на вопросы, которые наверняка хотели бы задать многие будущие почитатели футбола в целом и нашей команды в частности. Теперь, сидя на диване с горящими глазами и упаковкой чипсов в руке, они будут полностью готовы к любым неожиданностям главного спортивного события этого лета. Вкус игры станет ещё острее, а эмоции от победных голов — ярче.

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Теперь — к вопросам!

Россия что-нибудь выиграла?

Конечно. За свою историю (сборная России официально существует с 1992 года, до этого были сборные СНГ, СССР, РСФСР и Российской империи) российские футболисты выиграли почти 150 матчей, побеждая таких могучих соперников, как Англия, Италия, Португалия или Нидерланды. Но если говорить о победах на чемпионатах мира или Европы, то их пока нет. Зато есть бронзовые награды Евро-2008: тогда Россия играла в выдающийся футбол, наверное, лучший в своей истории. А вот сборная СССР чемпионат Европы выигрывала — правда, в далёком 1960 году.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сколько человек в команде?

В начале матча на футбольное поле выходят 11 человек, но в команде игроков гораздо больше. Например, в заявке на чемпионат Европы-2020 у России 26 футболистов, но в каждом матче сыграть смогут только 23. Как уже говорили, 11 играют с первой минуты, а остальные будут готовы выйти на замену. Да, сейчас можно заменить травмированного или уставшего игрока, а вот 65 лет назад этого нельзя было делать, и советскому футболисту пришлось доигрывать важный матч Евро с переломом ключицы.

Кто у нас капитан?

Этого парня зовут Артём Дзюба, и он — главная фигура в сборной России. И речь сейчас не столько о его габаритах (рост почти два метра, вес 90 килограммов), сколько о его важности для нашей команды. Артём не только основной нападающий и один из лучших бомбардиров за всю историю сборной России, но ещё и лидер в раздевалке и за её пределами, душа команды и любимец болельщиков. Именно с его игрой и связаны наши основные надежды на Евро-2020.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Почему один игрок в другой форме?

А действительно — почему? Выходит такая сборная России, вся красивая и одинаковая, выстраивается в ряд, хлопает болельщикам, а в самом начале стоит какой-то игрок в форме совсем другого цвета. Он команду не перепутал?



Нет, просто это — вратарь. Он единственный, кто в пределах поля может брать мяч руками, поэтому у него другой цвет формы — чтобы судья мог его сразу узнать. Вратарь защищает ворота и очень важен для команды. Не зря придумали поговорку «хороший вратарь — это полкоманды». Наши «полкоманды» на Евро- 2020 — Антон Шунин, он считается основным вратарём. В любой момент при необходимости его могут заменить Матвей Сафонов или Юрий Дюпин.

Кто из них есть в «Инстаграме»?

Да почти все. Даже у тренера сборной России Станислава Черчесова 133 тыс. подписчиков. Правда, ему очень далеко до Артёма Дзюбы — у него 1,3 млн. В числе самых активных любителей выкладывать фоточки — полузащитник Алексей Миранчук и нападающий Александр Соболев, — их аккаунты насчитывают более 200 тыс. Ярко ведут страницы Магомед Оздоев, Антон Шунин и Вячеслав Караваев. Так что заходите, смотрите, подписывайтесь. А вот кто против соцсетей, так это полузащитник Алексей Ионов — его там вообще нет.

Сборная России — это «Красная машина»?

Да. Правда, не футбольная. Это прозвище давным-давно получила сборная СССР по хоккею, потому что катком проезжала по всем соперникам и не знала себе равных не только в Европе, но и в мире. Сейчас так пытаются называть и сборную России по хоккею. Она хороша, хотя до катка ей ещё далековато. Футболисты, конечно, тоже так хотели бы, но пока не получается. Не только с «машиной», но и с прозвищем вообще. На домашнем чемпионате мира в 2018 году Россия вообще была единственной сборной без уникального прозвища, но после ЧМ оно вроде бы появилось. Скорее даже не прозвище — некий клич или хэштег — «Наши парни». Будем надеяться, что после выступления на Евро 2020 (успешного, конечно), прозвище у футбольной сборной появится. А то, право, неудобно уже…

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А Россия с Бразилией в каком туре играет?

Пока ни в каком, это же чемпионат Европы. Кстати, Бразилия — одна из тех немногих серьёзных сборных, которые Россия пока ещё не обыгрывала. А вот команда СССР грозных бразильцев побеждала, причём неоднократно. Что касается Евро-2020, то соперниками нашей команды последовательно станут Бельгия, Финляндия и Дания. Бельгийцы — одни из претендентов на победу в турнире, да и финны с датчанами — это вполне крепкие сборные. Но России обыграть их вполне по силам.

Наши в какой форме?

За свою историю сборная России по футболу сменила множество вариантов формы, однако в ней всегда используется лишь три основных цвета — белый, синий и красный. На каждый крупный турнир команда обязана подготовить минимум два комплекта формы разных цветов — «домашний» и «гостевой». На Евро-2020 россияне играют или в «домашнем» красном, или в «гостевом» белом с триколором на груди. И именно этот комплект был признан вторым по красоте среди всех команд турнира! Можем ведь…

Фото: rfs.ru

Сколько в сборной России зарплата?

Нисколько. Такого понятия, как «зарплата игрока сборной России», нет. Оклад есть у тренерского и административного штаба (главный тренер Черчесов получает около 180 млн рублей в год). Зато для футболистов предусмотрена система премиальных, которые выплачиваются за победы в матчах или за достижение целей в турнирах (например, выход на Евро-2020). Суммы меняются в зависимости от статуса матча (официальный, товарищеский), но в среднем речь идёт о 10 млн рублей. При этом УЕФА, проводящий Евро, выплачивает каждой команде только за участие почти 10 млн евро, плюс деньги за победы в матчах и за выход в финал. Чемпион Европы максимально может получить 33 млн евро — почти 3 млрд рублей.

Болеть за Россию — это заразно?

Скорее всего, да, хотя точных медицинских тестов пока не проводили. В любом случае основное лекарство — валидол, закупать надо обязательно. Сборная России и побеждает с ним, и проигрывает тоже с ним. Нет сомнений, что во время игр нашей команды на Евро-2020 миллионы людей в стране прильнут к экранам телевизоров, телефонов и прочих гаджетов. И будут смотреть — ругаясь или восхищаясь, крича во всё горло или молча стиснув упаковку чипсов, в горе и в радости… В общем, она у нас такая одна — сборная России по футболу. Так что вперёд, Наши парни!