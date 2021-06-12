Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Сборная России по футболу на Евро-2020 — удивительные вопросы

«Россия с Бразилией в каком туре играет?» Что надо знать про нашу сборную во время Евро
Александр Федяков
Сборная России по футболу на Евро 2020
Комментарии
Важные вопросы про национальную команду, которые многие хотели бы задать. Но наверняка постесняются.

Помните чемпионат мира по футболу в России? Во время игры с Испанией за нашу команду не переживал только человек, забывший оплатить интернет. А это значит, что число болельщиков сборной России за считаные дни выросло в десятки раз.

Специально к Евро-2020 мы совместно с Pringles подготовили ответы на вопросы, которые наверняка хотели бы задать многие будущие почитатели футбола в целом и нашей команды в частности. Теперь, сидя на диване с горящими глазами и упаковкой чипсов в руке, они будут полностью готовы к любым неожиданностям главного спортивного события этого лета. Вкус игры станет ещё острее, а эмоции от победных голов — ярче.

А ещё у всех болельщиков есть шанс выигрывать ценные призы каждые 90 минут! Чтобы получить умный футбольный мяч, сертификаты, спортивную экипировку и снаряжение, нужно купить упаковку Pringles. А дальше — зарегистрируйте код с банки на football.pringles.com. Или же принимайте участие в TikTok-челлендже, который стартует 11 июня. Самые крутые участники получат игровую приставку, беспроводные наушники и смартфон 12 серии. Присоединяйтесь и веселитесь вместе с Pringles.

Теперь — к вопросам!

Россия что-нибудь выиграла?

Конечно. За свою историю (сборная России официально существует с 1992 года, до этого были сборные СНГ, СССР, РСФСР и Российской империи) российские футболисты выиграли почти 150 матчей, побеждая таких могучих соперников, как Англия, Италия, Португалия или Нидерланды. Но если говорить о победах на чемпионатах мира или Европы, то их пока нет. Зато есть бронзовые награды Евро-2008: тогда Россия играла в выдающийся футбол, наверное, лучший в своей истории. А вот сборная СССР чемпионат Европы выигрывала — правда, в далёком 1960 году.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сколько человек в команде?

В начале матча на футбольное поле выходят 11 человек, но в команде игроков гораздо больше. Например, в заявке на чемпионат Европы-2020 у России 26 футболистов, но в каждом матче сыграть смогут только 23. Как уже говорили, 11 играют с первой минуты, а остальные будут готовы выйти на замену. Да, сейчас можно заменить травмированного или уставшего игрока, а вот 65 лет назад этого нельзя было делать, и советскому футболисту пришлось доигрывать важный матч Евро с переломом ключицы.

Просто спартанец. История одного героя Просто спартанец. История одного героя

Кто у нас капитан?

Этого парня зовут Артём Дзюба, и он — главная фигура в сборной России. И речь сейчас не столько о его габаритах (рост почти два метра, вес 90 килограммов), сколько о его важности для нашей команды. Артём не только основной нападающий и один из лучших бомбардиров за всю историю сборной России, но ещё и лидер в раздевалке и за её пределами, душа команды и любимец болельщиков. Именно с его игрой и связаны наши основные надежды на Евро-2020.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Почему один игрок в другой форме?

А действительно — почему? Выходит такая сборная России, вся красивая и одинаковая, выстраивается в ряд, хлопает болельщикам, а в самом начале стоит какой-то игрок в форме совсем другого цвета. Он команду не перепутал?

Нет, просто это — вратарь. Он единственный, кто в пределах поля может брать мяч руками, поэтому у него другой цвет формы — чтобы судья мог его сразу узнать. Вратарь защищает ворота и очень важен для команды. Не зря придумали поговорку «хороший вратарь — это полкоманды». Наши «полкоманды» на Евро- 2020 — Антон Шунин, он считается основным вратарём. В любой момент при необходимости его могут заменить Матвей Сафонов или Юрий Дюпин.

Кто из них есть в «Инстаграме»?

Да почти все. Даже у тренера сборной России Станислава Черчесова 133 тыс. подписчиков. Правда, ему очень далеко до Артёма Дзюбы — у него 1,3 млн. В числе самых активных любителей выкладывать фоточки — полузащитник Алексей Миранчук и нападающий Александр Соболев, — их аккаунты насчитывают более 200 тыс. Ярко ведут страницы Магомед Оздоев, Антон Шунин и Вячеслав Караваев. Так что заходите, смотрите, подписывайтесь. А вот кто против соцсетей, так это полузащитник Алексей Ионов — его там вообще нет.

Сборная России — это «Красная машина»?

Да. Правда, не футбольная. Это прозвище давным-давно получила сборная СССР по хоккею, потому что катком проезжала по всем соперникам и не знала себе равных не только в Европе, но и в мире. Сейчас так пытаются называть и сборную России по хоккею. Она хороша, хотя до катка ей ещё далековато. Футболисты, конечно, тоже так хотели бы, но пока не получается. Не только с «машиной», но и с прозвищем вообще. На домашнем чемпионате мира в 2018 году Россия вообще была единственной сборной без уникального прозвища, но после ЧМ оно вроде бы появилось. Скорее даже не прозвище — некий клич или хэштег — «Наши парни». Будем надеяться, что после выступления на Евро 2020 (успешного, конечно), прозвище у футбольной сборной появится. А то, право, неудобно уже…

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А Россия с Бразилией в каком туре играет?

Пока ни в каком, это же чемпионат Европы. Кстати, Бразилия — одна из тех немногих серьёзных сборных, которые Россия пока ещё не обыгрывала. А вот команда СССР грозных бразильцев побеждала, причём неоднократно. Что касается Евро-2020, то соперниками нашей команды последовательно станут Бельгия, Финляндия и Дания. Бельгийцы — одни из претендентов на победу в турнире, да и финны с датчанами — это вполне крепкие сборные. Но России обыграть их вполне по силам.

Наши в какой форме?

За свою историю сборная России по футболу сменила множество вариантов формы, однако в ней всегда используется лишь три основных цвета — белый, синий и красный. На каждый крупный турнир команда обязана подготовить минимум два комплекта формы разных цветов — «домашний» и «гостевой». На Евро-2020 россияне играют или в «домашнем» красном, или в «гостевом» белом с триколором на груди. И именно этот комплект был признан вторым по красоте среди всех команд турнира! Можем ведь…

Фото: rfs.ru

Сколько в сборной России зарплата?

Нисколько. Такого понятия, как «зарплата игрока сборной России», нет. Оклад есть у тренерского и административного штаба (главный тренер Черчесов получает около 180 млн рублей в год). Зато для футболистов предусмотрена система премиальных, которые выплачиваются за победы в матчах или за достижение целей в турнирах (например, выход на Евро-2020). Суммы меняются в зависимости от статуса матча (официальный, товарищеский), но в среднем речь идёт о 10 млн рублей. При этом УЕФА, проводящий Евро, выплачивает каждой команде только за участие почти 10 млн евро, плюс деньги за победы в матчах и за выход в финал. Чемпион Европы максимально может получить 33 млн евро — почти 3 млрд рублей.

Болеть за Россию — это заразно?

Скорее всего, да, хотя точных медицинских тестов пока не проводили. В любом случае основное лекарство — валидол, закупать надо обязательно. Сборная России и побеждает с ним, и проигрывает тоже с ним. Нет сомнений, что во время игр нашей команды на Евро-2020 миллионы людей в стране прильнут к экранам телевизоров, телефонов и прочих гаджетов. И будут смотреть — ругаясь или восхищаясь, крича во всё горло или молча стиснув упаковку чипсов, в горе и в радости… В общем, она у нас такая одна — сборная России по футболу. Так что вперёд, Наши парни!

* Партнёрский материал
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021