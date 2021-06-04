Черышев сверкает в сборной, но так и не стал своим в «Валенсии». Евро ему поможет?

Денис Черышев – впервые в заявке сборной России на чемпионат Европы, и кажется, что всё у него стабильно: герой ЧМ-2018, легионер из Испании, яркий и резкий на флангах.

Однако не всё так просто: «Валенсия» тонет и постоянно меняет тренеров, снова осталась без трофеев и еврокубков, заняла 13-е место в Ла Лиге, выдав худший первый круг в чемпионате с сезона-1982/1983 (когда избежали вылета только в последнем туре). Да и о том, как дела у Дениса в клубе, скажут три контрастных факта:



1. В январском матче с «Атлетико» Денис установил личный рекорд – восемь матчей подряд выходил в стартовом составе «Валенсии». То есть играть стабильно у него не получается совсем.

Фото: Diego Souto/Getty Images

Постоянные травмы до сих пор преследуют Дениса: только в этом сезоне из-за мышечных проблем и коронавируса пропустил 75 дней (10 матчей); не сыграл и в товарищеском матче с Польшей, потому что тренировался по индивидуальной программе.



Испанские болельщики и медиа до сих пор говорят об усталости – от травм, от того, что на Дениса нельзя рассчитывать, что не успевает он набрать форму, как сразу же ломается. И да, во времена, когда на «Месталью» пускали болельщиков, стадион освистывал Дениса: не сострадал травмам и неудачам, а расстраивался очередному пропуску следующих игр.



2. Как раз из-за травм с января по март 2021-го Денис сыграл только семь раз и отдал одну голевую передачу с «Вальядолидом». Меньше, чем за один матч с Саудовской Аравией в 2018-м.



3. При этом в мае Денис, полноценно выступающий за клуб с 2018 года, провёл сотый матч за «Валенсию». Для сравнения, у Карпина 108 матчей за четыре года в «Реал Сосьедаде».



Получается, не всё так плохо, здоровый Черышев играет регулярно, тренеры сразу ставят его в состав после восстановления, да и «10+10» за три года в клубе звучат как минимум не стыдно.

По этим цифрам всё равно непонятно, хорошо ли Черышеву в Испании

Дело не только в Денисе, но и в его команде.



«Валенсия» несколько сезонов назад играла в Лиге чемпионов, а контратакующий футбол Марселино Тораля вдохновлял команду на гостевые разгромы. Играли настолько мощно и эмоционально, что «Валенсию» называли рок-н-ролльщиками чаще «Ливерпуля» Клоппа, а тренер однажды потянул мышцу, празднуя гол.

Но времена изменились. Из клуба ушли важные футболисты, а вместе с ними и деньги (или наоборот). Парехо, который протестовал из-за увольнения Марселино, бесплатно ушёл в «Вильярреал» и плакал во время прощания через «Инстаграм» (клуб запретил церемонию на стадионе). За Парехо ушёл Коклен (€ 6,5 млн). Родриго – в «Лидс» за € 30 млн. Талантливый воспитанник Ферран Торрес – в «Манчестер Сити» за € 23 млн. Деньги на новые трансферы не появились даже после мощных продаж, а «Валенсия» осталась без конкуренции в креативной зоне атаки и без внятного плана развития.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вместо плана и гармонии – постоянные метания. Одно время доверяли воспитанникам. Потом – клиентам Жорже Мендеша. Брали сбитых футболистов из «Барселоны», вроде Мунира и Силлессена, в команде мелькал молодой капитан «Ромы» Флоренци, приглашённый Пранделли нападающий Дзадза или мощный Кондогбия. Гедеш считался мощным активом на продажу, но теперь не впечатляет даже он.



Всё эти три года в команде был Черышев, знакомился с новыми начальниками и говорил на русском с бывшим тренером «Рубина» Хавьером Грасией.



Другими словами, обновление «Валенсии» (то есть поиск своего пути) идёт постоянно, и, пока опытные игроки обрастают капитанской повязкой (как Гайя) или народной любовью (как Солер), Черышев остаётся Черышевым: быстрым, виртуозным, качественным, но ненадёжным футболистом, который никогда не играет лучше команды. «Валенсия» идёт в зоне еврокубков – вот уровень и Черышева, и команды. В зоне вылета – будто бы тоже.



Когда же Денис начинает возрождение, то ему не хватает регулярных матчей для выхода на стабильный лидерский уровень и стабильных продаж его футболок. Поэтому восемь матчей в старте подряд – и лучший показатель. И совершенно смешной, например, для Ивана Сергеева из «Крыльев».

Что дальше?

В Испании замечают (сужу по текстам и общению с фанатами «Валенсии»), что в сборной Черышев раскрывается: чаще забивает, выше летает. И если бы дотошные местные журналисты считали количество улыбок, то и здесь бы сборная победила «Валенсию».

Фото: Fermin Rodriguez/Getty Images

Вывод в стиле Грибоедова: «Гоненье на Москву («Валенсию»). Что значит видеть свет! Где ж лучше? Где нас нет».



Чтобы стало лучше там, где нас нет, «Валенсия» ждёт от Дениса разрывного Евро: чтобы поднял трансферную стоимость и в перспективе поддержал не самый финансово устойчивый клуб. Плюс 13-я команда чемпионата Испании с мощной академией, но без чёткого трансферного будущего – не лучший вариант для лидера европейской сборной.



Контракт с «Валенсией» у Черышева заканчивается следующим летом.



И Евро – лучшая реклама самого себя.