Последний скучный матч сборной России. На Евро должно быть веселее!

Последним спарринг-партнёром перед чемпионатом Европы Станислав Черчесов выбрал команду, уступающую сборной России в классе. Болгария не пробилась на Евро-2020, а в рейтинге ФИФА отстаёт от нас на 33 позиции (занимает 71-е место). Такого соперника проще победить, укрепив боевой дух перед стартом на крупном турнире.

Состав сборной России отличался от того, что был в матче с Польшей. Главным сюрпризом стало появление в тройке центральных защитников Баринова. Ионов заменил Миранчука, Жирков — Кузяева, а Баринов — Кудряшова. Вообще-то Черчесов посадил на скамейку Семёнова, а не Кудряшова, но наш легионер из «Антальяспор» дёрнул икроножную мышцу на разминке. Судя по всему, у Фёдора серьёзное повреждение — неприятная новость перед стартом Евро-2020.

Баринов в обороне — едва ли задумка под конкретного соперника. Скорее это сигнал от Черчесова центральным защитникам команды. Очевидно, ни Семёнов, ни Дивеев не убеждают тренера сборной на сто процентов. Чего же ждать на Евро-2020? Может, появления в тройке центральных Фернандеса?

Статистика первого тайма свидетельствовала о большом преимуществе сборной России: владение мячом — 62% на 38%, удары по воротам — 6:1 (в створ — 1:1). Однако по-настоящему острых моментов хозяева создали минимум. В атаке в этом матче четвертьфиналист ЧМ-2018 как будто отрабатывал один и тот же приём: заброс на Дзюбу, который принимает мяч не в штрафной, а спиной к воротам соперника, и делает скидку на партнёра.

Адресаты при этом появлялись разные — либо Ионов, либо врывавшиеся из глубины Зобнин с Оздоевым. Оба центральных полузащитника могли забить, если бы попадали в цель. А вот Головин с позиции левого инсайда чаще сваливался в глубину поля за мячом. Пожалуй, только он готов был расправляться с оппонентами за счёт дриблинга. Эпизодически наши прессинговали, тем не менее почти ничего не получили из своего давления.

В общем, нулевая ничья к перерыву — справедливый результат. Болельщиков, собравшихся на трибунах стадиона «Динамо», вряд ли захватывала игра, но это последний матч, в котором команда Черчесова имела право сыграть скучно. Всё-таки спарринг под нагрузками и лучший по качеству футбол — такое же маловероятное сочетание, как исполнение Филиппом Киркоровым гимна России и «Зайки моей» в одной концертной программе.

Новость по теме Филипп Киркоров исполнил гимн перед товарищеским матчем сборной России с Болгарией

Вскоре после перерыва Черчесов вынужден был заменить и Баринова. На первый взгляд, Дмитрий достойно сыграл на новой позиции, несколько раз подключениями вперёд неплохо поддерживал атаку. Иногда он вообще располагался достаточно высоко для центрального защитника, скорее как полузащитник. Травма Баринова, к счастью, не настолько пугающая, как у Кудряшова. Универсал из «Локомотива» хотел даже продолжить игру, но Черчесов решил поберечь Дмитрия и, можно сказать, послушал капитана Дзюбу, который с поля предлагал заменить Баринова. Болгарский форвард Андрей Галабинов явно умышленно ударил и разбил нос железнодорожнику, ответив на то, что тот схватил его за лицо в верховом единоборстве.

Второй тайм — поле для экспериментов. Многочисленные замены ни скоростей не добавили, ни качество футбола не улучшили. Сборная России завершала матч с атакующей тройкой Соболев — Мостовой — Кузяев (потом Миранчук). Наши не создавали моментов с игры, однако должны были забивать благодаря хорошо разыгранным стандартам: Джикия — после углового, Жирков — после штрафного.

В конце концов, со стандарта и забили — с пенальти. Наконец-то результативное действие в сборной России совершил Миранчук, заработавший этот одиннадцатиметровый. Соболев пробил с «точки» безупречно. Во второй половине наша команда тоже перебила Болгарию — 7:0 (в створ — 4:0). Победив более слабого соперника, российская сборная будет на позитиве готовиться к чемпионату Европы.

Следующая игра — 12 июня в Санкт-Петербурге в первом туре группового этапа с Бельгией.