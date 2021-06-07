Похоже, Жирков уходит из «Зенита». Закончит карьеру после Евро?

«Зенит», по имеющейся информации, не стал продлевать контракт с Юрием Жирковым. Это значит, что 37-летний хавбек-универсал покидает Санкт-Петербург свободным агентом после пяти с половиной лет выступлений за сине-бело-голубых. Возможно, он закончит карьеру по окончании Евро-2020, но не исключено, что мы ещё увидим Жиркова на футбольном поле, ведь у него, как говорят, есть предложения от нескольких клубов РПЛ.

Когда Юрий переходил в «Зенит» из московского «Динамо» летом 2016-го за смешную для российского трансферного рынка сумму в € 640 тыс., вряд ли он бы и сам поверил, что задержится в новой команде на пять с половиной лет. Столько Жирков отыграл только за ЦСКА, а в остальные периоды своей карьеры менял клубы примерно раз в два года – «Челси», «Анжи», «Динамо». Но и Юрий, и вся его семья прикипели к Северной столице. Это чувствуется и по свежей публикации жены Жиркова Инны в «Инстаграме». Она, по сути, подтвердила уход мужа из «Зенита»:

«Санкт-Петербург, я не прощаюсь, я обязательно вернусь! В моей жизни было много переездов, их трудно сосчитать. Но этот – самый сложный! Сложный не только физически, но и морально. Почти 6 лет мы всей семьёй жили в самом красивом городе. Я очень рада, что так случилось, ведь Питер подарил мне прекрасных друзей. Я буду очень скучать, пишу и плачу, хотя и понимаю, что совсем скоро вернусь, так как 12 июня игра сборной России. Но вернусь я уже в качестве гостя, а не домой».

Жиркову при переходе никто не гарантировал места в основе «Зенита». Пробиться в стартовый состав той команды Андре Виллаш-Боаша, выдавшей в сезоне-2015/2016 феерический групповой этап Лиги чемпионов, было не так-то просто даже классному опытному игроку. Юрия взяли к плей-офф ЛЧ вместе с Александром Кокориным. Хавбек дебютировал за сине-бело-голубых в феврале 2016-го в первой игре 1/8 финала с «Бенфикой» (0:1), выйдя на замену лишь за 10 минут до конца вместо Олега Шатова. После этого впервые сыграл на «Петровском» в кубковом матче с «Кубанью» и… попал под хейт фанатов. Поклонники «Зенита» недружелюбно встретили новичка, выступавшего ранее за принципиальных соперников санкт-петербургского клуба.

Артём Дзюба, сам прошедший через «тёплый» приём со стороны фанатов, вспоминал в интервью: «Было смешно при первой игре Юры на «Петровском». Он меня спрашивает перед матчем: «Меня будут фигачить?». Я ему отвечаю, чтобы даже не сомневался в этом. Он-то надеялся проскочить. И вот пятая минута, и началось. Запели: «Та-ра-ра-ра-рам…». Я к нему поворачиваюсь и смеюсь: «Ну что, проскочил?»



Фанаты исполнили четыре песни оскорбительного содержания в адрес Жиркова. За это, кстати, КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 10 тыс. рублей.

Но потом Жирков своей игрой стал завоёвывать уважение болельщиков. Если Дзюбе до сих пор прилетает по любому поводу, то о Юрии теперь, когда пришло время прощаться, вряд ли кто-то из фанатов сине-бело-голубых скажет худое слово. Дело не только в завоёванных хавбеком трофеях с «Зенитом» – трёх чемпионских титулах, двух Кубках России и двух Суперкубках страны, а ещё и в том, что Жирков в каждой игре отдавал себя на сто процентов ради команды и нигде не замарал имидж.

Юрий быстро завоевал место в стартовом составе. Уже в ответном матче с «Бенфикой» (1:2) он из-за дисквалификаций ряда игроков команды получил шанс, которым воспользовался. Хотя поначалу можно было подумать, что спокойному по характеру и тяжело привыкающему к новым местам Жиркову потребуется больше времени, чтобы осознать этот неожиданный факт: он – зенитовец. Новичок, казалось, чувствовал себя на поле некомфортно, как в сауне с незнакомцами. Но постепенно адаптировался, нашёл общий язык. Прыснул на камни – поддал жару. Окриками будто вениками хлестал партнёров по спинам, подгоняя их вперёд. В конце концов, взял инициативу на себя: мощным проходом по левому флангу и точной передачей сделал гол Халка, который подарил «Петровскому» надежду. Однако на последних минутах «Зенит» пропустил дважды, проиграл «Бенфике» Руя Витории и выбыл из Лиги чемпионов.

Так Жирков и превратился в важную для «Зенита» фигуру. Его ценили все тренеры команды, начиная с Виллаш-Боаша и заканчивая Сергеем Семаком. Разве что Роберто Манчини в какой-то момент подумывал расстаться с хавбеком. Итальянцу не нравились хмурый вид Юрия, его неулыбчивость. Но хорошего игрока нужно принимать таким, какой он есть. Ничего не поделаешь – у каждого свой характер.

В июле 2018-го «Зенит» продлил контракт с Жирковым на год. В июле 2019-го – ещё на год. В июле 2020-го – тоже на год. Каждый сезон мог стать заключительным в карьере Юрия, а он всё играл и играл, не сильно снижая качество. Хотя участие в ЧМ-2018 стоило ему нескольких месяцев карьеры. Тогда хавбек действительно рисковал уйти из профессии, однако иглоукалывание и другие процедуры помогли Жиркову восстановиться. Более того, он вернулся в сборную России, с которой попрощался после чемпионата мира.

Юрий вопреки мнению о его хмурости мог шутить, дескать, сами видите, какие в РПЛ скорости, если я ещё играю. Но ведь он и в Лиге чемпионов в последние два сезона был не худшим у «Зенита», изредка выходя в основе. Голова и техника выручали в тех эпизодах, где не успевали ноги. Как же будет не хватать фирменного жонглирования Жиркова, когда он уйдёт из РПЛ! Так в нашем футболе не играет для зрителя никто.

Впрочем, в 2021 году Юрий играл за «Зенит» уже мало. Попал в основу в кубковом матче с «Арсеналом» (1:2) в феврале, а в РПЛ вышел на поле только в двух завершающих матчах сезона, когда команда Семака обеспечила себе чемпионство.

Жирков говорил, что следит за «Тамбовом» – командой из его родного города, а также за «Балтикой». Из Калининграда его жена – Инна. Не исключал, что завершит карьеру в одной из этих команд. Символично, что в 30-м туре РПЛ Юрий поучаствовал в последнем матче в истории «Тамбова», который прекратил существование в своём нынешнем виде. Если и для Жиркова это заключительный матч в клубной карьере, то с символизмом будет перебор. Теперь остаётся только вариант с «Балтикой» в ФНЛ, если хавбек сборной России захочет на старости футбольных лет «попылить» там, где мечтал. А что, в Калининградской области много душевных мест – есть куда пойти с семьёй.

«После завершения карьеры первым делом всё-таки организую музей по Второй мировой войне… Буду сидеть на кассе и продавать билеты. Или экскурсии водить, ха-ха!» – смеялся Юрий, рассуждая несколько лет назад. Музей известного футболиста наверняка будет иметь популярность в любом городе. Пока же пожелаем Жиркову танком проехаться по всем своим противникам на Евро-2020.