Самый знаменитый мордобой российского футбола! История легендарной драки в Раменском

Вчера молодёжные команды «Ахмата» и «Локомотива» устроили драку прямо на футбольном поле. «Чемпионат» уже поделился подробностями инцидента.

Таких ситуаций не должно происходить в принципе ни на поле, ни за его пределами. К счастью, подобных случаев и было не так много. Самый яркий пример — драка между игроками «Сатурна» и ЦСКА в 2004 году. И получилось побоище в Раменском куда жёстче, чем вчерашняя потасовка в Грозном.

Драка началась с фола Жиркова

Матч с самого начала был взрывоопасен. В первом тайме главный судья встречи Александр Гончар показал игрокам четыре жёлтые карточки (по две игрокам из каждой команды). А после перерыва футболисты стали откровенно грубить.

Больше всех постарался Юрий Жирков. Хавбека армейцев жёстко встречали и били по ногам всю игру. Ответил Жирков ещё лучше: ударил локтем аргентинца Барихо, а потом ещё и ногой отмахнулся, когда тот падал на газон. Жиркову, кстати, даже жёлтой за это не дали.

К концу матча казалось, что страсти улеглись. Однако оживили игру гол вышедшего на замену Кириченко и нервный Шемберас. Литовец почему-то завёлся и дважды грубо сыграл против футболистов «Сатурна»: сначала въехал коленом в спину другому аргентину (Павловичу), а через две минуты попал локтем в лицо Медведеву.

Драка началась на второй добавленной минуте. В центре внимания вновь оказался футболист из Аргентины — Адриан Бастия. Жирков и Семак вдвоём отобрали у него мяч, после чего аргентинец срубил второго в грубом подкате двумя ногами сзади. Жирков вступился за товарища и уже после свистка ударил по ногам Бастию.

В драке участвовали даже фанаты

Судья сразу же отвёл Жиркова в сторону, но игроков было уже не остановить. К месту нарушения правил стянулись практически все футболисты, которые находились в тот момент на поле.

Подлетел Шемберас и начал толкаться с кем-то из игроков «Сатурна». Через пару секунд ему припомнили два жёстких стыка Базаев, Жедер и Жеан. Спасать Шембераса прибежал Василий Березуцкий. Тут-то и началось настоящее месиво.

На поле выбежали запасные и заменённые игроки: кто-то пытался разнять футболистов, кто-то сам активно включался в драку. Отличился в этой схватке «стенка на стенку» бразилец Жедер. Он махал руками активнее всех — досталось Шемберасу, Березуцкому и Ярошику.

Под конец драки на поле оказались даже фанаты. Один из них со спины ударил Жедера и пошёл вступаться за своих, армейских игроков. Позже он получил несколько мощных ударов от Барихо. Болельщик ЦСКА упал на газон, а аргентинец принялся добивать его ногами. Спас фаната Акинфеев, который оттолкнул Барихо подальше. Аргентинец полез с кулаками на Игоря, но на защиту юного вратаря встал Шемберас — и снова получил.

После этого драка поутихла. Футболисты продолжали выяснять отношения, но уже без рукоприкладства. Валерий Газзаев и Борис Игнатьев успокаивали своих игроков. Главный тренер ЦСКА даже успел выпроводить с поля самого активного фаната — того самого, которого отправил в нокдаун Барихо.

«Наказывать нужно обе команды»

Вся драка продолжалась чуть больше минуты. Но была она настолько масштабной, что главный судья встречи Александр Гончар с трудом решил, кого всё-таки определить в зачинщики. Он удалил Жиркова, с которого всё и началось. Также красную карточку получил Бастия — он срубил Семака в подкате сзади. Кроме того, Гончар удалил с поля ещё Василия Березуцкого и Джамбулада Базаева. Они в драке практически не участвовали, но одними из первых оказались в центре событий.

И Газзаев, и Игнатьев были уверены: виноват в драке молодой неопытный Гончар. Он тогда только начинал обслуживать матчи чемпионата России. Судья, по их мнению, «потерялся» и допустил неоправданную жестокость на поле.

На заседании КДК РФС Гончар взял всю вину на себя. При этом тогдашний глава КДК Виктор Марущак заявил, что с подобным ранее не сталкивался. «Впервые такое вижу в своей тридцатилетней футбольной практике… Наказывать надо обе команды. Но в этом случае доигрывать чемпионат и ЦСКА, и «Сатурну» придётся дублем», — сказал Марущак.

Последствия «побоища» в Раменском

КДК РФС, по сути, закрыл глаза на «побоище» в Раменском. По итогам заседания пятиматчевую дисквалификацию получили удалённые игроки — Жирков, Березуцкий, Бастия и Базаев.

«Сатурн» и ЦСКА оштрафовали на 500 тысяч рублей за «неспортивное поведение и хулиганские действия». Стадион в Раменском дисквалифицировали на два матча, а Гончара отстранили — вернулся он к работе только через три месяца. После игры Гончара, кстати, избили. Причём случилось это прямо возле гостиницы. Досталось и его ассистентам, которые обслуживали матч. С тех пор судьи выезжают на матчи в сопровождении охраны.

Сам матч закончился победой ЦСКА (1:0). Армейцы в итоге всего на один балл отстали от «Локомотива» и заняли второе место, а сравнимых по масштабу и ожесточённости драк в российском футболе больше не было.