В топ-дюжине – сразу три бывших и один нынешний зенитовец.

Как изменились легендарные ветераны за 15 лет: от Жиркова до Златана. Фото тогда и сейчас

Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции и сыграл против Грузии, став вторым по возрасту участником европейской зоны отбора ЧМ-2022. Заслуженный ветеран российского футбола Юрий Жирков занял седьмое место в этом рейтинге. Мы составили фотоподборку самых узнаваемых возрастных футболистов, продолжающих играть в российском и европейских топ-чемпионатах.

Павел Погребняк, 37 лет

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

15 лет назад: в 2006 году Погребняк провёл успешный сезон в «Томи», где забил 13 мячей в 26 играх и получил свой первый вызов в сборную России. А в 2007-м перешёл в «Зенит».

Чего добился: выиграв чемпионство, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА в составе «Зенита», нападающий уехал в Германию, а затем – Англию, где выступал за «Штутгарт», «Фулхэм» и «Рединг». В августе 2015-го Погребняк вернулся в Россию, выиграл первенство ФНЛ с «Динамо» и Кубок России с «Тосно».

Где сейчас: играет за «Урал». Забил один гол в 11 матчах чемпионата.

Юрий Жирков, 37 лет

Фото: Getty Images

15 лет назад: Жирков уже был двукратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА, а годом ранее – дебютировал за национальную сборную.

Чего добился: После выигранных 11 трофеев в ЦСКА (два чемпионства, четыре Кубка и Суперкубка России, один Кубок УЕФА), Жирков уехал в «Челси», где стал чемпионом Англии. Помимо трофея АПЛ Юрий стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В 2011-м Жирков вернулся в Россию и добавил в коллекцию трофеев ещё шесть титулов с «Зенитом» (по два чемпионства, Кубка России и Суперкубка страны).

Где сейчас: выступает за «Зенит» и сборную России. В мае может стать пятикратным чемпионом России.

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Бранислав Иванович, 37 лет

Фото: Getty Images

15 лет назад: перешёл в «Локомотив».

Чего добился: Иванович проделал интересный путь: Сербия – «Локомотив» – «Челси» – «Зенит» – «Вест Бромвич». Первый трофей в карьере Бранислав выиграл с «железнодорожниками», став обладателем Кубка России. За время, проведённое в «Челси», серб выиграл все трофеи в Англии, а также Лигу чемпионов и Лигу Европы. Вернувшись в Россию, Иванович стал чемпионом с «Зенитом» и двукратным обладателем Кубка страны.

Где сейчас: играет за «Вест Бромвич», принял участие в 14 матчах этого сезона.

Франк Рибери, 37 лет

Фото: Getty Images

15 лет назад: играл за «Марсель», был одним из дорогих активов после чемпионата мира.

Чего добился: выиграл по титулу с «Галатасараем» и «Марселем» и стал легендой «Баварии», выиграв 24 (включая девять чемпионств) трофея за 12 лет клубе. Был близок к званию чемпиона мира в 2006 году.

Где сейчас: борется с Кокориным за место в составе «Фиорентины».

Горан Пандев, 37 лет

Фото: Getty Images

15 лет назад: забил 11 голов за «Лацио» в Серии А и стал лучшим футболистом Македонии 2006 года.

Чего добился: почти всю карьеру провёл в итальянских клубах. С «Интером» выиграл чемпионство страны, два Кубка Италии, Суперкубок, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира. Также является двукратным обладателем Кубка страны с «Наполи», плюс ещё один выиграл с «Лацио».

Где сейчас: играет за «Дженоа» (четыре гола и две голевые передачи в 21 матче чемпионата) и сборную Македонии.

Клаудио Браво, 37 лет

Фото: Getty Images

15 лет назад: покинул Аргентину и подписал пятилетний контракт с «Реал Сосьедадом».

Чего добился: дорос до «Барселоны» и «Манчестер Сити». Выиграл чемпионство в Испании и Англии, стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, является двукратным победителем Кубка Америки. Клаудио собрал 20 трофеев за карьеру.

Где сейчас: с переменным успехом играет за «Бетис».

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Клас-Ян Хунтелар, 37 лет

Фото: Getty Images

15 лет назад: в январе 2006 года подписал контракт с «Аяксом».

Чего добился: стал легендой Нидерландов. Хунтелар выиграл чемпионство, по три раза Кубок и Суперкубок страны с «Аяксом». После ухода из амстердамского клуба Клас-Ян выступал за «Реал» и «Милан», но успехов достиг с «Шальке», выиграв Кубок и Суперкубок Германии.

Где сейчас: в последнее время играл за «Аякс», но в январе этого года вернулся в «Шальке».

Вилли Кабальеро, 39 лет

Фото: Getty Images

15 лет назад: вернулся на родину, в «Арсенал» из Саранди.

Чего добился: стал чемпионом Аргентины, провёл семь лет в «Эльче» и три года в «Малаге». В 2014-м Кабальеро перешёл в «Манчестер Сити», где выиграл Кубок Футбольной лиги.

Где сейчас: с 2017 года играет за «Челси». С «пенсионерами» Кабальеро выиграл Кубок Англии и Лигу Европы.

Бруну Алвеш, 39 лет

Фото: Getty Images

15 лет назад: выиграл первое чемпионство с «Порту».

Чего добился: поиграл в шести странах (Португалии, Греции, России, Турции, Италии и Шотландии), стал чемпионом Португалии, России, Турции и Европы.

Где сейчас: капитан итальянской «Пармы».

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Златан Ибрагимович, 39 лет

Фото: Getty Images

15 лет назад: перешёл из «Ювентуса» в «Интер».

Чего добился: вписал своё имя в историю мирового футбола, поиграв за ряд топовых европейских клубов, выиграл множество трофеев, но только не Лигу чемпионов.

Где сейчас: играет в «Милане», забил 15 голов в 15 матчах Серии А.

Сергей Рыжиков, 40 лет

Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

15 лет назад: перешёл в «Локомотив», где сразу выиграл Кубок России и стал бронзовым призёром чемпионата России.

Чего добился: выиграл два чемпионства с «Рубином» и два Кубка России, не пропустил от Месси.

Где сейчас: недавно покинул «Тамбов».

Джанлуиджи Буффон, 43 года

Фото: Getty Images

15 лет назад: стал чемпионом мира и в четвёртый раз выиграл Серию А.

Чего добился: стал чемпионом мира, 10-кратным чемпионом Италии, выиграл множество трофеев в Италии. В составе «ПСЖ» является чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. Трофей Лиги чемпионов над головой так и не поднял.

Где сейчас: снова в «Юве». Правда, большую часть времени проводит на скамейке запасных.