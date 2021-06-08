Легендарный пас Адамова на Хиддинка. Вспоминаем, как это было и при чём тут Анюков

10 июня 2008 года. Инсбрук. Евро. Сборная России в белой форме проигрывает испанцам 0:2, на 70-й минуте на поле появляется нападающий «Москвы» Роман Адамов, который через шесть дней, прямо во время чемпионата, подпишет контракт с чемпионским «Рубином».
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
На 74-й минуте матча с испанцами Акинфеев забрал мяч после прострела Давида Сильвы, выбросил мяч в атаку, который через одну передачу добрался до Романа Адамова. В самом центре поля. Впереди – только защитники сборной Испании и никого из партнёров. Что было дальше? Роман сбавил скорость, посмотрел направо и отправил мяч в пустоту – где не было ни одного футболиста. Зато в сторону скамейки запасных.
«Куда это? Гусу Хиддинку? Спасибо за приглашение в сборную», – иронизировал комментатор Виктор Гусев.
«Вот и получился такой коллапс». Адамов рассказывает – что это было?
Тезисы Адамова – в интервью «Чемпионату»:
- «Я совершенно не ожидал, что Гус выпустит меня на поле».
- «Плюс сама игра складывалась очень тяжело. Команда бегает без мяча, а тебе надо что-то сделать. Сложновато было входить».
- «Как это было? Я получил мяч и услышал голос Анюкова справа. Он раз пять крикнул мне: «Дай! Дай! Дай!» Посмотрел вперёд – никого. Поэтому отдал на голос. А выяснилось, что Анюк уже остановился. Вот и получился такой коллапс».
Гус не только поблагодарил Романа за пас, но и отметил его вклад в гол Павлюченко
Фото: Mike Egerton/Getty Images
Сборная проиграла стартовый матч Евро-2008 со счетом 1:4, а на 86-й минуте, при счёте 0:3, головой забил Павлюченко.
Для начала Хиддинк отшутился: «Адамов вышел и сразу отдал мне хороший пас. Но, к сожалению, я уже не играю». И отметил участие Адамова в создании гола Павлюченко: «Своим старанием Адамов обеспечил тот угловой, после которого Широков отдал голевой пас на Павлюченко».
И вообще Гус высказывался о нападающем только положительно: что в сборной прибавил в скорости и футбольном мышлении; что может быстро приспособиться к новой ситуации.
Ноль матчей после Евро-2008. Как сложилась карьера Адамова в сборной и за что его уважал Гус
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Включая те 20 минут минут против Испании, у Адамова есть три матча за сборную и 125 минут.
Первый вызов получил в 2004 году от Георгия Ярцева, который тогда ещё нападающий «Терека» назвал авансом: «Тогда я не заслуживал играть в сборной». В итоге – ноль минут при Ярцеве.
Через три года Адамов вместе с Романом Павлюченко стал лучшим бомбардиром сезона-2007 – 14 голов, но в сборную Гуса Хиддинка попал перед самым Евро-2008. Выходил в основе на товарищеские матчи с Румынией (0:3) и Литвой (4:1) и оба раза после первого тайма его менял Павлюченко. По словам Адамова, Хиддинк хотел поближе на него посмотреть и пригласил как бы на просмотр, поэтому беседовать тренеру с Романом о тактике «не имело смысла».
«В Гусе есть и жёсткость, и мягкость, он может и поругать, и пошутить с юношеским озорством, хотя ему уже за 60. В нём чувствуется внутренняя значительность, и это придаёт его словам особую убедительность. В этом человеке есть что-то магическое».
После Евро-2008 Роман за сборную не играл.
Зато после турнира говорил, что хочет домой больше всех
Фото: Алексей Старостин, «Чемпионат»
В эфире на Первом канале бронзовый призёр с 20 минутами против Испании блистал в эфире Геннадия Орлова.
– Роман, ваши планы на будущее?
– Поспать! Домой хочу, полтора месяца не был.
– Дембель! Дембель для Романа Адамова!
***
После Евро Роман поиграл в России и Европе, стал чемпионом Чехии в составе «Виктории», играл за «Таганрогскую птицефабрику».
Закончил. Кажется, счастлив. А его пас на Гуса до сих пор вызывает тёплые воспоминания из 2008-го.
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