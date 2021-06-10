Лукаку дороже Дзюбы почти на 90 млн. Зато у Артёма трофеев больше!

В первом матче на Евро-2020 сборная России встретится с Бельгией. У обеих команд мощные центрфорварды. У россиян – Артём Дзюба, у бельгийцев – Ромелу Лукаку. Сравниваем двух нападающих.
1. Возраст
Дзюба старше Лукаку почти на пять лет. Сейчас капитану нашей национальной команды 32 года, а бельгийцу – 28. В августе Артёму стукнет 33.
2. Рост и вес
Российский нападающий выше своего визави на шесть сантиметров. Рост Дзюбы – 197 см, Лукаку – 191. Кроме того, Артём на три килограмма (97 кг) тяжелее нападающего «Интера» (94 кг).
3. Ударная нога
У Дзюбы – правая, у Лукаку – левая.
4. Трансферная стоимость
Лукаку дороже Дзюбы на € 89 млн. Российский форвард оценивается в € 11 млн.
5. Матчи за карьеру
Артём Дзюба провёл 464 матча на клубном уровне и 52 — за сборную России. Лукаку сыграл 519 игр за клубы и 93 — за Бельгию.
6. Голы за карьеру
Капитан сборной России забил 173 гола за «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь» и «Арсенал» и 29 мячей в футболке национальной команды. Результативность Лукаку выше: 259 голов за клубы и 60 мячей за Бельгию.
Сезон-2020/2021 оба форварда провели ударно: Дзюба забил 20 голов в 27 матчах (0,74 за матч) чемпионата, а Лукаку – 24 мяча в 36 встречах (0,67 за матч). Что касается результативности в квалификации Евро-2020, то у Артёма девять голов в 10 матчей, а у Ромелу – семь мячей в пяти играх.
Ещё немного статистики – из Лиги чемпионов. За карьеру Дзюба забил девять мячей и сделал четыре голевых паса в 24 матчах. У Лукаку 13 голов и три результативные передачи в 27 матчах. Разница в ЛЧ по «гол плюс пас» невелика.
7. Сильные и слабые стороны
Дзюба силён в завершении атак и отлично владеет последним пасом. Хорош в выборе позиции, в борьбе в воздухе, неплохо бьёт по воротам со «второго этажа». У Лукаку на высочайшем уровне развиты те же качества. Что касается слабых сторон, то капитан сборной России недостаточно быстр, чтобы открываться за спины, не всегда дорабатывает в прессинге и нередко теряет линию офсайда. У бельгийца нет таких проблем с «вне игры», но он также не лучший помощник обороне.
8. Стиль игры
Дзюба здорово цепляется за мяч и любит действовать в подыгрыше. Бельгиец тоже очень хорошо цепляется за мяч, используя свои скоростно-силовые качества, продавливает оппонентов, а кроме того, Лукаку является угрозой в контратакующей игре и любит дальние забросы.
9. Достижения
Дзюба – трёхкратный чемпион России, обладатель трёх Кубков страны и трёх Суперкубков. Лукаку выиграл чемпионаты Бельгии и Италии, а также Кубок Англии. Помимо того, стал бронзовым призёром чемпионата мира.
10. Что говорят друг о друге
Лукаку о Дзюбе в ноябре 2019-го:
«Мне понравился Дзюба, не думаю, что этим кого-то удивлю. Он хороший игрок, неплохо комбинирует и здорово выглядит в единоборствах».
Дзюба о Лукаку в мае 2021-го:
«Всячески стараюсь подзагореть, чтобы быть похожим (на Ромелу). Всё для Игоря делаю, чтобы он подумал, что я Лукаку. Полностью на этом сфокусировался», – так отреагировал Артём на то, что защитник сборной России Дивеев сравнил его с Лукаку.
- 10 июня 2021
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