«Совести у него нет!» Кто будет судить Россию в первом матче на Евро

Очень скандальная личность! А ещё в Испании считают, что этот судья «топит» за «Реал».

Уже завтра стартует чемпионат Европы. Особый интерес, конечно же, для нас представляет сборная России. Сегодня стало известно, что первый матч россиян на турнире (с Бельгией, 12 июня) обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Он считается одним из лучших рефери в Испании. Совсем недавно работал на финале Лиги чемпионов, где «Челси» неожиданно обыграл «Манчестер Сити» (1:0). В целом Антонио отработал матч уверенно, но принял несколько спорных решений. Так, например, на 60-й минуте после удара Рахима Стерлинга мяч попал в руку защитнику «Челси» Рису Джеймсу. Испанец посчитал, что это не пенальти.

Как и любой судья, Матеу Лаос небезгрешен. Он может допустить грубую ошибку, как это было неоднократно по ходу его карьеры. Несколько раз Антонио отстраняли от работы. Самый яркий пример случился в 2018 году: в матче «Лас-Пальмас» — «Барселона» (1:1) он не заметил, как вратарь хозяев сыграл рукой за пределами штрафной.

Также Матеу Лаос в той игре назначил странный пенальти в ворота «Барсы». Судейский комитет Ла Лиги признал как минимум три ошибки Антонио в матче. Случилось всё это в 26-м туре чемпионата Испании. Как итог: в 12 оставшихся турах Антонио получал назначения всего четыре раза, хотя до этого регулярно обслуживал встречи Ла Лиги.

Антонио известен и тем, что является «фартовым» судьёй для «Реала». При его судействе «Королевский клуб» выиграл 72% своих матчей (31 победа в 43 матчах). Это лучший показатель среди всех клубов, если учитывать матчи, которые обслуживал Матеу Лаос. В Испании даже считают, что Антонио «топит» за «Реал» и всячески им подсуживает. Особенно горячи слухи об этом в контексте «эль класико». Матеу Лаос пять раз обслуживал дерби «Реал» — «Барселона», в трёх из них победа оставалась за «сливочными». Каталонцы же выиграли всего раз (в марте 2015 года).

При этом нельзя сказать, что Матеу Лаос намеренно засуживает «Барселону». В 2012 году он ошибся в пользу каталонцев — засчитал их гол в ворота «Севильи». Андалусийцы вели в счёте 2:0, после чего «Барса» всё-таки вернулась в игру. На 73-й минуте Антонио удалил полузащитника «Севильи» Гари Меделя, а в конце игры не увидел игру рукой у Тьяго Алькантары. Сразу после этого момента сине-гранатовые сравняли счёт, а через пару минут и вырвали победу (3:2).

Игру рукой Алькантары видели, пожалуй, все на стадионе, кроме Матеу Лаоса. Главный тренер «Севильи» Мичел так сильно возмущался решением Антонио, что схлопотал красную карточку. Согласно протоколу матча, он выкрикивал в адрес Матеу Лаоса множество оскорблений. Самое цензурное из них звучало как «Совести у тебя нет!»

Евро-2020 станет «дембельским аккордом» для Матеу Лаоса. Испанский арбитр заявил, что завершит карьеру после турнира. За 15 лет в судействе Антонио обслужил 428 матчей, ещё несколько встреч добавится к этому списку по ходу чемпионата Европы.

Как минимум один человек точно будет рад уходу Лаоса — Хосеп Гвардиола. Их конфликт косвенно подтверждает неприязнь Антонио к «Барселоне». Они пересекались ещё в Испании, но ключевой момент случился три года назад, когда Хосеп уже работал в «Манчестер Сити». В ответной встрече четвертьфинала Лиги чемпионов между «Сити» и «Ливерпулем» (1:2) арбитр также принял несколько неоднозначных решений, чем вызвал гнев Гвардиолы. «Он [Антонио] — особенный парень. Ему нравится выделяться. Он не обращает внимания на мнение других людей и всегда принимает противоположные решения», — сказал после матча Хосеп.

Работу испанца оценил бывший российский арбитр Игорь Федотов. «Он хорошо отсудил финал Лиги чемпионов, мне понравилось: давал побороться, ошибок не было, — сказал Федотов. — Всё с судейством в матче с Бельгией должно быть хорошо. Думаю, преднамеренных ошибок не будет. Плюс есть VAR — от него ждут многого, его будут продвигать. От этого арбитра ждём только хорошего. У нас группа серьёзная, и на первую игру поставили топового арбитра. Они все топовые на чемпионате Европы, но этот человек хорошо отработал финал ЛЧ. Для нас хорошо, что будет он, а не кто-нибудь неизвестный».