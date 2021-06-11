«Может быть, судья помог нам победить Россию». Откровения бельгийца, тренировавшего в РПЛ

Франк Веркотерен хорошо знаком с нашим футболом. В составе сборной Бельгии он играл со сборной СССР на групповом этапе ЧМ-1982 (0:1) и в 1/8 финала ЧМ-1986 (4:3). Второй из этих матчей ознаменовался большим скандалом: судья Эрик Фредрикссон засчитал в ворота нашей команды два гола, которые, как казалось, были забиты из офсайда. А с 2014 по 2016 годы Веркотерен тренировал «Крылья Советов». Вывел самарцев из ФНЛ в РПЛ, где выдал очень приличный первый сезон. Запомнился победами над «Зенитом» Виллаш-Боаша в Санкт-Петербурге (3:1) и ЦСКА Слуцкого в Москве (2:0), занял с командой девятое место.

Впрочем, не только футбол связывает Франка с Россией. Подробности – в этом интервью, которое 64-летний бельгиец дал «Чемпионату».

«Буду смотреть Евро-2020 в Санкт-Петербурге и Москве»

— Во время Евро-2020 я буду в России! – начал беседу с неожиданной новости Веркотерен. – Лечу в Москву, где живут моя подруга и дочка. Мы прожили несколько лет в Самаре, но потом решили переехать в столицу, поскольку до неё проще добираться. Так что буду смотреть чемпионат Европы в вашей стране. Правда, сначала заскочу в Санкт-Петербург, чтобы увидеть вживую встречу сборных Бельгии и России.

— Что сейчас с вашей тренерской карьерой?

— У меня только что закончился контракт с «Антверпеном». Я принял команду в январе, и мы договорились о сотрудничестве до конца сезона. Завершили чемпионат на третьем месте. Дальше решили разойтись, так что на данный момент я свободен. Открыт для предложений и жду, что принесёт мне будущее.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— В России не хотите тренировать?

— Безусловно, я бы с удовольствием поработал снова в чемпионате России. В РПЛ готов тренировать – без вопросов! Иногда ты долго раздумываешь над предложениями из-за границы, но вашу лигу я высоко ценю. Знаю, чего ждать от жизни и от футбола в России. Да и для семьи моё возвращение в РПЛ было бы хорошей новостью. Впрочем, думаю, не так просто будет получить предложение от команды из вашего чемпионата. Конкуренция высокая, многие тренеры хотели бы оказаться в России.

— Дадите прогноз на матч Россия – Бельгия?

— Не риску назвать счёт, но, конечно, Бельгия – большой фаворит. У нас очень сильная команда и по подбору футболистов, и по организации игры. «На бумаге» Бельгия должна побеждать. Но в реальности всё может быть не так, как прогнозируешь. Как ни банально прозвучит, в футболе всё возможно. Бельгия должна играть очень аккуратно. За любую неудачу команду будут сильно критиковать, потому что ожидания от неё очень высокие. Даже второе место в группе не удовлетворит никого.

— Кажется, наши болельщики не верят, что команда Станислава Черчесова способна переиграть Бельгию. Но вы, похоже, считаете, что у России больше чем один шанс из ста на победу?

— Да я бы сказал шансы – пятьдесят на пятьдесят. Ведь когда стартует игра, по-другому не бывает. Чтобы победить, нужна не только качественная игра, но и немного удачи. Можно не забить кучу моментов, а соперник реализует свой единственный шанс. Ну и, разумеется, надо много труда на поле, поскольку одного таланта в футболе недостаточно.

«В Бельгии из игроков сборной России обсуждают Дзюбу»

— Кого из игроков сборной России знают в Бельгии?

— Думаю, более-менее знают всех ведущих игроков, но обсуждают постоянно Дзюбу. А я не акцентирую внимание на отдельных футболистах. Для меня самый важный «игрок» – команда. Ни Дзюба, ни кто-либо другой не сможет выиграть матч в одиночку. Если нападающий забил, то это значит, что остальные помогли ему – перехватили мяч, довели до партнёра. Сборная России должна сыграть сильно именно как команда. Будет порядок в обороне и в атаке, и тогда кто-то, возможно, сделает разницу. Естественно, от Дзюбы и Лукаку в первую очередь ждут голов, так как они оба хорошо умеют забивать.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Кто-нибудь из российских футболистов, если бы получил возможность сыграть за Бельгию, смог бы пробиться в основу команды Мартинеса?

— Давайте зададим этот вопрос Мартинесу (смеётся). Если я скажу, что кто-то из российских игроков сильнее своего бельгийского визави, то парни из сборной Бельгии будут предъявлять мне претензии: Франк, зачем ты так говоришь?! Поэтому не хотелось бы составлять такую виртуальную команду.

— Потери Де Брёйне и Витселя, а также плохая форма Эдена Азара как-то отразятся на игре сборной Бельгии?

— Это может стать проблемой. Витсель очень важен для баланса на поле. Конечно, он не сделает столько голов и результативных передач, как Де Брёйне или Азар, тем не менее он хорош в своей роли. В сборной Бельгии много высококлассных футболистов, которые готовы заменить лидеров. Но отсутствие Витселя, Де Брёйне и Азара, возможно, отразится на игре команды. У них есть опыт, есть качество.

Думаю, Де Брёйне будет проще сразу же поймать свою игру, потому что Кевин мало пропустил. А вот Витсель и Азар не играли месяцами, им труднее. Но даже если они смогут проводить на поле не 90 минут, а отдельные отрезки, будут полезны для сборной.

— Есть какие-то слабости у сборной Бельгии, которыми может воспользоваться российская команда?

— Явных слабостей нет. Может, только то, что сборной Бельгии по тем или иным причинам пока не удаётся реализовать свой физический и ментальный потенциал на сто процентов. Например, не забиваем так много голов, как могли бы. Если команда хороша в атаке, это снимает часть нагрузки с обороны. Но все соперники готовятся к Бельгии, стараются лишить игроков нашей команды пространства и времени для работы с мячом.

«Российские болельщики имеют право говорить про голы из офсайда на ЧМ-1986»

— Кто бы самым техничным российским футболистом, которого вы тренировали?

— Вы опять меня заставляете выделять какого-то одного игрока, разочаровывая других! Ох, если я должен выбрать, то назову Чочиева (воспитанник «Локомотива» и экс-игрок молодёжной сборной России, выступающий сейчас за «Шахтёр» из Караганды. – Прим. «Чемпионата»). Он был талантливым игроком, очень хорошо работавшим с мячом. Надеюсь, остальные российские футболисты, которых я тренировал, не обидятся. Возможно, я просто кого-то не вспомнил сразу.

— Вы сами были очень техничным футболистом, созидателем. Не забыли, как играли за сборную Бельгии против СССР в плей-офф чемпионата мира 1986 года? В нашей стране до сих пор вспоминают ту встречу.

— Неужели по-прежнему вспоминают? Это же так давно было! Конечно, я помню тот матч. В Бельгии тоже каждый год возвращаются к событиям чемпионата мира 1986 года в СМИ и соцсетях, поэтому сложно забыть турнир, на котором мы дошли до полуфинала. Возможно, я бы уже не назвал имена всех своих оппонентов, но сам ЧМ-1986 сохранился в памяти хорошо. К тому же всегда можно посмотреть обзоры на видео.

Фото: Trevor Jones/Getty Images

— В России матч с Бельгией вспоминают, прежде всего, из-за судьи Фредрикссона, который, как полагают у нас, засчитал два гола из офсайда. Что вы думаете по этому поводу?

— Судейство – тема, которую всегда обсуждают (смеётся). Вот это тоже то, что я имел в виду, когда говорил, что «немного удачи» помогает победить. Должен признать, нам повезло чуть-чуть больше, чем России (Веркотерен так и произнёс – Russia. – Прим. «Чемпионата»). Может быть, в эпизодах с теми голами был офсайд. Может быть, судья действительно принял решения в нашу пользу. Но это футбол, и в нём случаются подобные вещи. Даже сегодня, когда есть VAR, мы продолжаем обсуждать спорные ситуации, и люди не соглашаются с какими-то решениями арбитров.

Зачастую моменты игры оцениваешь, исходя из своих симпатий. Болельщики сборной Бельгии могут видеть эпизод так, а болельщики соперника – иначе. Но я готов принять мнение россиян о матче 1986 года. Они имеют право так говорить.

— В Европе утверждают: русскую душу понять непросто. Возможно, вы смогли это сделать, учитывая, что ваша спутница – из России?

— Да, я всегда, говоря с друзьями о России, подчеркиваю: то, что мы в Бельгии знаем и думаем о русских, зачастую неправильно. На самом деле в вашей стране очень тёплые и открытые люди, готовые помочь. Тебя зовут в гости, накрывают стол, относятся с уважением. Я узнал другую Россию, пожив в вашей стране.

Поэтому мои хорошие комментарии о России – не просто слова. Я действительно чувствую это. Естественно, в любой стране есть разные люди, но я говорю о русских в целом. Мне было очень комфортно в Самаре.