«Потеряли стыд!» Бельгия заставила рыдать сборную России прямо на поле

В это сложно поверить, но менее 20 лет назад перед очным матчем России и Бельгии фаворитом виделась наша сборная. Почему ситуация кардинально изменилась и Бельгия теперь стала бронзовым призёром чемпионатом мира, а наш воз и ныне там? Вопрос хороший и дискуссионный, но должен предназначаться спортивным функционерам. А мы предлагаем вспомнить матч Россия — Бельгия с чемпионата мира — 2002. Один из самых грустных вечеров в новейшей истории сборной.

Перед встречей вся страна, кажется, занималась своим любимым делом — подсчётом раскладов, при которых сборная России всё же выйдет в плей-офф чемпионата мира. Команда Олега Романцева начала турнир победой над Тунисом (2:0), затем последовало поражение от хозяев мундиаля — Японии со счётом 0:1. Итого нам требовалось набрать хотя бы одно очко. Как будто это когда-то срабатывало, но не суть.

Сборная России перед матчем с Бельгией на ЧМ-2002 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

«Я, когда увидел состав группы, очень сильно обрадовался. Подумал: ну вот, из группы точно выйдем, а потом будем смотреть уже, как и чего. А что в итоге? И мы из группы не вышли, и я на турнире ни минуты не провёл из-за травмы», — вспоминал Александр Мостовой в интервью «Советскому спорту».

У сборной России вновь собралась приличная по именам команда, где ведущую роль играли легионеры, не хватало только травмированного Мостового. Была и солидная группа молодых талантов — Марат Измайлов, Александр Кержаков, Дмитрий Сычёв. Впоследствии сами игроки отмечали, что тому коллективу не хватило своеобразного среднего звена. Зато зажглась звезда Сычёва.

Случилось это молниеносно. Дмитрий за полгода проделал путь от клуба второй лиги до основного состава «Спартака» и национальной команды. Сейчас такое трудно представить. Конечно, есть Арсен Захарян. Но возникают большие сомнения, что он вышел бы на поле во время Евро-2020, если бы не та самая простуда. А Сычёв конкурировал с Бесчастных, Пименовым, Кержаковым — и превосходил их.

Фото: Martin Rose/Getty Images

В декабре 2001 года по инициативе тренера Вячеслава Грозного Сычёв отправился на сборы с московским «Спартаком», в составе которого дебютировал в начале января в товарищеском матче против «Галатасарая». Фурор он произвёл на Кубке чемпионов Содружества, а потому его выход в стартовом матче нового сезона чемпионата России вряд ли кого удивлял. Дмитрий так здорово начал, что поехал на чемпионат мира в статусе лидера чемпионата по системе «гол+пас».

«Он не сразу произвёл впечатление. Пришёл к нам, не понимая спартаковской игры. Диме от нас прилично доставалось. В том числе от меня. Настырный, нацеленный, много двигался, но… мало что понимал. Двигался хаотично, нёсся вперёд, хотя атака ещё была не подготовлена. Заигрывался с мячом: бегает с ним и не отдаёт», — говорил о Сычёве Владимир Бесчастных.

И всё же Романцев не рискнул выпускать в стартовом составе 18-летнего мальчишку. Хоть он и был настоящим явлением для российского футбола. Сычёв стал самым молодым игроком в истории СССР и России, включённым в заявку на мундиаль.

Матч с Тунисом начали Пименов и Бесчастных, но после первого тайма на табло горели тоскливые нули, несмотря на территориальное преимущество россиян, которым не хватало последнего паса. Дмитрий вышел на поле на 55-й минуте, а через четыре минуты уже отдал результативную передачу на Егора Титова. Тунис открылся, чем воспользовался Сычёв, заработав пенальти после фола Жаиди, — его реализовал Карпин. Фактически за первую игру 18-летний футболист совершил два голевых паса.

Общественность требовала изменений в стартовом составе на матч с Японией. Романцев пошёл на них, только они были совсем иного рода. Россия вернулась к тактике с одним нападающим, с которой прошла весь отборочный турнир. Пименов результат сделать не смог, в начале тайма забил Инамото. Сычёв снова вышел на замену, составив пару с Бесчастных. Вряд ли кто забыл промах Владимира по пустым воротам. Лично у меня он до сих пор перед глазами. А наша сборная уступила 0:1. Этот матч не удался всей команде. Тем временем Москва переживала легендарный погром на Манежной площади.

Романцев поверил в тактику с одним форвардом и в матче с Бельгией — только теперь на острие оказался Бесчастных. Сычёв появился на поле уже на 34-й минуте, заменив Смертина. К тому моменту Россия «горела» 0:1 — бельгийцы отличились уже на седьмой минуте после штрафного удара.

В начале второго тайма характер игры поменялся. Хохлов вывел один на один Сычёва. Его удар голкипер отразил, но Бесчастных оказался расторопнее всех на добивании. 1:1 — результат, который устраивает Россию.

Возрастным бельгийцам становилось тяжелее, у них появлялись разрывы в линиях, что позволило россиянам создать два хороших момента. Сначала Бесчастных неточно пробил головой, а затем ни он, ни Карпин не сумели замкнуть опасный прострел. По иронии судьбы забили бельгийцы, они отличились после углового. Ещё оставался шанс спастись, но в ворота Нигматуллина влетел третий мяч. Это Вильмотс накрутил Ковтуна и поразил ворота. Руслан провёл не лучший матч. Впоследствии Романцев признавался, что ошибся, не взяв на турнир Сергея Овчинникова. Но сделал это в том числе по просьбе игроков, которые боялись, что приезд Босса негативно скажется на атмосфере в команде.

На 83-й минуте Романцев выпустил третьего нападающего — Александра Кержакова. Связка молодых и талантливых форвардов быстро сработала. Александр вывел Сычёва один на один, Дмитрий на этот раз не сплоховал. В компенсированное время возможность была отличиться и у Кержакова, но увы. Вылет с турнира.

Сычёв отличился однажды и принял участие в трёх голевых атаках. Но так ни разу и не вышел в стартовом составе. Почему? У главного тренера сборной России нашёлся ответ.

«Его ни в коем случае нельзя было бросать, что называется, в топку, иначе говоря — выпускать в стартовом матче с первых минут. Не пойди у него игра, парень мог запросто сломаться психологически. Кроме того, пара Пименов — Бесчастных лучше смотрелась на тренировках. Как знать, появись Сычёв в основном составе, смог бы он так себя проявить?» — говорил Романцев в интервью «Спорт-экспрессу».

После матча вся страна увидела слёзы Сычёва, этот момент стал легендарным и, вероятно, самым запоминающимся для россиян на том турнире. Зарубежная пресса окрестила нападающего русским Майклом Оуэном. И Оэун, и Дмитрий не реализовали свой талант в полной мере. Тот сезон в «Спартаке» стал для него единственным.

Между прочим, россиянин стал автором самого «молодого» гола на том чемпионате. И в каждом матче он признавался лучшим игроком в составе сборной России. Эти слёзы называли символом надежды российского футбола. Надеждой в истории они и остались.

«Я вспоминаю его слёзы на чемпионате мира в Японии. Сборная России приехала туда без души. Спартаковские одноклубники Дмитрия утратили амбиции и потеряли стыд. А Сычёв приехал в Японию, чтобы показать себя. После игры с Бельгией он плакал от безысходности, оттого, что у него были такие беспомощные партнёры», — говорил о Сычёве футбольный агент Владимир Абрамов.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Занимательно, что Дмитрия успокаивал Кержаков. На двоих им тогда было 37 лет. Столько же сейчас Юрию Жиркову. Судьба сложилась так, что этот чемпионат мира был первым и остался последним для Сычёва. Кержаков сыграет в 2014-м и даже забьёт.

После мундиаля Дмитрий поругался со «Спартаком» и уехал в «Марсель». Он быстро стал звездой национального масштаба. Чего только стоит легендарное сравнение «Комсомольской правды» «Димуля против Рауля» (кстати, Сычёв, в отличие от испанца, стал бронзовым призёром ЧЕ) и участие в рекламе Pepsi — «Здесь наш Сычёв!»

По итогам турнира Олег Романцев покинул свой пост. Особенно жёстко по нему проехался уже покойный коммунист Василий Шандыбин.

«У нас тренер Олег Романцев — самый настоящий плакса. И расставил он таких же плаксивых игроков, как сам. Вместо того чтобы взять молодых ребят, хорошо настроенных, у кого есть гордость за свой народ, взяли «иностранцев», которые продадут за доллары и ноги, и голову», — клеймил позором футболистов коммунист.

Следующий раз сборная России в финальной части чемпионата мира сыграет только через 12 лет. А пока готовится ко встрече со сборной Бельгии. Только теперь — в качестве андердога.