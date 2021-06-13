Болельщики шутят над игроками сборной России и Черчесовым.

«Выпускай Киркорова»! Соцсети – о крупном поражении сборной России на старте Евро

Сборная России в первом туре Евро-2020 бездарно проиграла Бельгии в Санкт-Петербурге с крупным счётом 0:3. Болельщики остались недовольны игрой нашей команды и с горьким юмором комментируют в соцсетях выступление футболистов и работу Черчесова в этом матче.

Хотя изначально настрой у поклонников сборной России был боевой. В «твиттер» запостили фрагмент из выпуска юмористической передачи «Что было дальше» с Дмитрием Губерниевым.

Дзюбу сразу начали сравнивать с Лукаку, выделяя одну отличительную особенность.

Один из пользователей «твиттера» отметил, что наша сборная стала первой, которая пропустила в первом тайме на этом Евро.

Вспомнили даже эпизод из фильма «Особенности национальной охоты», где Лёва Соловейчик зовёт по фамилии сержанта Сергея Семёнова.

По первому тайму отметили лучших – Головина и Фернандеса.

Неприятных сравнений с игрушками нашим после такой игры не избежать.

Болельщики вспомнили и омский «Газмяс» из «Нашей Раши»!

Сравнения с 2018 годом – не в пользу сегодняшней команды.

Ошибку Семёнова в первом голе обсуждали на протяжении всего матча.

Тройку Джикия – Семёнов – Дивеев сравнили с Моргуновым, Вициным и Никулиным из «Кавказской пленницы».

Когда Черчесов решил сделать обратную замену Черышева, кто-кто из пользователей предложил поменять самого главного тренера.

Очевидно, многие ожидали замены Семёнова и Шунина.

Черчесову намекали на коронный выход Киркорова!

А вот второй тайм был невыносимо скучным.

Лицо Баринова во время послематчевого флэш-интервью очень точно описывает игру сборной России в Санкт-Петербурге.