«Выпускай Киркорова»! Соцсети – о крупном поражении сборной России на старте Евро

Сборная России в первом туре Евро-2020 бездарно проиграла Бельгии в Санкт-Петербурге с крупным счётом 0:3. Болельщики остались недовольны игрой нашей команды и с горьким юмором комментируют в соцсетях выступление футболистов и работу Черчесова в этом матче.
Хотя изначально настрой у поклонников сборной России был боевой. В «твиттер» запостили фрагмент из выпуска юмористической передачи «Что было дальше» с Дмитрием Губерниевым.
Дзюбу сразу начали сравнивать с Лукаку, выделяя одну отличительную особенность.
Один из пользователей «твиттера» отметил, что наша сборная стала первой, которая пропустила в первом тайме на этом Евро.
Вспомнили даже эпизод из фильма «Особенности национальной охоты», где Лёва Соловейчик зовёт по фамилии сержанта Сергея Семёнова.
По первому тайму отметили лучших – Головина и Фернандеса.
Неприятных сравнений с игрушками нашим после такой игры не избежать.
Болельщики вспомнили и омский «Газмяс» из «Нашей Раши»!
Сравнения с 2018 годом – не в пользу сегодняшней команды.
Ошибку Семёнова в первом голе обсуждали на протяжении всего матча.
Тройку Джикия – Семёнов – Дивеев сравнили с Моргуновым, Вициным и Никулиным из «Кавказской пленницы».
Когда Черчесов решил сделать обратную замену Черышева, кто-кто из пользователей предложил поменять самого главного тренера.
Очевидно, многие ожидали замены Семёнова и Шунина.
Черчесову намекали на коронный выход Киркорова!
А вот второй тайм был невыносимо скучным.
Лицо Баринова во время послематчевого флэш-интервью очень точно описывает игру сборной России в Санкт-Петербурге.
- 13 июня 2021
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