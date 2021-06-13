«У нас никогда не было рабов!» Хорваты не встали на колено перед сборной Англии

Движение BLM (Black Lives Matter) стало одним из самых противоречивых на Евро-2020. Вчера наша сборная отказалась от этого предматчевого ритуала. В отличие от Бельгии, чьи игроки преклонили колено. Болельщики в Санкт-Петербурге освистали акцию. Сегодня в 16:00 стартовал матч группы D, в котором Англия играет с Хорватией на «Уэмбли». Ещё до стартового свистка стало известно, что хорватские футболисты не станут поддерживать акцию BLM. Своё обещание «клетчатые» сдержали.

Сборная Хорватии не считает нужным преклонять колено

От команды выступил капитан. Лука Модрич сообщил, что сборная выступает против расизма и дискриминации в футболе, но есть много способов бороться с этим:

— Наша позиция такова — мы не будем вставать на колено. Нет какой-то особой причины, но поговорили между собой и решили не делать этого, потому что это не означает, что мы не против расизма или против дискриминации в футболе. Мы, конечно, не поддерживаем ничего из этого, но не считаем, что нужно преклонять колено. Есть множество способов бороться с этими проблемами. Да, мы не станем преклонять колено. Хорватия не пойдёт на это.

Как отреагировала Англия?

Футбольная ассоциация Англии (FA) не осталась в стороне и сделала заявление на тему поддержки сборной Англии акции BLM:

— Завтра сборная Англии начнёт кампанию Евро-2020 дома, на стадионе «Уэмбли». Как в сборной неоднократно повторяли, во время турнира игроки будут стоять на коленях перед матчами. Это делается как механизм мирного протеста против дискриминации, несправедливости и неравенства и лично важно для игроков и для ценностей, которые представляет команда.

Такой жест единства и борьбы с неравенством восходит к XVIII веку. Это не ново, и английский футбол ясно дал понять, что не связывает это с какой-либо политической организацией или идеологией. Не может быть никаких вопросов к тому, зачем игроки преклоняют колено и что это означает в контексте футбола.

Сообщение не обошло стороной и тех, кто выступает против данного предматчевого ритуала. Футбольная ассоциация Англии просит объединения в борьбе с дискриминацией:

— Призываем тех, кто выступает против этого действия, задуматься над посылом, который вы отправляете игрокам ваших команд. Пожалуйста, уважайте их мнения и помните, что мы все должны объединиться в борьбе с дискриминацией. Все вместе. Они сделают для вас всё возможное. Пожалуйста, сделайте для них всё возможное.

Многие болельщики не поддерживает акцию BLM

— Никто не должен стоять на коленях. Black Lives Matter сегодня – это просто маркетинговая пропаганда. И никто не должен становиться мишенью за преступления предков.

— В Хорватии никогда не было геноцида или рабов. А 10 миллионов погибших в Конго предполагают, что бельгийцы должны всю игру стоять на коленях.

Хотя есть и те, кто не видит в этом ритуале ничего необычного:

— Если игроки этим жестом хотят продемонстрировать солидарность с людьми, которые борются с расизмом, то позвольте им делать это. Благородное дело, не причиняющее вам вреда. Может, стоит изменить своё восприятие?

А некоторые болельщики сборной Англии возмущены акцией BLM до такой степени, что готовы отказаться поддерживать свою страну:

— Когда же вы уже поймёте, что BLM – это жестокое движение, которое хочет уничтожить общество. Если Англия встанет на колено, то я буду поддерживать Хорватию.