Стадион в Санкт-Петербурге освистал футболистов сборной Бельгии, вставших на колено

Болельщики на стадионе в Санкт-Петербурге освистали футболистов сборной Бельгии, вставших на колено перед матчем чемпионата Европы – 2020 со сборной России.
В эти минуты стартовал матч сборных Бельгии и России. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 12 июня 2021
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