Чемпионат Европы по футболу — 2020. Россию разгромили в первом матче. Чем ответит Украина?

Ну что ж, дорогие друзья. Первый матч сборной России на чемпионате Европы обернулся разгромом от Бельгии — 0:3. Горевать, пожалуй, пока рано — шансы на выход в плей-офф у дружины Станислава Черчесова ещё сохраняются. Ну и раз наша команда не показала красивой игры, давайте искать её в других матчах. Классных команд на этом чемпионате Европы много, и зрелищный, классный футбол точно будет.
В третий игровой день мы увидим два мощных противостояния. Англия сыграет с Хорватией, а Украина постарается отобрать очки у сборной Нидерландов. А любителям футбольной экзотики, пожалуй, стоит обратить внимание на встречу Северной Македонии и Австрии. Мощный сюжет может быть в любом матче!
А чтобы сильно не грустить, давайте вспомним, как сборная нашей страны выигрывала чемпионат Европы по футболу. Правда, давно это было. Более 60 лет назад. Эх, много воды утекло.
Но слезами горю не поможешь. У сборной России впереди ещё два матча и, надо сказать, вполне неплохие шансы на выход из группы. Давайте посмотрим на турнирные расклады после первого тура.
Доброе утро, дорогие друзья. Надеемся, вы уже отошли от тяжёлого поражения сборной России в матче с Бельгией? Мы, если честно, пока ещё нет. Пытаемся разобраться, почему же команда из крохотной европейской страны так легко нас уделала.
- 13 июня 2021
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