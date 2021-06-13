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ЕВРО-2020, Онлайн: Англия — Хорватия, Голландия — Украина, онлайн-трансляция матчей 13 июня 2021, 3 день ЕВРО-2021

Чемпионат Европы по футболу — 2020. Россию разгромили в первом матче. Чем ответит Украина?
Артём Тайманов Алексей Фалько
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Евро-2020. Третий день
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В третий игровой день Евро-2020 Украина сразится с Нидерландами, а хорваты постараются отобрать очки у англичан.

Ну что ж, дорогие друзья. Первый матч сборной России на чемпионате Европы обернулся разгромом от Бельгии — 0:3. Горевать, пожалуй, пока рано — шансы на выход в плей-офф у дружины Станислава Черчесова ещё сохраняются. Ну и раз наша команда не показала красивой игры, давайте искать её в других матчах. Классных команд на этом чемпионате Европы много, и зрелищный, классный футбол точно будет.

Турнирная таблица Евро-2020
Календарь матчей Евро-2020

В третий игровой день мы увидим два мощных противостояния. Англия сыграет с Хорватией, а Украина постарается отобрать очки у сборной Нидерландов. А любителям футбольной экзотики, пожалуй, стоит обратить внимание на встречу Северной Македонии и Австрии. Мощный сюжет может быть в любом матче!

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа C. 1-й тур
13 июня 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Украина
Live Иван Уральский

А чтобы сильно не грустить, давайте вспомним, как сборная нашей страны выигрывала чемпионат Европы по футболу. Правда, давно это было. Более 60 лет назад. Эх, много воды утекло.

08:01 Иван Уральский

Но слезами горю не поможешь. У сборной России впереди ещё два матча и, надо сказать, вполне неплохие шансы на выход из группы. Давайте посмотрим на турнирные расклады после первого тура.

Как теперь сборной России выйти из группы в плей-офф? Расклады после Бельгии Как теперь сборной России выйти из группы в плей-офф? Расклады после Бельгии
08:01 Иван Уральский

Доброе утро, дорогие друзья. Надеемся, вы уже отошли от тяжёлого поражения сборной России в матче с Бельгией? Мы, если честно, пока ещё нет. Пытаемся разобраться, почему же команда из крохотной европейской страны так легко нас уделала.

Какого чёрта крохотная Бельгия разрывает огромную Россию? От этого футбола хочется плакать Какого чёрта крохотная Бельгия разрывает огромную Россию? От этого футбола хочется плакать
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