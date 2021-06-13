Чемпионат Европы по футболу — 2020. Россию разгромили в первом матче. Чем ответит Украина?

В третий игровой день Евро-2020 Украина сразится с Нидерландами, а хорваты постараются отобрать очки у англичан.

Ну что ж, дорогие друзья. Первый матч сборной России на чемпионате Европы обернулся разгромом от Бельгии — 0:3. Горевать, пожалуй, пока рано — шансы на выход в плей-офф у дружины Станислава Черчесова ещё сохраняются. Ну и раз наша команда не показала красивой игры, давайте искать её в других матчах. Классных команд на этом чемпионате Европы много, и зрелищный, классный футбол точно будет.

В третий игровой день мы увидим два мощных противостояния. Англия сыграет с Хорватией, а Украина постарается отобрать очки у сборной Нидерландов. А любителям футбольной экзотики, пожалуй, стоит обратить внимание на встречу Северной Македонии и Австрии. Мощный сюжет может быть в любом матче!