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Евро-2020: как сборной Украины выйти из группы в плей-офф, расклады после матча с Нидерландами

Игра Россия – Украина на Евро-2020 ещё возможна? Изучаем расклады
Анатолий Романов
Игра Россия – Украина на Евро-2020 ещё возможна?
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Как команде Андрея Шевченко выйти из группы.

Сборная Украины стартовала на Евро-2020 с поражения от Нидерландов. После первого тура команда Андрея Шевченко занимает третье место в группе, опережая по разнице мячей Северную Македонию, а лидируют набравшие по три очка Австрия и Нидерланды. Рассказываем, что нужно украинцам для выхода в плей-офф.

Очевидно, что сборная Украины больше не имеет права на поражение. Попасть в 1/8 финала с тремя очками можно, но сложно. В идеале команде Шевченко нужно побеждать и македонцев во втором туре (17 июня), и австрийцев в третьем (21 июня). Тогда они задержатся на турнире дольше, чем на три матча. А что будет, если Украина наберёт четыре очка, победив Северную Македонию и сыграв вничью с Австрией (либо наоборот)?

Накануне мы уже разбирали расклады для сборной России. Напомним их, ведь Украина в такой же ситуации с чуть лучшей разницей мячей.

Чтобы оказаться в плей-офф, четырёх очков, скорее всего, хватит. Это показывает опыт Евро-2016 и ЧМ-1994, которые проходили в таком же формате, как Евро-2020.

На Евро-2016 две команды набрали четыре очка, и обе продолжили выступление на турнире – Словакия и Ирландия. Они возглавили рейтинг сборных, ставших третьими в своих группах. Вот как выглядел этот рейтинг:

1. Словакия, 4 очка (разница мячей =0)
2. Ирландия, 4 очка (=0)
3. Португалия, 3 очка (=0)
4. Северная Ирландия, 3 очка (=0)
5. Турция, 3 очка (-2)
6. Албания, 3 очка (-2)

На ЧМ-1994 с четырьмя очками с первых двух мест из своих групп вышли Мексика, Швейцария и Ирландия. С третьего – США и Италия. Вот как выглядел рейтинг третьих команд на ЧМ-1994:

1. Аргентина, 6 очков (разница мячей +3)
2. Бельгия, 6 очков (+1)
3. США, 4 очка (=0)
4. Италия, 4 очка (=0)
5. Россия, 3 очка (+1)
6. Южная Корея, 2 очка (-1)

Единственным исключением из этого правила стала только Норвегия на ЧМ-1994, финишировавшая на последнем месте. Но в её группе сложилась просто уникальная ситуация: все сборные (Мексика, Ирландия, Италия и Норвегия) набрали по четыре очка! Каждый по разу выиграл, проиграл и сыграл вничью.

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Критерии отбора команд, занявших третье место на групповом этапе:

  1. количество набранных очков;
  2. разница забитых и пропущенных мячей;
  3. количество забитых голов;
  4. количество побед;
  5. минимум дисциплинарных баллов (желтая карточка – 1 очко, красная карточка или удаление за две желтые карточки – 3 очка);
  6. место в рейтинге по итогам отборочного турнира.

Встреча Украины с Россией на Евро-2020 ещё возможна, хотя после первого тура группового этапа шансов на неё стало меньше. Команды Шевченко и Станислава Черчесова могут встретиться в четвертьфинале, если одна из них займёт на групповом этапе первое место, а другая – второе. После чего, разумеется, обе удачно сыграют и в 1/8 финала. Вы в это верите?

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